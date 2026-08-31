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મહાયુદ્ધનું બટન દબાવ્યું! દરરોજ 1000 ડ્રોન વરસાવાનો આદેશ, ભસ્મ કરી દેવા લેવાયો નિર્ણય

રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સ્કીએ હવે રક્ષણાત્મક વલણ અપનાવવાને બદલે ‘જેવા સાથે તેવા’ની સૌથી આક્રમક રણનીતિ અપનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ઝેલેન્સ્કીએ પોતાની સેનાને સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે કે રશિયાને તેની જ ભાષામાં જવાબ આપો. ઝેલેન્સ્કીએ રશિયાને ભસ્મ કરવા માટે દુનિયાના સૌથી મોટા ડ્રોન મહાયુદ્ધનું બટન દબાવતાં જાહેરાત કરી છે કે, યુક્રેન હવે રશિયા પર દરરોજ 1 હજાર ડ્રોન વરસાવશે. આખરે ઝેલેન્સ્કી અચાનક આટલા ગુસ્સામાં કેમ આવ્યા અને તેમણે આટલો ખતરનાક નિર્ણય કેમ લીધો જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં..

Published: Aug 31, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:22 PM IST
મહાયુદ્ધનું બટન દબાવ્યું! દરરોજ 1000 ડ્રોન વરસાવાનો આદેશ, ભસ્મ કરી દેવા લેવાયો નિર્ણય

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