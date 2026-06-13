12 Rashi Mantra: ज्योतिषामयनं चक्षु: अर्थात् वेद के छह अंगों में ज्योतिष शास्त्र को प्रधान अंग यानी नेत्र कहा गया है. संपूर्ण ब्रह्मांड को 360 अंशों में नापा गया है. इस 360 अंश को 12 भागों में बांटकर 12 राशियों की कल्पना की गई है. इस प्रकार हम रहते भले ही पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों से होता है. आकाश में गोचर करने वाले 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों से हमारा जीवन निरंतर प्रभावित हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति भारत में हुई है. भारतीय ऋषियों ने अपने तपोबल से आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा आकाश में गोचर करने वाले सभी ग्रहों को देखा और आधुनिक विज्ञान से भी अधिक गहराई तक जाकर उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया.