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હવાઈ હુમલા કરીને પાછા જતા રહો છો, સીરિયસ હોય તો સેના મોકલો, ઈરાને અમેરિકાને આપી ચેલેન્જ

US Iran War: અમેરિકા અત્યાર સુધી ઈરાન સામે હવાઈ હુમલા અને લાંબા અંતરની લશ્કરી ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેનાથી વિપરીત, ઈરાને આ ક્ષેત્રમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ અને તેના હિતોને નિશાન બનાવવાની વ્યૂહરચના અપનાવી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 20, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:01 PM IST
હવાઈ હુમલા કરીને પાછા જતા રહો છો, સીરિયસ હોય તો સેના મોકલો, ઈરાને અમેરિકાને આપી ચેલેન્જ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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