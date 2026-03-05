Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldતમે મોદી સાથે થોડા દિવસો વિતાવ્યા, કેવા માણસ લાગ્યા? કેનેડાના PMએ આપ્યો અજીબ જવાબ, જાણો

તમે મોદી સાથે થોડા દિવસો વિતાવ્યા, કેવા માણસ લાગ્યા? કેનેડાના PMએ આપ્યો અજીબ જવાબ, જાણો

PM Mark Carney On PM Modi: કેનેડાના વડા પ્રધાન માર્ક કાર્ને 27 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ સુધી ભારતની મુલાકાત લીધી હતી, જે દરમિયાન ભારત અને કેનેડાએ યુરેનિયમ અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજોના પુરવઠા અંગે મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. તેમણે પીએમ મોદીની ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:05 AM IST
  • કેનેડાના વડા પ્રધાન માર્ક કાર્ને 27 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ સુધી ભારતની મુલાકાત લીધી હતી
  • વડા પ્રધાન કાર્નેને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, તમે પીએમ મોદી સાથે થોડા દિવસ વિતાવ્યા. તેમના વિશે તમારા શું વિચાર છે?
  • તેમણે સતત 25 વર્ષ સુધી મુખ્યમંત્રી અને વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી, છતાં તેમણે ક્યારેય એક પણ દિવસની રજા લીધી નથી.

Trending Photos

તમે મોદી સાથે થોડા દિવસો વિતાવ્યા, કેવા માણસ લાગ્યા? કેનેડાના PMએ આપ્યો અજીબ જવાબ, જાણો

PM Mark Carney On PM Modi: ભારત અને કેનેડા વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ સંબંધો હવે સુધરી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. કેનેડાના વડા પ્રધાન માર્ક કાર્ને તેમના ભારતીય સમકક્ષ નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી છે, તેમને એક અનોખા વ્યક્તિ ગણાવ્યા છે. પીએમ કાર્ને તાજેતરમાં ભારતની મુલાકાતથી પાછા ફર્યા છે. એવી અટકળો છે કે ભારત અને કેનેડા વચ્ચે ટૂંક સમયમાં એક મોટી ટ્રેડ ડીલ કરી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન, વડા પ્રધાન કાર્નેને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, તમે પીએમ મોદી સાથે થોડા દિવસ વિતાવ્યા. તેમના વિશે તમારી શું વિચાર છે?" જવાબમાં, કેનેડાના વડા પ્રધાને કહ્યું કે, તેઓ ખૂબ જ અનોખા છે. તેમણે સતત 25 વર્ષ સુધી મુખ્યમંત્રી અને વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપી, છતાં તેમણે ક્યારેય એક પણ દિવસની રજા લીધી નથી. દર સપ્તાહના અંતે, તેઓ બહાર જાય છે અને પ્રચાર કરે છે.

ભારતની મુલાકાત

કેનેડાના વડા પ્રધાને 27 ફેબ્રુઆરીથી 2 માર્ચ સુધી ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન, ભારત અને કેનેડાએ યુરેનિયમ અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજોના પુરવઠા અંગે મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. તેઓ ટૂંક સમયમાં વ્યાપક આર્થિક ભાગીદારી કરાર પૂર્ણ કરવા માટે પણ સંમત થયા. બંને નેતાઓ વચ્ચેનો આ વ્યાપક સંવાદ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે સંબંધોમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી વિવાદો પછી થઈ રહ્યો છે.

સંબંધો બગડ્યા હતા

2023માં, તત્કાલીન કેનેડાના વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપ સિંહ નિજ્જરની હત્યામાં ભારતીય એજન્ટોની સંડોવણીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. નોંધપાત્ર રીતે, આ પાયાવિહોણા આરોપો બાદ બંને દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધો સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયા હતા. પરિણામે તણાવના કારણે વેપાર અને રાજદ્વારી વાતચીત લગભગ સ્થગિત થઈ ગઈ હતી.

સોમવારે, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કેનેડાના પેન્શન ફંડે ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે 100 બિલિયન ડોલરનું રોકાણ કર્યું છે. આ ભારતની આર્થિક પ્રગતિમાં તેમના ઊંડા અને અટલ વિશ્વાસનું પ્રતીક છે. તેમણે કહ્યું કે, અમારું સહિયારું લક્ષ્ય 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને 50 બિલિયન ડોલર સુધી વધારવાનું છે. આર્થિક સહયોગ માટે આ વિશાળ સંભાવનાનો ઉપયોગ કરવો અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે, અને CEPA ટૂંક સમયમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.

પ્રધાનમંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ ડીલ બંને દેશોમાં નવા રોકાણ અને રોજગારની તકો પેદા કરશે. હાલમાં, બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર લગભગ 13 બિલિયન ડોલર છે, અને તેને ચાર ગણો વધારવાનો લક્ષ્યાંક છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
india canada relationPM Mark Carney On Modipm modi newsPM Modi latest TodayPM Modi News TodayPM Mark Carney India VisitGujarati News

Trending news