ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ, એલિયન હુમલો...વર્ષ 2026 માટે બાબા વેંગાની ડરામણી ભવિષ્યવાણીઓ, શું નવું વર્ષ તબાહી લાવશે?
baba vanga predictions 2026: બાબા વેન્ગાએ બાળપણમાં જ પોતાની જોવાની દ્રષ્ટિ ગુમાવી દીધી હતી. આંખો વિના જ તેમણે દુનિયામાં આવનારા વર્ષો માટે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. તેમાંથી ઘણી સાચી સાબિત થઈ હોવાના દાવા કરવામાં આવી રહ્યો છે.
Trending Photos
baba vanga predictions 2026: 'બાલ્કનની નાસ્ત્રેદમસ' તરીકે જાણીતા બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. જી હા.. તેનું કારણ છે કે વર્તમાન વર્ષના અંતિમ મહિનાઓ નજીક છે અને નવું વર્ષ 2026 આવી રહ્યું છે. બાબા વેંગાએ 2026 માટે ઘણી એવી ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે, જે લોકોને ડરાવી રહી છે. વેંગા વર્ષ 2026માં વિશ્વ યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ ઊભી થવા અને ભારે તબાહીની ચેતવણી આપી દીધી છે. વેંગાએ AIની વધતી તાકાત દુનિયા માટે પડકાર બનવા અને એલિયન હુમલાનો સંકેત પણ આપ્યો છે.
વર્ષ 1911માં જન્મેલા વેંગાને બીજા વિશ્વ યુદ્ધ વિશે કરેલી ભવિષ્યવાણી કરવાથી પ્રસિદ્ધિ મળી હતી. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે બીજા વિશ્વ યુદ્ધ માટે તેમણે કહેલી ઘણી વાતો સાચી સાબિત થઈ હતી. જોઈ શકવામાં અક્ષમ બાબા વેન્ગાનું વર્ષ 1996માં નિધન થયું હતું. પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન તેમણે આવનારા ઘણા વર્ષો માટે ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી. આ ભવિષ્યવાણીઓ આજે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે.
2026 માટે વેન્ગાના દાવા
બાબા વેંગાએ ચેતવણી આપી હતી કે વર્ષ 2026માં મોટી પ્રાકૃતિક આફતો આવશે. આ કુદરતી આફતોમાં ભૂકંપ, જ્વાળામુખી ફાટવા અને ગંભીર ક્લાઇમેટ ચેન્જની ભવિષ્યવાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. તે દુનિયાના અલગ-અલગ ભાગોમાં થઈ શકે છે. તેમણે એ પણ કહ્યું હતું કે ધરતીના સાતથી આઠ ટકા જમીન પર આ આફતોની અસર પડી શકે છે. વેંગાએ વર્ષ 2026માં વર્લ્ડ વોર-3 શરૂ થવાની પણ ભવિષ્યવાણી કરી છે. આ વર્ષ માટે તેમણે દુનિયાની મોટી તાકાતો વચ્ચે વધતા તણાવની ભવિષ્યવાણી કરી હતી, જે આખરે વૈશ્વિક લડાઈમાં બદલાઈ શકે છે. તેને રશિયા અને અમેરિકા વચ્ચેના સીધા ટકરાવની સાથે-સાથે તાઇવાન પર કબજો કરવાની ચીનની સંભવિત કોશિશ સાથે જોડવામાં આવે છે.
એલિયનનો હુમલો થશે!
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ પરથી સંકેત મળે છે કે 2026 એવું વર્ષ હોઈ શકે છે, જ્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ઝડપથી ઉભરશે. આ ઉભારમાં ઘણી એવી વસ્તુઓ હશે, જે કદાચ માનવતાના હકમાં ન હોય. વેંગાની ચેતવણી છે કે AI માનવીય નિયંત્રણની બહાર જઈ શકે છે. તે માનવીય જીવન પર હાવી થઈને મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. એલિયન્સના પૃથ્વી પરના હુમલાને લઈને પણ વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી. તેમની ભવિષ્યવાણીઓ મુજબ, એલિયન્સનો પૃથ્વી સાથે પ્રથમ સંપર્ક નવેમ્બર 2026માં થઈ શકે છે. તેમણે એક મોટા સ્પેસક્રાફ્ટના પૃથ્વીના વાતાવરણમાં આવવાની વાત કહી હતી, એક એવો વિચાર જે માનનારાઓ વચ્ચે રસ અને ડર બંનેને વધારી દે છે.
શા માટે ડરાવે છે વેંગા?
વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ એટલા માટે લોકોને ડરાવે છે કારણ કે તેમણે મૃત્યુ પહેલાં કહેલી તેમની કેટલીક વાતો સાચી ઠરી હતી. તેમાં પ્રિન્સેસ ડાયનાનું મૃત્યુ અને 9/11ના હુમલાનો સંદર્ભ માનવામાં આવે છે. આ સમયે જ્યારે દુનિયા ઘણા સંકટોનો સામનો કરી રહી છે, ત્યારે વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ ચેતવણી સમાન છે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓમાં સચ્ચાઈ છે કે નહીં, તે જોવાનું બાકી છે, પરંતુ તેમની વાતો ભવિષ્યના રહસ્યો પર વિચાર કરનારાઓનું ધ્યાન જરૂર ખેંચે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે