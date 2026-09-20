/હવાઈ હુમલા કરીને પાછા જતા રહો છો, સીરિયસ હોય તો સેના મોકલો, ઈરાને અમેરિકાને આપી ચેલેન્જ

US Iran War: ઈરાનની સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના સેક્રેટરી મોહસેન રેઝાઈએ અમેરિકાને ભૂમિ યુદ્ધમાં જોડાવા માટે પડકાર ફેંક્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જો અમેરિકા પોતાના લશ્કરી અભિયાન પ્રત્યે ગંભીર છે, તો તેણે ઈરાનમાં પોતાના સૈનિકો મોકલવા જોઈએ. રેઝાઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે અમેરિકન લશ્કર ભૂમિ અભિયાન કેમ નથી કરી રહ્યું અને ફક્ત હવાઈ હુમલા કરી રહ્યું છે અને પાછા ફરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "જો અમેરિકનો ગંભીર છે, તો તેમના સૈનિકો ઈરાનમાં આવવા જોઈએ. આખરે, યુદ્ધમાં ભૂમિ સૈનિકો નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે."
અમેરિકાના હવાઈ હુમલાનો જવાબ આપવા માટે વધુ તૈયાર
મોહસેન રેઝાઈની ટિપ્પણીઓ એવા સમયે આવી છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સંઘર્ષ ચાલુ છે. બંને પક્ષો લશ્કરી કાર્યવાહી તેમજ યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે વાટાઘાટો માટે ખુલ્લા છે. રેઝાઈએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઈરાને અમેરિકા સામે પોતાની લશ્કરી વ્યૂહરચના બદલી નાખી છે અને હવે અમેરિકાના હવાઈ હુમલાનો જવાબ આપવા માટે વધુ તૈયાર છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો અમેરિકા ફરીથી હુમલો કરે છે, તો ઈરાન પ્રદેશમાં અમેરિકન ઠેકાણાઓ પર તેના હુમલાઓને વધુ તીવ્ર બનાવી શકે છે.
ઈરાનમાં ભૂમિ આક્રમણ કેટલું મુશ્કેલ છે?
અહેવાલો અનુસાર, મોહસેન રેઝાઈ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા મોજતબા ખામેનીના નજીકના સહાયક છે. તેમને માર્ચમાં લશ્કરી સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ઓગસ્ટમાં સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. અમેરિકાએ અત્યાર સુધી ઈરાન સામે હવાઈ હુમલા અને લાંબા અંતરની લશ્કરી ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેનાથી વિપરીત, ઈરાને આ ક્ષેત્રમાં અમેરિકન લશ્કરી થાણાઓ અને હિતોને નિશાન બનાવવાની વ્યૂહરચના અપનાવી છે. ઈરાનમાં મોટા પાયે ભૂમિ કાર્યવાહી શરૂ કરવાથી યુદ્ધ એક નવા અને વધુ વ્યાપક તબક્કામાં લઈ જઈ શકે છે.
ઈરાને વાતચીતનો દરવાજો સંપૂર્ણપણે બંધ કર્યો નથી
ઈરાન મોટાભાગે પર્વતીય છે અને તેની વસ્તી મોટી છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે મોટા પાયે ભૂમિ આક્રમણ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, જોકે મર્યાદિત ભૂમિ કાર્યવાહીને નકારી કાઢવામાં આવી નથી. પરિણામે, રેઝાઈના નિવેદનને અમેરિકાની વર્તમાન વ્યૂહરચનાની મર્યાદાઓ પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા જોવામાં આવે છે. જો કે, લશ્કરી વાણી-વર્તન વચ્ચે, ઈરાને વાતચીતનો દરવાજો સંપૂર્ણપણે બંધ કર્યો નથી. રેઝાઈએ કહ્યું હતું કે ઈરાને કતાર દ્વારા અમેરિકાને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટેની તેની શરતો પહોંચાડી દીધી છે અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પ્રતિભાવની રાહ જોઈ રહ્યું છે.