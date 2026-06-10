/Aaj ka Tarot Rashifal: 10 जून को मेष से मीन राशि तक, कैसा रहेगा आपका भाग्य? जानें लकी रंग और अचूक उपाय

Aaj ka Tarot Rashifal: 10 जून का दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद खास और बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा और टैरो कार्ड्स के संकेत कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत का मार्ग तैयार कर रहे हैं, तो कुछ को सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हैं. जहां मेष राशि के जातकों में 'ऐस ऑफ वांड्स' के प्रभाव से एक नया उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, वहीं मीन राशि वालों के लिए 'डेथ' का कार्ड जीवन में किसी पुराने सिलसिले के खत्म होने और एक महत्वपूर्ण नए अध्याय की शुरुआत का इशारा कर रहा है.
आइए जानते हैं कि आज आपकी राशि के सितारे करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य के मामले में क्या भविष्यफल लेकर आए हैं. साथ ही जानिए वे चमत्कारी उपाय और लकी नंबर, जो आपके आज के दिन को और अधिक सफल और सकारात्मक बना सकते हैं.
10 जून मेष राशि के लिए आज का दिन नई शुरुआत, उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा.लंबे समय से मन में चल रही किसी योजना को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है.कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से लाभ हो सकता है.आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.प्रेम जीवन में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी.विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें.आज सकारात्मक सोच और साहस आपको दूसरों से आगे रख सकता है.
लकी रंग. लाल
लकी नंबर. 1
उपाय. हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें , बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले कार्यों में सफलता मिलेगी.
10 जून वृषभ राशि के लिए आज मेहनत और लगन से किए गए कार्यों का अच्छा परिणाम मिलने लगेगा.कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता और समर्पण वरिष्ठों को प्रभावित करेगा.व्यवसाय में धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति देखने को मिलेगी.आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.परिवार में जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने का अवसर मिलेगा.प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए नियमित अध्ययन सफलता दिलाएगा.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अत्यधिक कार्यभार से बचें.आज अपने कौशल को निखारने का और भविष्य की मजबूत नींव रखने का समय है.
लकी रंग. नीला
लकी नंबर. 8
उपाय. गाय को हरा चारा खिलाएं , अपने कर्मों की माफी मांगे और पितरों के निमित्त पूजा करें कुलदेवी की पूजा भी आज के दिन विशेष प्रभाव देगी.
10 जून मिथुन राशि के लिए आज मन में कुछ भ्रम और अनिश्चितता बनी रह सकती है.किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें.कार्यक्षेत्र में गोपनीय मामलों को लेकर सावधानी बरतें.आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना ठीक रहेगा.परिवार में किसी विषय को लेकर भावनात्मक चर्चा हो सकती है.प्रेम जीवन में गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा.विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत होगी.स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद और मानसिक शांति जरूरी है.अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर विश्वास रखें लेकिन तथ्यों की भी जांच करें.
लकी रंग. सफेद
लकी नंबर. 2
उपाय. चंद्रमा को जल अर्पित करें, अपनी माता के चरण स्पर्श करें और माता की उम्र की महिलाओं का सम्मान और भोजन वस्त्र सब प्रेम भेंट करें.
10 जून कर्क राशि के लिए आज भावनात्मक संतुलन और परिपक्वता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.कार्यक्षेत्र में आपके शांत स्वभाव और समझदारी की सराहना होगी.आर्थिक मामलों में सोच समझकर लिए गए निर्णय लाभ देंगे.परिवार में किसी सदस्य की समस्या का समाधान करने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.प्रेम संबंधों में गहराई और विश्वास बढ़ेगा.विद्यार्थियों को अध्ययन में मनचाही प्रगति मिल सकती है.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक संतुलन बना रहेगा.आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है.आज दूसरों की भावनाओं को समझने और सहयोग करने से सम्मान मिलेगा.
लकी रंग. क्रीम
लकी नंबर. 3
उपाय. शिव जी का जलाभिषेक करें, पिता का आशीर्वाद ले और सूर्य मंत्र काजब करें.
10 जून कन्या राशि के लिए आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें.कार्यक्षेत्र में अपेक्षित परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.परिवार का सहयोग कठिन परिस्थितियों में आपका सहारा बनेगा.प्रेम जीवन में भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता महसूस हो सकती ह.विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखनी चाहिएस्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.यह समय अस्थायी है और जल्द ही परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा.
लकी रंग. मोरपंखी हरा
लकी नंबर. 5
उपाय. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं , गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें.
10 जून कन्या राशि के लिए आज संतुलन और धैर्य बनाए रखने से हर कार्य में सफलता मिलेगी.कार्यक्षेत्र में सहयोग और समन्वय की भावना आपको आगे बढ़ाएगी.आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए निर्णय लाभकारी रहेंगे.परिवार में शांति और सामंजस्य बना रहेगा.प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी.विद्यार्थियों के लिए यह समय निरंतर अभ्यास करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का है.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.किसी भी विषय में जल्दी मत करें.धीरे धीरे लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ना आपके लिए शुभ रहेगा.
लकी रंग. हल्का नीला
लकी नंबर. 4
उपाय. तुलसी को जल अर्पित करें , दुर्गा सप्तशती दुर्गा जी की उपासना आज के दिन शुभ रहेगी
10 जून वृश्चिक राशि के लिए आज ऊर्जा और गति से भरा दिन रहेगा.कार्यक्षेत्र में तेजी से निर्णय लेने पड़ सकते हैं.आपकी बुद्धिमत्ता और सक्रियता कई कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करेगी.आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं.परिवार में किसी विषय पर खुलकर चर्चा का मौका मिलेगा.प्रेम जीवन में स्पष्टता और ईमानदारी संबंधों को मजबूत बनाएगी.विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल सकते हैं.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन जल्दबाजी से बचें.सोच समझकर कदम उठाने से दिन और अधिक सफल बन सकता है.
लकी रंग. आसमानी
लकी नंबर. 4
उपाय. गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्व शीष का पाठ करें बच्चों में ज्ञान संबंधित चीजे और खिलौने का वितरण करें.
10 जून वृश्चिक राशि के लिए आज धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा हो सकती है.लंबे समय से चल रहे किसी कार्य में अंतिम प्रयास की आवश्यकता हो सकती है.कार्यक्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद सफलता के संकेत हैं.आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखें.परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी जरूरी रहेगी.विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा.अपने अनुभव और आत्मविश्वास के बल पर आप कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाएंगे.
लकी रंग. लाल
लकी नंबर. 9
उपाय. हनुमान चालीसा का पाठ करें, जानवरों में गुड वाली रोटी का वितरण करें .
10 जून धनु राशि के लिए आज आशा, प्रेरणा और सकारात्मकता का दिन रहेगा.कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलने की संभावना है.आपकी योजनाओं को सही दिशा मिल सकती है.आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं और भविष्य के लिए नई संभावनाएं बनेंगी.परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.प्रेम जीवन में निकटता और विश्वास बढ़ेगा.विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकती है.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें.भाग्य आपका साथ देते दिखाई देगा.
लकी रंग. पीला
लकी नंबर. 1
उपाय. गुरु मंत्र का जप करें , गुरु मंदिर में ब्राह्मणों को वस्त्र और भोजन का दान करें.
मकर राशि वाले जातकों के लिए 10 जून का दिन
Two of Pentacles
10 जून मकर राशि के लिए आज कई जिम्मेदारियों को एकसाथ संभालना पड़ सकता है.समय प्रबंधन और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.कार्यक्षेत्र में आपकी अनुकूलन क्षमता लाभ दिलाएगी.आर्थिक मामलों में आय और व्यय के बीच संतुलन रखना आवश्यक होगा.परिवार में सहयोग रहेगा.प्रेम जीवन में व्यस्तता के बावजूद समय निकालने का प्रयास करें.विद्यार्थियों को पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाना चाहिए.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर सभी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक पूरी होंगी.
लकी रंग. सफेद
लकी नंबर. 2
उपाय. शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें भैरव अष्टकम का पाठ करें.
10 जून कुंभ राशि के लिए आज आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी.कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और निर्णयों को महत्व मिलेगा.आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं.परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.प्रेम जीवन में आकर्षण और समझ बढ़ेगी.विद्यार्थियों को रचनात्मक और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा भरपूर रहेगी.आज अपने लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.
लकी रंग. समुद्री हरा
लकी नंबर. 6
उपाय. भगवान विष्णु के मित्रों का जाप करें पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को दान करें.
10 जून का दिन मीन राशि के लिए आज जीवन में परिवर्तन और नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं.पुरानी समस्याओं या परिस्थितियों से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है.कार्यक्षेत्र में नए बदलाव भविष्य में लाभकारी होंगे.आर्थिक मामलों में पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना उचित रहेगा.परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है.प्रेम जीवन में पुराने मतभेद खत्म होने की संभावना है.विद्यार्थियों के लिए नई दिशा और नए अवसर मिल रहे हैं.स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं.परिवर्तन को स्वीकार करने से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे.
लकी रंग. बैंगनी
लकी नंबर. 8
उपाय. भगवान श्री कृष्ण के मित्रों का जाप करें, कल जानवरों को भोजन कराए.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)