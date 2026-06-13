12 Rashi Mantra: ज्योतिषामयनं चक्षु: अर्थात् वेद के छह अंगों में ज्योतिष शास्त्र को प्रधान अंग यानी नेत्र कहा गया है. संपूर्ण ब्रह्मांड को 360 अंशों में नापा गया है. इस 360 अंश को 12 भागों में बांटकर 12 राशियों की कल्पना की गई है. इस प्रकार हम रहते भले ही पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों से होता है. आकाश में गोचर करने वाले 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों से हमारा जीवन निरंतर प्रभावित हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति भारत में हुई है. भारतीय ऋषियों ने अपने तपोबल से आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा आकाश में गोचर करने वाले सभी ग्रहों को देखा और आधुनिक विज्ञान से भी अधिक गहराई तक जाकर उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया.
उन्होंने सूर्य ग्रह को आधार मानकर 12 खंडों में 12 राशियों के अलग अलग देवता, ऋषि, मंत्र और उनके छंदों की परिकल्पना की है. 'मन्नात त्रायते इति मंत्रः' अर्थात् मन ही मन में जप करने से जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें मंत्र कहते हैं. प्रत्येक साधक को अपने नाम या जन्म राशि के अनुसार देवता या ग्रह का पूजन करना परम कल्याणकारी होता है. जिन ग्रहों की पूजा की बात यहां पर की जा रही है, वह आधुनिक भौतिक विज्ञान से अलग है.
आधुनिक विज्ञान में (और प्राचीन काल में आर्यभट्ट जी ने भी) ग्रह के पर्वत और विभिन्न द्रव्यों से निर्मित भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किया है, लेकिन हम यहां उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जो देव स्वरूप में हैं और प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने यज्ञ, अनुष्ठान व समारोहों में जिन स्वरूपों का पूजन किया है. प्रत्येक जातक को अपनी नाम या जन्म राशि के अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता के मंत्रों का जप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, जैसा कि पंचांग दिवाकर में भी वर्णित किया गया है.
1. मेष राशि: इस राशि के देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, अतः इनकी उपासना श्री लक्ष्मी नारायण मंत्र के जप से करनी चाहिए. इस मंत्र का जप केले के वृक्ष के पास अथवा श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठकर करना चाहिए. भगवान को पांच फल और लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए.
मंत्र: ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः.
2. वृष राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं. शुक्र के अधिदेवता इंद्र एवं प्रत्यधिदेवता इंद्राणी हैं. इस राशि के मुख्य देवता भगवान वासुदेव हैं, इसलिए इनकी उपासना वासुदेव मंत्र से करनी चाहिए.
मंत्र: ॐ क्रीं वासुदेवाय नमः.
3. मिथुन राशि: मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं. बुध ग्रह के अधिदेवता भगवान विष्णु और प्रत्यधिदेवता भी भगवान विष्णु ही हैं. इस राशि के जातक को केशव मंत्र का जाप करना चाहिए. भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से पूजन करना कल्याणकारी होता है.
मंत्र: ॐ क्रीं केशवाय नमः.
4. कर्क राशि: इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं. चंद्रमा के अधिदेवता देवी उमा हैं और प्रत्यधिदेवता जल (वरुण देव) हैं. इस राशि के जातक के लिए हरिहर मंत्र सबसे उत्तम है.
मंत्र: ॐ ह्रीं हरिहराय नमः.
5. सिंह राशि: यह सूर्य की राशि मानी जाती है. सूर्य के अधिदेवता ईश्वर हैं और प्रत्यधिदेवता अग्नि को माना जाता है. इस राशि के जातक को बालमुकुंद भगवान का पूजन विशेष लाभकारी होगा. बालमुकुंद भगवान की खीर तथा मालपुआ से पूजा करनी चाहिए.
मंत्र: ॐ बालमुकुन्दाय नमः.
6. कन्या राशि: इस राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. बुध ग्रह के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं और प्रत्यधिदेवता भी भगवान विष्णु ही हैं. इस राशि के जातक को पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए. पीली मिठाई और पीले पुष्प भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने चाहिए.
मंत्र: ॐ ह्रीं पीताम्बराय परमात्मने नमः.
7. तुला राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं. तुला राशि के आराध्य देवता भगवान श्री राम हैं. शुक्र ग्रह के अधिदेवता इंद्र हैं और प्रत्यधिदेवता इंद्राणी को कहा गया है. तुला राशि के जातकों के लिए राम शरणम् मंत्र उत्तम रहेगा.
मंत्र: श्री रामः शरणम् मम.
8. वृश्चिक राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं. मंगल के देवता भगवान श्री नर नारायण हैं. मंगल ग्रह के अधिदेवता स्कन्द (कार्तिकेय) और प्रत्यधिदेवता पृथ्वी को बताया गया है. इस राशि के जातक के लिए आवश्यक है कि महीने में एक बार ब्राह्मण दंपत्ति को आदरपूर्वक भोजन करवाएं.
मंत्र: ॐ नमो भगवते नारायणाय.
9. धनु राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह गुरु (बृहस्पति) हैं. गुरु के भाग्य देवता श्री धरणीधर भगवान हैं. गुरु ग्रह के अधिदेवता ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता इंद्र को माना जाता है. इस राशि के जातक को भगवान धरणीधर का पंचामृत से पूजन करना चाहिए और उन्हीं की उपासना करनी चाहिए.
मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं धरणीधराय नमः.
10. मकर राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शनिदेव हैं. इस राशि के लिए शनि ग्रह के देवता भगवान ब्रह्मतारक को बतलाई गया है. शनि के अधिदेवता भगवान यम और प्रत्यधिदेवता भगवान प्रजापति हैं. इस राशि के जातक को भगवान ब्रह्मतारक की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए. संक्रांति एवं अमावस्या को ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन एवं फल, श्वेत वस्त्र व दक्षिणा सहित भेंट करना चाहिए.
मंत्र: ॐ श्रीं वत्साय उपेन्द्राय नमः.
11. कुंभ राशि: इस राशि के स्वामी भी शनिदेव ही हैं. कुंभ राशि के लिए शनि के देवता भगवान गोविंद को बतलाया जाता है. शनि के अधिदेवता यम और प्रत्यधिदेवता प्रजापति अर्थात ब्रह्मा हैं. इस राशि के जातक के लिए गौ सेवा करना सर्वोत्तम रहेगा.
मंत्र: ॐ श्रीं गोपाल गोविंदाय नमः.
12. मीन राशि: इस राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं. गुरु के देवता भगवान दामोदर को माना गया है. गुरु के अधिदेवता ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता इंद्र का उल्लेख मिलता है. शेषशायी भगवान विष्णु का देवी लक्ष्मी सहित ध्यान पूजन करना कल्याणकारी होता है. भगवान को दूध से बनी मिठाई और नारियल अर्पण करना चाहिए.
मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं रंगनाथाय नमः.
— पंडित डॉ. राज कुमार द्विवेदी शास्त्री (ज्योतिर्विद, वास्तुविद, कर्मकांड मर्मज्ञ एवं मीडिया एस्ट्रोलॉजर)
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं, पारंपरिक विश्वासों और अंक ज्योतिष में प्रचलित धारणाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अपनी व्यक्तिगत समझ और आवश्यकता को प्राथमिकता दें.)