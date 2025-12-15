ઝેલેન્સકીએ ટ્રમ્પને આપ્યો મોટો ઝટકો ! યુદ્ધ બંધ કરવા રશિયા સામે મુકી આ શરતો, જાણો
Russia Ukraine Ceasefire: યુક્રેને ટ્રમ્પ શાંતિ યોજનાને નકારી કાઢી છે, અને ઝેલેન્સકી કહે છે કે તેઓ નાટો સભ્યપદ માટેની તેમની માંગણી છોડી દેશે અને જો રશિયા આ શરત સાથે સંમત થાય, તો શાંતિ વાટાઘાટો આગળ વધી શકે છે, નહીં તો, વસ્તુઓ જેમ છે તેમ ચાલુ રહેવી જોઈએ. યુક્રેન દબાણ હેઠળ સમાધાન કરશે નહીં.
Russia Ukraine Ceasefire: જર્મનીની રાજધાની બર્લિનમાં યુએસ પ્રતિનિધિઓ સાથેની બેઠકમાં યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ ટ્રમ્પની શાંતિ યોજના સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના રાજદૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનર, અન્ય યુરોપિયન નેતાઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન, ઝેલેન્સકીએ નાટો સભ્યપદ માટેની તેમની માંગણી છોડી દીધી છે.
જોકે, ઝેલેન્સકીએ રશિયાના કબજા હેઠળના ડોનબાસ અથવા ક્રિમીઆ પરના તેમના દાવાને છોડી દેવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે. રશિયા અને અમેરિકા ઇચ્છે છે કે યુક્રેન શાંતિ કરારની શરત તરીકે ડોનબાસ છોડીને જાય, પરંતુ યુક્રેન ઇચ્છે છે કે કોઈપણ યુદ્ધવિરામ વર્તમાન ફ્રન્ટ લાઇન પર હોય, અને બદલામાં, યુક્રેનને યુએસ અને યુરોપ તરફથી સુરક્ષા ગેરંટી મળે.
નાટોની માંગ તાત્કાલિક અસરકારક રીતે પડતી મૂકવામાં આવી
એ નોંધવું જોઈએ કે જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટોનું આયોજન કરી રહ્યા છે. શાંતિ વાટાઘાટોમાં યુએસ પ્રતિનિધિઓ સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનર છે. યુરોપિયન નેતાઓ પણ શાંતિ વાટાઘાટોનો ભાગ બની શકે છે. બેઠકમાં, ઝેલેન્સકીએ જણાવ્યું હતું કે રશિયાને નાટો સભ્યપદ સાથે સમસ્યા છે, અને યુક્રેન આ સમસ્યાનો ઉકેલ પૂરો પાડે છે.
ઝેલેન્સકીએ જણાવ્યું હતું કે યુક્રેન તાત્કાલિક અસરથી નાટો સભ્યપદની માંગણી છોડી રહ્યું છે, પરંતુ યુક્રેન તેના કોઈપણ શહેરો રશિયાને સોંપશે નહીં. જો રશિયાને યુક્રેનના નાટો સભ્યપદથી સમસ્યા છે, તો યુક્રેન હવે તેની માંગ કરશે નહીં. આનો અર્થ એ નથી કે રશિયા લાભ લેશે. જો રશિયા રશિયાને પરેશાન કરતા અવરોધને દૂર કરી રહ્યું છે, તો રશિયાએ હવે યુક્રેન સાથે સહયોગ કરવો જોઈએ.
કાનૂની માધ્યમથી સુરક્ષા ગેરંટીની માંગ
ઝેલેન્સકીએ જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા ગેરંટી કાયદેસર રીતે હોવી જોઈએ. યુક્રેન કોઈપણ શહેરો સોંપવાની માંગને નકારી કાઢે છે અને એવી ખાતરી માંગે છે કે રશિયા ફરીથી હુમલો નહીં કરે, કારણ કે રશિયા જાણી જોઈને યુક્રેનના પાવર ગ્રીડને નિશાન બનાવી રહ્યું છે, જેનાથી શિયાળાના મહિનાઓમાં નાગરિકો ગરમ પાણીથી વંચિત રહી રહ્યા છે.
ઝેલેન્સકીએ જણાવ્યું હતું કે યુએસે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની 20-પોઇન્ટ શાંતિ યોજનાઓમાંથી એક પૂરી કરવી જોઈએ, પરંતુ અન્ય કોઈ માંગણી સ્વીકાર્ય નથી. જો રશિયા હજુ પણ હુમલો કરશે, તો યુક્રેન બદલો લેશે. યુદ્ધ ફેબ્રુઆરી 2022થી ચાલી રહ્યું છે, અને માત્ર યુક્રેન જ નહીં પરંતુ રશિયાને પણ ભારે નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે. યુક્રેને તેના ઇરાદા જાહેર કર્યા છે, હવે તે રશિયા અને પુતિન પર નિર્ભર છે કે તેઓ નિર્ણય લે.
