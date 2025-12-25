Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

"કાશ તે મરી જાય..." ઝેલેન્સકીએ નાતાલના દિવસે પુતિનના મોતની કરી પ્રાર્થના, Video આવ્યો સામે

Zelensky Christmas Message Video : યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ ક્રિસમસના દિવસે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની મોતની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે રશિયાએ યુક્રેનને ઘણું દુઃખ અને વેદના આપી છે. આજે અમારા બધાનું એક જ સપનું છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તે હવે આ દુનિયામાં ના રહે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 25, 2025, 09:26 PM IST

Trending Photos

"કાશ તે મરી જાય..." ઝેલેન્સકીએ નાતાલના દિવસે પુતિનના મોતની કરી પ્રાર્થના, Video આવ્યો સામે

Zelensky Christmas Message Video : લોકો એકબીજાને ક્રિસમસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે, ત્યારે યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના મૃત્યુની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. નાતાલની પૂર્વસંધ્યાએ ઝેલેન્સકીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ "X" પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. વીડિયોમાં પુતિનનું નામ લીધા વિના ભગવાનને તેમના મૃત્યુ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.

ઝેલેન્સકીએ પુતિનના મોતની કરી પ્રાર્થના ?

Add Zee News as a Preferred Source

"વોર ઇન્ટેલ" નામના એક "X" યુઝરે પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું, "ઝેલેન્સકીએ રાષ્ટ્રને તેમના ક્રિસમસ સંબોધનમાં પુતિનના મૃત્યુની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી." વીડિયો મેસેજમાં, ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "રશિયાએ આપેલા કષ્ટ છતાં, તે આપણા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ પર કબજો કરી શક્યું નથી કે બોમ્બમારો કરી શક્યું નથી."

તે છે અમારું યુક્રેનિયન દિલ, એકબીજા પર આપણો વિશ્વાસ છે અને આપણી એકતા છે.' પુતિનનું નામ લીધા વિના ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "આજે આપણે બધા એક જ સપનું જોઈએ છીએ અને આપણે બધા એક જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ: 'તે મરી જાય,' જેમ દરેક વ્યક્તિ પોતાના દિલમાં કહે છે."

 

— War Intel (@warintel4u) December 24, 2025

યુક્રેન માટે શાંતિ માટે પ્રાર્થના

ઝેલેન્સકીએ પછી યુક્રેનમાં શાંતિ વિશે વાત કરતા કહ્યું, "પરંતુ જ્યારે આપણે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે ચોક્કસપણે કંઈક મોટું માંગીએ છીએ. આપણે યુક્રેન માટે શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ." આપણે તેના માટે લડીએ છીએ, તેના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને આપણે તેના લાયક છીએ.' રશિયાએ 23 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યુક્રેન પર મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલો કર્યો હતો. તેમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો માર્યા ગયા હતા અને વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો હતો.

ઝેલેન્સકીએ 20 પોઇન્ટ પ્લાન વિશે શું કહ્યું ?

વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ તેમના સંબોધનમાં આગળ કહ્યું, "ક્રિસમસની પૂર્વસંધ્યાએ, રશિયનોએ ફરી એકવાર બતાવ્યું કે તેઓ ખરેખર શું છે. ભારે તોપમારો, સેંકડો મિસાઇલો, બેલિસ્ટિક મિસાઇલો બધું જ ઉપયોગમાં લેવાયું. આ નાસ્તિકોનો હુમલો છે." યુક્રેનિયન નેતાએ તાજેતરમાં પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં 20-પોઇન્ટ પ્લાનની વિગતો શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની યોજનાના ભાગરૂપે, કિવ દેશના પૂર્વીય ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાંથી તેના સૈનિકો પાછા ખેંચશે, જોકે તેમણે કહ્યું કે આ ત્યારે જ શક્ય બનશે જો રશિયા પણ તેના સૈનિકો પાછા ખેંચે અને આ વિસ્તાર આંતરરાષ્ટ્રીય દળોની દેખરેખ હેઠળ ડિમિલિટરાઇઝ્ડ ઝોન બની જાય.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Russia Ukraine warzelenskyyVladimir PutinZelensky Christmas Message

Trending news