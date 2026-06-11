/Aaj ka Tarot Rashifal: आज इन राशियों के लिए टैरो कार्ड्स दे रहे हैं बड़ी चेतावनी, जोखिम लेने से पहले जरूर पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal: 11 जून 2026 का दिन आपके करियर, नौकरी और प्रेम जीवन के लिए क्या नए मोड़ लेकर आने वाला है. ब्रह्मांड की ऊर्जा आज आपके पक्ष में काम कर रही है या आपकी परीक्षा लेने वाली है. आज कुछ राशि वालों को उनकी अद्भुत क्षमता के लिए समाज में सम्मान मिलेगा, तो कुछ के कार्ड्स आज संभलकर चलने की चेतावनी दे रहे हैं. इस आर्टिकल में मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का सटीक टैरो राशिफल और अपनी किस्मत को बदलने वाले महाउपाय के बारे में जानते हैं.
आज नई शुरुआत और नए अवसरों का दिन है. किसी ऐसे कार्य की शुरुआत हो सकती है जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे.जोखिम लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.परिवार का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए सीखने और नए कौशल विकसित करने का अच्छा समय है.आत्मविश्वास बनाए रखें और भविष्य को लेकर सकारात्मक रहें.
शुभ अंक: 7.
शुभ रंग: लाल.
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें , कुलदेवी और पितरों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकले
आज आपकी प्रतिभा और क्षमता लोगों को प्रभावित कर सकती है.अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा. व्यापार और नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने का समय है.आर्थिक मामलों में समझदारी लाभ दिला सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है. आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय सफलता की ओर ले जाएंगे.
शुभ अंक: 5.
शुभ रंग: हरा.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, छोटे बच्चों में खिलौने जरूर बाटे.
आज आपका अंतर्ज्ञान और समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. किसी विषय की गहराई को समझने का अवसर मिलेगा. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें.करियर में कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखें.आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना लाभकारी रहेगा.ध्यान और आत्मचिंतन मन को शांति देंगे.
lucky नंबर: 2
शुभ रंग: सफेद.
उपाय: माता सरस्वती का स्मरण करें, छोटे बच्चों को ज्ञान संबंधी शिक्षा संबंधी चीजों को भेंट करें.
आज परंपराओं, मूल्यों और अनुभवी लोगों की सलाह का महत्व बढ़ेगा.परिवार और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति संभव है.धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती ह.आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी.किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला.
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, और आश्रम में भोजन का वितरण करवा
आज रिश्तों और साझेदारी पर खास ध्यान रहेगा.प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ सकती है.विवाहित लोगों के लिए पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा.कार्यक्षेत्र में सहयोग से लाभ होगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाए रखें.आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.
शुभ अंक : 6
शुभ रंग: गुलाबी.
उपाय: माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें, अपनी प्रेमिका प्रेमी याद पत्नी के लिए आज के दिन कोई ना कोई उपहार दे.
आज कार्यों में गति और तेजी देखने को मिलेगी.लंबे समय से रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण समाचार की प्राप्ति संभव है.नौकरी और व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं. यात्रा के अवसर बन सकते हैं.समय का सदुपयोग करें और मौकों को मत चूकिए.
शुभ अंक: 8.
शुभ रंग: मोरपंखी नीला
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें, राम रक्षा स्त्रोत का जाप करें अपने घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके ही घर से बाहर निकले.
आज धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा हो सकती है.चुनौतियों के बावजूद आप अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे.पुराने अनुभव आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे.कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. आर्थिक मामलों में संयम लाभ देगा.स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक संबंध मिले जुले रहेंगे .
शुभ अंक : 7.
शुभ रंग: भूरा.
उपाय: शनिदेव को तिल अर्पित करें , सुंदरकांड का पाठ करें और पशुओं की सेवा करें .
आज मेहनत और अनुशासन सफलता की कुंजी होंगे. धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति के संकेत हैं. करियर और वित्तीय मामलों में सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं.जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं.परिवार का सहयोग मिलेगा.भविष्य की योजनाओं के लिए मजबूत आधार तैयार करने का समय है.
शुभ अंक : 9
शुभ रंग: नारंगी
उपाय: गौ सेवा करें , गौ माता को गुड वाली मीठी रोटी खिलाएं और हनुमान मंदिर में गुड़ चना भोग लगाए .
आज खुशी, मित्रता और उत्सव का माहौल रहेगा. किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से लाभ होगा.कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा. सकारात्मक सोच सफलता के द्वार खोलेगी.
शुभ अंक: 3.
शुभ रंग: आसमानी.
उपाय: जरूरतमंद बच्चों को फल वितरित करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें.
आज मन कुछ उदास या असंतुष्ट महसूस कर सकता है. जो अवसर आपके सामने हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करें. किसी पुराने मामले पर अधिक सोचने से बचें. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें.परिवार का सहयोग आपको मानसिक संतुलन देगा. नई संभावनाओं के लिए मन खुला रखें.
शुभ अंक:4.
शुभ रंग: नीला
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिवास्टकम का पाठ करें और माता जैसी महिलाओं का सम्मान करें उनको उपहार में वस्त्र या एन का दान करें.
आज आत्ममंथन और महत्वपूर्ण निर्णयों का दिन है. पुराने काम का परिणाम सामने आ सकता है. करियर में नई दिशा मिल सकती है.अपने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें.परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है.जिम्मेदारी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी.
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, वृद्ध लोगों की मदद करें और वृद्ध आश्रम में अंका दान करें.
आज उपलब्धि, सीख और नए दृष्टिकोण का सुंदर संगम रहेगा. किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति से संतोष मिलेगा. नई जानकारी और अवसर भविष्य की राह खोल सकते हैं. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए दिन खास रूप से अनुकूल है.कार्यक्षेत्र में संवाद कौशल लाभ पहुंचाएगा.नई योजनाओं पर काम शुरू किया जा सकता है.
शुभ अंक : 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें .
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)