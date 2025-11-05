Prev
મા જાણીતી ફિલ્મ મેકર, પિતા ગુજરાતી પ્રોફેસર... કોણ છે ન્યૂ યોર્કના નવા મેયર ઝોહરાન મમદાની

34 વર્ષીય ભારતીય મૂળના ઝોહરાન મમદાનીએ ન્યૂ યોર્ક સિટી મેયરની ચૂંટણીમાં પૂર્વ ગવર્નર એન્ડ્રુ કુઓમો (સ્વતંત્ર) અને કર્ટિસ સ્લિવા (રિપબ્લિકન)ને હરાવીને જંગી જીત મેળવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 05, 2025, 03:05 PM IST

અમેરિકાના ન્યુ યોર્ક શહેરમાં યોજાયેલી મેયરની ચૂંટણીમાં ઝોહરાન મમદાનીએ જંગી જીત મેળવી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ટીકા અને ધમકીઓ છતાં ડેમોક્રેટિક સોશિયાલિસ્ટ પાર્ટીના નેતા મમદાનીએ ચૂંટણીમાં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું. મમદાનીએ સ્વતંત્ર ઉમેદવાર અને પૂર્વ ગવર્નર એન્ડ્રુ કુઓમો અને રિપબ્લિકન ઉમેદવાર કર્ટિસ સ્લિવાને હરાવ્યા. મુખ્ય સ્પર્ધા મમદાનીએ અને એન્ડ્રુ કુઓમો વચ્ચે હતી. આ ચૂંટણીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પછી અમેરિકન રાજકારણની પહેલી મોટી કસોટી માનવામાં આવતી હતી.

ઝોહરાન મમદાનીએ હવે ન્યુ યોર્ક જેવા મોટા શહેરની કમાન સંભાળી છે. તેમના ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, તેમણે જનતાને અનેક વચનો આપ્યા હતા, જેમાં રહેઠાણ ભાડામાં વધારો કરવામાં આવશે નહીં, મફત સરકારી બસ સેવા પૂરી પાડવામાં આવશે, 6 અઠવાડિયાથી 5 વર્ષ સુધીના બાળકો માટે મફત ડેકેર અને જનતાને સસ્તું રાશન ઉપલબ્ધ કરાવવાનો સમાવેશ થાય છે. 

ચૂંટણી પ્રક્રિયા શું છે ?

ન્યૂ યોર્કમાં મતદારો તેમના મનપસંદ ઉમેદવારોને 1 થી 5 સુધી ક્રમ આપે છે. જેને 50%થી વધુ લોકોની પહેલી પસંદગી મળે છે તેને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે. જો કોઈને 50% મત ન મળે, તો વિજેતા રેન્કિંગના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.

ઝોહરાનનું ભારત સાથે જોડાણ

ઝોહરાનની માતા મીરા નાયર, એક જાણીતા ભારતીય ફિલ્મ મેકર છે. તે ઓડિશાના રાઉરકેલાની છે અને તેમણે સલામ બોમ્બે અને મોનસૂન વેડિંગ જેવી જાણીતી ફિલ્મોનું દિગ્દર્શન કર્યું છે. તેના પિતા મહમૂદ મમદાની ગુજરાતી મૂળના યુગાન્ડાના પ્રોફેસર છે જે કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાં ભણાવે છે. તેના માતાપિતા બંને હાર્વર્ડના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે.

ઝોહરાન મમદાનીએ ક્યાં અભ્યાસ કર્યો છે ?

ઝોહરાન મમદાની 34 વર્ષના છે. તેમનો જન્મ 1991માં યુગાન્ડામાં થયો હતો અને તેમનો ઉછેર ન્યૂ યોર્કમાં થયો હતો. તે ડેમોક્રેટિક સોશિયાલિસ્ટ પાર્ટી સાથે સંકળાયેલા છે અને ન્યૂ યોર્ક સ્ટેટ એસેમ્બલીના સભ્ય તરીકે પણ સેવા આપી છે. યુગાન્ડાના કમ્પાલામાં જન્મેલા મમદાની સાત વર્ષની ઉંમરે તેમના પરિવાર સાથે ન્યૂ યોર્ક ગયા હતા. તેમણે બ્રોન્ક્સ હાઇસ્કૂલ ઓફ સાયન્સમાં અભ્યાસ કર્યો અને બાદમાં બોવડોઇન કોલેજમાંથી આફ્રિકાના સ્ટડીઝમાં ડિગ્રી મેળવી, જ્યાં તેમણે પેલેસ્ટાઇનમાં સ્ટુડન્ટ્સ ફોર જસ્ટિસના કેમ્પસ ચેપ્ટરની સહ-સ્થાપના કરી. તેમને 2018માં યુએસ નાગરિકતા મળી. તેમણે બોવડોઇન કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો અને રાજકારણમાં સક્રિય થયા.

ઝોહરાન મમદાનીની પત્ની કોણ છે ?

28 વર્ષીય રામા દુવાજી ઝોહરાન મમદાનીની પત્ની છે અને તે વ્યવસાયે એક કલાકાર છે. મોમદાની અને તેમની પત્ની રામા દુવાજી ડેટિંગ એપ હિન્જ પર મળ્યા હતા. દુવાજીનો જન્મ ટેક્સાસના હ્યુસ્ટનમાં સીરિયન મૂળના પરિવારમાં થયો હતો. જ્યારે તે નવ વર્ષની હતી, ત્યારે તેનો પરિવાર દુબઈ ગયો. તેણીએ થોડા સમય માટે કતારમાં વર્જિનિયા કોમનવેલ્થ યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ ધ આર્ટ્સમાં અભ્યાસ કર્યો અને પછી યુએસએના વર્જિનિયામાં સ્કૂલના રિચમંડ કેમ્પસમાં સ્થાનાંતરિત થઈ. 28 વર્ષીય દુવાજીએ ન્યૂ યોર્કમાં સ્કૂલ ઓફ વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સમાંથી Illustraionમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી છે.
 

