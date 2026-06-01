Aaj ka Tarot Rashifal: मेष वालों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध में समझदारी दिखाएं धनु राशि के लोग? पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 1 June 2026: टैरो कार्ड रीडिंग से हम जान पाते हैं कि कौन से कार्ड की ऊर्जा जातक के लिए क्या बता रही है. टैरो कार्ड रीडिंग विधि से व्यक्ति के दैनिक भविष्यफल को जाना जा सकता है और संभावनाओं और उपायों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है.
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Tarot Horoscope 1 June 2026: टैरो कार्ड रीडिंग से हम विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की ऊर्जा का आंकल कर भविष्यफल की जानकारी हालिस कर पाते हैं. आइए टैरो राशिफल की इस कड़ी में जानें किन उपायों को करके और किन बातों का ध्यान रखकर दिन को बेहतर किया जा सकता है. टैरो कार्ड राशिफल में हम मेष से मीन तक राशि अनुसार दिन का पूरा हाल जानते हैं. आइए 1 जून 2026 का यानी आज का टैरो राशिफल जानें.
मेष राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: द चैरियट
1 जून का दिन मेष राशि के लोगों के लिए उत्साह और तेज प्रगति लाएगा. आज आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा जागेगी. लंबे समय से रुके काम अचानक गति पकड़ सकते हैं. नौकरी में वरिष्ठ आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे. यदि आप किसी साक्षात्कार, प्रस्तुति या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने के संकेत हैं. व्यापार में यात्रा या नए संपर्क लाभ दे सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य के साथ छोटी बहस संभव है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन एकाग्रता और मेहनत का है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.
वृषभ राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ पेंटाकल्स
वृषभ राशि के लोगों के लिए 1 जून स्थिरता और सुख-सुविधाओं का दिन रहेगा. आज घर और परिवार से जुड़ी खुशियां मिल सकती हैं. लंबे समय से रुका धन वापस मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को उनके कार्य में प्रशंसा मिल सकती है. अधिकारी आपके धैर्य और मेहनत से खुश रहेंगे. व्यापार में छोटी लेकिन लाभदायक डील हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी. स्वास्थ्य के मामले में खानपान पर ध्यान दें; अधिक मीठा या तला भोजन परेशानी दे सकता है. शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है.
शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 6
उपाय: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.
मिथुन राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: द मैजिशियन
मिथुन राशि वालों के लिए यह दिन नई शुरुआत और अवसरों से भरपूर रहेगा. आपकी बातचीत की कला आज लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी में नए प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. यदि आप विपणन, मीडिया, शिक्षा या तकनीक से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. व्यापार में नए विचार सफलता दिला सकते हैं. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार में किसी पुराने मुद्दे का समाधान हो सकता है. प्रेम संबंधों में रोमांच और नई ऊर्जा देखने को मिलेगी. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना है. विद्यार्थियों को मेहनत करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक भागदौड़ थकान दे सकती है.
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कर्क राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: द मून
कर्क राशि वालों के लिए 1 जून भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है और पुराने विचार बार-बार परेशान कर सकते हैं. किसी निर्णय को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें. नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभदायक रहेग. व्यापार में छिपे हुए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें. परिवार का सहयोग मिलेगा और माता का आशीर्वाद मन को शांति देगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा. स्वास्थ्य में नींद पूरी लें और मानसिक तनाव कम करने की कोशिश करें. शाम तक सकारात्मक स्थिति बनने लगेगी.
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 2
उपाय: चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें.
सिंह राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: स्ट्रेंथ
सिंह राशि वालों के लिए यह दिन आत्मबल और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाला रहेगा. आज लोग आपकी बातों और निर्णयों को गंभीरता से सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आप उन्हें सफलता से पूरा करेंगे. व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी रणनीति आपको आगे रखेगी. आर्थिक रूप से लाभ के अच्छे संकेत हैं. परिवार में किसी बड़े सदस्य से सलाह लाभकारी रहेगी. प्रेम जीवन में अहंकार से बचना जरूरी है, वरना छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का फल मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन गर्मी और शरीर में पानी की कमी से बचें.
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.
कन्या राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: द हर्मिट
कन्या राशि वालों के लिए 1 जून आत्मविश्लेषण और समझदारी का दिन रहेगा. आज आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर सोच में रह सकते हैं. नौकरी में सावधानी से काम करना जरूरी है क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी दे सकती है. व्यापार में निवेश सोच-समझकर करें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार में शांत वातावरण रहेगा और किसी बुजुर्ग से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है. प्रेम संबंधों में थोड़ा दूरी का एहसास हो सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें. विद्यार्थियों के लिए शोध और गहराई से पढ़ाई करने का अच्छा समय है. स्वास्थ्य में पेट और पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर का भोजन कम करें.
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 7
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं. तुला राशि
तुला राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: जस्टिस
तुला राशि वालों के लिए यह दिन संतुलन और सही निर्णय लेने का है. यदि कोई कानूनी मामला या विवाद चल रहा है तो स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी. व्यापार में साझेदारी से लाभ संभव है. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें. परिवार में रिश्तों को समय देना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा और पुराने मतभेद मिट सकते हैं. अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य में कमर या पीठ दर्द हो सकता है. मानसिक रूप से दिन संतुलित रहेगा.
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई दान करें.
वृश्चिक राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: डेथ
वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 जून बदलावों का संकेत लाएगा. यह परिवर्तन डराने वाला नहीं है, बल्कि नई शुरुआत की ओर ले जाएगा. नौकरी में पुरानी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं. यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह सही समय है. व्यापार में पुराने नुकसान की भरपाई होने लगेगी. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. परिवार में किसी पुराने विवाद का अंत संभव है. प्रेम जीवन में रिश्तों को नया मोड़ मिल सकता है. कुछ लोगों के जीवन में पुराना रिश्ता खत्म होकर नया अध्याय शुरू हो सकता है. विद्यार्थियों को आलस्य छोड़कर मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य में शरीर को आराम देना जरूरी रहेगा.
शुभ रंग: मैरून
शुभ अंक: 8
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
धनु राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: टेम्परेंस
धनु राशि वालों के लिए यह दिन संतुलन, धैर्य और सकारात्मक सोच लाएगा. नौकरी में अचानक बदलाव की संभावना है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है. व्यापार में धीरे-धीरे लाभ होगा. आर्थिक मामलों में संयम रखना फायदेमंद रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ सकती है. प्रेम संबंध में समझदारी से बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन से अच्छे परिणाम मिलेंगे. स्वास्थ्य में पुरानी थकान दूर हो सकती है, लेकिन पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. यात्रा की संभावना भी बन रही है.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
उपाय: केले के पेड़ में जल अर्पित करें.
मकर राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: द एम्परर
मकर राशि वालों के लिए 1 जून अनुशासन और सफलता का दिन होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के संकेत हैं. परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है. विवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. स्वास्थ्य में शरीर मजबूत रहेगा लेकिन अधिक काम से तनाव हो सकता है. आज आपका आत्मविश्वास कई समस्याओं का समाधान कर सकता है.
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 10
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.
कुंभ राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: द स्टार
कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन उम्मीद और नई प्रेरणा लेकर आएगा. लंबे समय से रुके कार्यों में प्रगति होगी. नौकरी में नई संभावनाएं मिलेंगी और समूह कार्य से लाभ होगा. व्यापार में ऑनलाइन या तकनीक से जुड़े काम में सफलता संभव है. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. विद्यार्थी रचनात्मक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन देर रात तक जागने से बचें. आपकी सकारात्मक सोच दूसरों को प्रेरित करेगी.
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 11
उपाय: जरूरतमंद को नीले वस्त्र दान करें.
मीन राशि टैरो राशिफल 1 जून 2026
टैरो कार्ड: ऐस ऑफ कप्स
मीन राशि वालों के लिए 1 जून भावनात्मक खुशियां और नए मौके लाएगा. आज मन में सकारात्मकता बनी रहेगी और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा. नौकरी में आपके कार्य की सराहना हो सकती है. कला, संगीत, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को खास सफलता मिलेगी. व्यापार में नए ग्राहक लाभ देंगे. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, और जीवनसाथी के साथ यादगार पल मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पानी कम पीने से कमजोरी महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: समुद्री हरा
शुभ अंक: 12
उपाय: विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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