/Aaj ka Tarot Rashifal: इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा! टैरो कार्ड्स में छिपे हैं तरक्की के बड़े संकेत

Aaj ka Tarot Rashifal: रहस्यमयी टैरो कार्ड्स की दुनिया 12 जून 2026 को सभी 12 राशियों के लिए बहुत बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रही है. आज जहां मेष राशि वालों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला व्हील ऑफ फॉर्चुन कार्ड आया है, वहीं कुछ राशियों को बेहद सतर्क रहने का संकेत भी मिल रहा है. आज के दिन आपके करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत को लेकर कार्ड्स का क्या फैसला है और कौन सा आसान उपाय आपकी बंद किस्मत को खोल सकता है, आइए जानते हैं आज की इस बेहद सटीक डेली टैरो रीडिंग में क्या है.
आज आपके भाग्य के दरवाजे खुलने के साफ संकेत मिल रहे हैं. लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य आज गति पकड़ सकता है. करियर में तरक्की की नई संभावनाएं आपके सामने आएंगी. आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव संभव है. परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. बदलते हालातों और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना आज आपको सफलता दिलाएगा. पुराने समय में किए गए प्रयासों का आज आपको मीठा फल मिल सकता है. अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और सामने आने वाले अवसरों का पूरा फायदा उठाएं.
लकी नंबर: 9
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें और किसी धार्मिक स्थान या गुरु के धाम में वस्त्र और अन्न का दान करें.
आज आपको अपनी व्यावहारिक सोच और समझदारी की बदौलत बड़ा लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और धन लाभ के योग हैं. परिवार की जिम्मेदारियों को आप बहुत अच्छे से निभाएंगे. आज आपके घर और काम (वर्कप्लेस) दोनों के बीच बेहतरीन संतुलन बना रहेगा. निवेश से जुड़े मामलों में कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लें. सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. किसी प्रियजन का सहयोग और सलाह आज आपका मनोबल बढ़ाएगी.
लकी नंबर: 6
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं. इसके साथ ही छोटी कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई या खीर का प्रसाद जरूर खिलाएं.
आज आपके सामने आने वाली हर जानकारी को अच्छे से परखकर ही उस पर विश्वास करें. कार्यस्थल पर अपनी गोपनीय योजनाओं और रणनीतियों को पूरी तरह सुरक्षित रखें, दूसरों से शेयर न करें. किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर भ्रमित होने से बचें. अपनी सूझबूझ, समझदारी और चतुराई का सही जगह उपयोग करें. आर्थिक मामलों में आज थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए.
लकी नंबर: 5
शुभ रंग: मोरपंखी हरा
उपाय: भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें और सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री भेंट करें.
आज आपका धैर्य और साहस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे. सामने आने वाली किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान आप अपने शांत स्वभाव से निकाल पाएंगे. परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत और लगन की सराहना होगी. स्वास्थ्य में पहले से काफी सुधार महसूस होगा. पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी.
लकी नंबर: 8
शुभ रंग: फिरोजी
उपाय: राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और वृद्धाश्रम में जाकर अन्न का दान करें.
आज का दिन अपनी भावनाओं और निर्णयों के बीच संतुलन बनाए रखने का है. आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को काफी प्रभावित करेगी. परिवार और दोस्तों का आपको हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण चर्चा या मीटिंग में आपकी सलाह को बहुत महत्व दिया जाएगा. आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी. रिश्तों में आई परिपक्वता आज आपको बड़ा लाभ देगी.
लकी नंबर: 1
शुभ रंग: सफेद
उपाय: भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और बेजुबान जानवरों की सेवा करें.
आज आपके लिए नए सुनहरे अवसर और आर्थिक प्रगति के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. नौकरी या व्यापार में कोई बड़ा और लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. आपकी पुरानी मेहनत का आज बेहतरीन परिणाम मिलेगा. परिवार में सुख शांति और सकारात्मक माहौल रहेगा. विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है. धन से जुड़े मामलों में आज कोई अच्छी खबर मिलने के प्रबल योग हैं.
लकी नंबर: 4
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें और मां सरस्वती की नियमित उपासना करें.
आज मन में एक साथ कई तरह के विचार और भावनाएं आ सकती हैं, जिससे थोड़ा असमंजस रहेगा. किसी विशेष विषय या काम को लेकर मन में भ्रम की स्थिति बन सकती है. कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें. आज आपका अंतर्ज्ञान आपकी सहायता करेगा. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट संवाद (साफ बातचीत) जरूरी रहेगा.
लकी नंबर: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करें और 'शिव अष्टकम' का पाठ करें.
आज आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता और सम्मान मिलने के बेहतरीन योग हैं. आपके द्वारा किए गए प्रयासों की हर जगह सराहना होगी. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार और दोस्त आपकी इस खुशी में बराबर के सहभागी बनेंगे. आज आप अपने किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच सकते हैं.
लकी नंबर: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को चोला या सिंदूर अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक बजरंग बाण का पाठ करें.
आज का दिन साझेदारी और आपसी संबंधों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा. दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और सहयोग से आपको बड़ा लाभ मिलेगा. किसी नई व्यावसायिक साझेदारी की शुरुआत भी हो सकती है. आपकी सकारात्मक सोच आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी.
लकी नंबर: 2
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: माता लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प (गुलाब या कमल) अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का जाप करें.
आज आपके जीवन से किसी पुराने तनाव या काफी समय से चल रही कठिन परिस्थिति का अंत हो सकता है. एक नई और खूबसूरत शुरुआत के लिए रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है. अतीत की चिंताओं और कड़वी यादों को छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें. कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव संभव हैं. मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखें, जल्द ही स्थितियां आपके बहुत बेहतर हो जाएंगी.
लकी नंबर: 7
शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
उपाय: भगवान नरसिंह के मंत्रों या नरसिंह कवच का पाठ करें और दृष्टिबाधित (अंधे) लोगों को भोजन कराएं.
आज आपके मन में नई भावनाएं, रचनात्मक विचार और कुछ शुभ समाचार मिलने के मजबूत संकेत हैं. विद्यार्थियों और कला या रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. रिश्तों में आपसी समझ और सकारात्मकता बढ़ेगी. किसी प्रिय व्यक्ति से अचानक हुई सुखद बातचीत से आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा.
लकी नंबर: 4
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और लड्डू गोपाल या कृष्ण जी के मंदिर में एक छोटी सी बांसुरी भेंट करें.
आज आपके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत से बड़ी सफलता प्राप्त करने का दिन है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में तेजी से प्रगति होगी जो आपको राहत देगी. काम के सिलसिले में किसी यात्रा की संभावना भी बन सकती है. करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. आपका आत्मविश्वास आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा. परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा.
लकी नंबर: 3
शुभ रंग: हल्दी जैसा पीला
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और 'गजेंद्र मोक्ष' का पाठ करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)