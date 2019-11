क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी शिवसेना? 2020 में होंगे महाराष्ट्र में चुनाव: संजय निरुपम

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई हैं. शिवसेना (Shiv Sena) और एनसीपी (NCP) के बीच नई सरकार के बनते समीरकरणों में कांग्रेस (Congress) की भूमिका क्या होगी फिलहाल यह तय नहीं है. इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) के ट्वीट ने नई सरकार बनने से पहले ही उसपर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में चाहे जिसकी भी सरकार बने लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चलेगी.

कांग्रस नेता ने कहा कि, महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता को खारिज नहीं किया जा सकता. 2020 में फिर चुनाव होंगे. उन्होंने ट्वीट के आखिर में सवाल किया कि क्या हमें शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए?

No matter who forms govt and how ? But the political instability in Maharashtra can not be ruled out now. Get ready for early elections. It may take place in 2020.

Can we go to the elections with ShivSena as partner ?

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) November 11, 2019