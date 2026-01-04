Prev
ચીને ફરી એકવાર ઠોક્યો તાઈવાન પર દાવો, શું ચાલી રહ્યું છે શી જિનપિંગના મનમાં? જાણો

Xu Feihong on Taiwan: ચીને ફરી એકવાર તાઈવાનને પોતાનો અભિન્ન અંગ ગણાવીને પોતાનો દાવો મજબૂતીથી દોહરાવ્યો છે. ભારતમાં ચીનના રાજદૂત શૂ ફેઈહોંગે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, તાઈવાન પ્રાચીન કાળથી ચીનનો ભાગ રહ્યું છે અને આ ઐતિહાસિક તથા કાયદાકીય રીતે સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 04, 2026, 11:14 PM IST

Xu Feihong on Taiwan: ચીને ફરી એકવાર તાઈવાનને પોતાનો અભિન્ન અંગ ગણાવીને પોતાનો દાવો મજબૂતીથી દોહરાવ્યો છે. ભારતમાં ચીનના રાજદૂત શૂ ફેઈહોંગે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, તાઈવાન પ્રાચીન કાળથી ચીનનો ભાગ રહ્યું છે અને આ ઐતિહાસિક તથા કાયદાકીય રીતે સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ છે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે તાઈવાનની સમુદ્રધુનીમાં ચીની સૈન્ય ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે, પ્રાદેશિક તણાવ ચરમસીમા પર છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. 

રાજદૂતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, તાઈવાન ક્યારેય સ્વતંત્ર દેશ નહોતું અને રહેશે પણ નહીં તથા ચીનનું પુનઃ એકીકરણ ઐતિહાસિક રીતે અનિવાર્ય છે. બીજી તરફ રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે પણ માતૃભૂમિના એકીકરણને અજેય ગણાવ્યું છે. આ દરમિયાન રોયટર્સના એક રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, ચીન 2027 સુધીમાં તાઈવાન પર સૈન્ય કાર્યવાહી કરવા અને જીત મેળવવાની ક્ષમતા વિકસાવી લેશે.

ભારતમાં ચીની રાજદૂતે શું કહ્યું?
ભારતમાં ચીની રાજદૂતના જણાવ્યા અનુસાર, તાઈવાન ચીનનો ભાગ હોવાનો દરજ્જો ઐતિહાસિક અને કાયદાકીય પુરાવાઓ દ્વારા સમર્થિત છે અને બેઇજિંગ પુનઃ એકીકરણને અનિવાર્ય માને છે. ફેઈહોંગે દોહરાવ્યું કે, પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના (PRC) સરકારની સ્થાપના ઓક્ટોબર 1949માં થઈ હતી, જેણે રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના સરકારનું સ્થાન લઈને સમગ્ર ચીનનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારી એકમાત્ર કાયદેસરની સરકારનું સ્વરૂપ લીધું હતું. સરકાર બદલાવા છતાં આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના વિષય તરીકે ચીનમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. PRC સરકાર સ્વાભાવિક રીતે ચીનની પૂર્ણ સાર્વભૌમત્વ ધરાવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં તાઈવાન પરના સાર્વભૌમત્વનો પણ સમાવેશ થાય છે.

તેમણે આગળ ચીની ગૃહયુદ્ધ અને વિદેશી હસ્તક્ષેપનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ગૃહયુદ્ધ અને બાહ્ય તાકતોના હસ્તક્ષેપને કારણે તાઈવાનની બન્ને બાજુઓ લાંબા સમયથી રાજકીય મુકાબલાની સ્થિતિમાં છે. તેમ છતાં ચીનની સાર્વભૌમત્વ અને ક્ષેત્ર ક્યારેય વિભાજિત થયા નથી અને થશે પણ નહીં, તથા તાઈવાનનો ચીનના હિસ્સા તરીકેનો દરજ્જો ક્યારેય બદલાયો નથી અને બદલાઈ શકે પણ નહીં. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, તાઈવાન ક્યારેય સ્વતંત્ર સાર્વભૌમ રાજ્ય રહ્યું નથી - ભૂતકાળમાં પણ નહીં, વર્તમાનમાં પણ નહીં અને ભવિષ્યમાં પણ નહીં. DPP સરકાર ગમે તે કહે કે કરે, ચીનના એકીકરણના ઐતિહાસિક પ્રવાહને રોકી શકાશે નહીં.

તાઈવાનની આસપાસ ચીનની તાજેતરની સૈન્ય ગતિવિધિઓ
તાજેતરના વર્ષોમાં તાઈવાનની આસપાસ સૈન્ય ગતિવિધિઓમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, ખાસ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય અધિકારીઓની ઉચ્ચ સ્તરીય મુલાકાતો પછી. ચીની સેનાએ તાઈવાનની સમુદ્રધુનીમાં સતત સૈન્ય અભ્યાસ કર્યા છે, જેની તાઈવાન સરકારે નિંદા કરી છે અને અમેરિકા સહિત અન્ય દેશોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ અભ્યાસ દરમિયાન ચીની અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ કવાયત તાઈવાન પ્રત્યેના તેમના દ્રઢ સંકલ્પને દર્શાવવા માટે છે. બીજી તરફ તાઈવાન સરકારે ચીની સૈન્ય અભ્યાસને 'અત્યંત ઉશ્કેરણીજનક' ગણાવ્યો છે અને પ્રદેશમાં અસ્થિરતાના જોખમની ચેતવણી આપી છે.

રોયટર્સના રિપોર્ટમાં શું કહ્યું?
રોયટર્સના એક રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ચીનને આશા છે કે તે 2027ના અંત સુધીમાં તાઈવાન પર યુદ્ધ લડવા અને જીતવા માટે સક્ષમ હશે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, બેઇજિંગ પોતાના ઉદ્દેશ્યો હાંસલ કરવા માટે પોતાની સરહદોથી ઘણું દૂર સુધી કાર્યવાહી કરવા પર વિચાર કરી શકે છે. તેમાં એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, ચીન જરૂર પડ્યે 'ક્રૂર બળ'નો ઉપયોગ કરીને પોતાના ક્ષેત્રથી 1500-2000 નોટિકલ માઈલ દૂર સુધી હુમલા કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

China Taiwan NewsChina Claim On TiwanChinese Ambassador Xu Feihongચીન-તાઈવાનચીને તાઈવાન પર કર્યો દાવો

