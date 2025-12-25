"કાશ તે મરી જાય..." ઝેલેન્સકીએ નાતાલના દિવસે પુતિનના મોતની કરી પ્રાર્થના, Video આવ્યો સામે
Zelensky Christmas Message Video : યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ ક્રિસમસના દિવસે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની મોતની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે રશિયાએ યુક્રેનને ઘણું દુઃખ અને વેદના આપી છે. આજે અમારા બધાનું એક જ સપનું છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તે હવે આ દુનિયામાં ના રહે.
Zelensky Christmas Message Video : લોકો એકબીજાને ક્રિસમસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે, ત્યારે યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના મૃત્યુની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. નાતાલની પૂર્વસંધ્યાએ ઝેલેન્સકીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ "X" પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. વીડિયોમાં પુતિનનું નામ લીધા વિના ભગવાનને તેમના મૃત્યુ માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
ઝેલેન્સકીએ પુતિનના મોતની કરી પ્રાર્થના ?
"વોર ઇન્ટેલ" નામના એક "X" યુઝરે પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું, "ઝેલેન્સકીએ રાષ્ટ્રને તેમના ક્રિસમસ સંબોધનમાં પુતિનના મૃત્યુની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી." વીડિયો મેસેજમાં, ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "રશિયાએ આપેલા કષ્ટ છતાં, તે આપણા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ પર કબજો કરી શક્યું નથી કે બોમ્બમારો કરી શક્યું નથી."
તે છે અમારું યુક્રેનિયન દિલ, એકબીજા પર આપણો વિશ્વાસ છે અને આપણી એકતા છે.' પુતિનનું નામ લીધા વિના ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "આજે આપણે બધા એક જ સપનું જોઈએ છીએ અને આપણે બધા એક જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ: 'તે મરી જાય,' જેમ દરેક વ્યક્તિ પોતાના દિલમાં કહે છે."
યુક્રેન માટે શાંતિ માટે પ્રાર્થના
ઝેલેન્સકીએ પછી યુક્રેનમાં શાંતિ વિશે વાત કરતા કહ્યું, "પરંતુ જ્યારે આપણે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે ચોક્કસપણે કંઈક મોટું માંગીએ છીએ. આપણે યુક્રેન માટે શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ." આપણે તેના માટે લડીએ છીએ, તેના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને આપણે તેના લાયક છીએ.' રશિયાએ 23 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ યુક્રેન પર મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલો કર્યો હતો. તેમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો માર્યા ગયા હતા અને વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઝેલેન્સકીએ 20 પોઇન્ટ પ્લાન વિશે શું કહ્યું ?
વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીએ તેમના સંબોધનમાં આગળ કહ્યું, "ક્રિસમસની પૂર્વસંધ્યાએ, રશિયનોએ ફરી એકવાર બતાવ્યું કે તેઓ ખરેખર શું છે. ભારે તોપમારો, સેંકડો મિસાઇલો, બેલિસ્ટિક મિસાઇલો બધું જ ઉપયોગમાં લેવાયું. આ નાસ્તિકોનો હુમલો છે." યુક્રેનિયન નેતાએ તાજેતરમાં પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં 20-પોઇન્ટ પ્લાનની વિગતો શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની યોજનાના ભાગરૂપે, કિવ દેશના પૂર્વીય ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાંથી તેના સૈનિકો પાછા ખેંચશે, જોકે તેમણે કહ્યું કે આ ત્યારે જ શક્ય બનશે જો રશિયા પણ તેના સૈનિકો પાછા ખેંચે અને આ વિસ્તાર આંતરરાષ્ટ્રીય દળોની દેખરેખ હેઠળ ડિમિલિટરાઇઝ્ડ ઝોન બની જાય.
