Aaj ka Tarot Rashifal: कर्क वालों को मिल सकती है नौकरी में नई जिम्मेदारी, मदद लेने में संकोच न करें वृश्चिक राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 2 June 2026: जून महीने का दूसरा दिन यानी 2 जून 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत तो कइयों के लिए सफलता लेकर आया है. आज के दिन को लेकर टैरो कार्ड रीडिंग संकेत देता है कि कार्यक्षेत्र में आज कुछ लोग अगर पारदर्शिता बनाए रखें तो यह उनके लिए अच्छा होगा. वहीं कुछ लोगों को विवादों का हल निकालने का मौका मिल सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जानें कि मेष से मीन राशि तक के लिए टैरो राशिफल क्या बता रहा है.

मेष राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026

ऐट ऑफ कप्स (Eight of Cups) (21 मार्च - 19 अप्रैल)

2 जून का दिन मेष राशि वालों के लिए पुराने मामलों से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. आज आपको लगेगा कि कुछ चीजें अब आपकी ऊर्जा के लायक नहीं हैं. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी से मुक्ति मिल सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नई दिशा मिलेगी. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और भावनाओं में बहकर बड़ा फैसला न करें. रिश्तों में स्पष्टता आएगी और मन का बोझ हल्का हो सकता है. शाम को आत्मचिंतन करने से कई उलझनें सुलझेंगी. यात्रा की संभावना बन सकती है, लेकिन योजना बनाकर ही आगे बढ़ें. दिन का मुख्य संदेश है कि पीछे छूटे हुए को जाने दें और नई संभावनाओं का स्वागत करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 6

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल दान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें.

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वृषभ राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (20 अप्रैल - 20 मई)

द इम्प्रेस (The Empress)

2 जून का दिन वृषभ राशि वालों के लिए सुख, समृद्धि और रचनात्मकता बढ़ाने वाला है. आज आपके आसपास सकारात्मक वातावरण बनने की संभावना है. नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं. यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा की तारीफ होगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर दिख रही है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना जरूरी है. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और किसी प्रिय व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम के लिए समय निकालना जरूरी होगा. आज धैर्य और संतुलन बनाए रखने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है.

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 2

उपाय: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं कनकधारा का पाठ करें.

मिथुन राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (21 मई - 20 जून)

फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स (Five of Swords)

2 जून का दिन मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी और संयम का दिन है. आज किसी बहस या विवाद में उलझना उचित नहीं रहेगा. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शब्दों का सही ढंग से चयन करें. विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने से बचना होगा, इसलिए पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें. आर्थिक मामलों में जोखिम भरे फैसलों से बचें. परिवार में छोटी बातों को बड़ा मुद्दा न बनने दें. रिश्तों में अहंकार के बजाय समझदारी दिखाने की जरूरत है. दिन के दूसरे भाग में स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी. आज जीत से ज्यादा जरूरी है शांति बनाए रखना है. धैर्य और विनम्रता अनावश्यक तनाव से बचा सकती हैं.

शुभ रंग: हल्का पीला

शुभ अंक: 5

उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं. दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

कर्क राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (21 जून - 22 जुलाई)

एस ऑफ वैंड्स (Ace of Wands)

2 जून का दिन कर्क राशि वालों के लिए नई शुरुआत और उत्साह लेकर आ सकता है. लंबे समय से जिस काम की शुरुआत का सोच रहे थे, उसमें कदम उठाने का मौका मिलेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए ग्राहक या योजना से लाभ मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए यह दिन प्रेरणादायक रहेगा. परिवार का सहयोग आपको आत्मविश्वास देगा. आर्थिक मामलों में सकारात्मक सुधार हो सकता है. प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और संवाद का बेहतर माहौल बनेगा. आज आपके विचारों में रचनात्मकता बढ़ेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. मौके पहचानकर तुरंत कार्रवाई करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 2

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें राम रक्षा स्त्रोत का जाप करें ,

गाय माता को भोजन करवाए.

सिंह राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (23 जुलाई - 22 अगस्त)

नाइन ऑफ पार्टिकल्स (Nine of Pentacles)

2 जून का दिन सिंह राशि वालों को मेहनत का फल मिलने का संकेत देता है. आज आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है. नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता और लाभ के आसार हैं. आर्थिक मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है. यदि आपने पहले निवेश किया है, तो उससे जुड़ी सकारात्मक जानकारी मिल सकती है. परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखना चाहिए. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन दिनचर्या में संतुलन रखना जरूरी है. आज का दिन यह याद दिलाता है कि धैर्यपूर्वक की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 9

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं. विष्णु सहस्त्रनाम के जाप के साथ-साथ पीली चीजों का दान करें.

कन्या राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (23 अगस्त - 22 सितंबर)

द मून (The Moon)

2 जून का दिन कन्या राशि वालों के लिए भ्रम और अंतर्ज्ञान दोनों लेकर आ सकता है. आज हर जानकारी पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं होगा. कार्यस्थल पर कुछ बातें स्पष्ट होने में समय लग सकता है. किसी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय न लें. विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने से बचना होगा. परिवार में किसी विषय पर खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और दस्तावेज अच्छे से जांचें. प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है. दिन के अंत तक कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी. अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा रखें, लेकिन तथ्यों की जांच करना न भूलें. संयम से लिया गया निर्णय फायदेमंद रहेगा.

शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद

शुभ अंक: 5

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं शिव सुक्तम का पाठ करें , वृद्ध महिलाओं में वस्त्र का सामान का वितरण करें .

तुला राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (23 सितंबर - 22 अक्टूबर)

थ्री ऑफ कप्स (Three of Cups)

2 जून का दिन तुला राशि वालों के लिए खुशी और मेल-मिलाप का समय है. मित्रों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी पुराने परिचित से मुलाकात आपको खुश कर सकती है. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क द्वारा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को समूह अध्ययन से लाभ होगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और कोई छोटी खुशी आपको उत्साहित कर सकती है. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. आज लोगों के साथ सहयोगात्मक तरीका अपनाने से लाभ होगा. शुभ समाचार की संभावना भी है. दिन भर सकारात्मक सोच बनाए रखने से आपके कार्य आसानी से पूरे होंगे.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 3

उपाय: बच्चों को मिठाई बांटें, लक्ष्मी नारायण की पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी.

वृश्चिक राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (23 अक्टूबर - 21 नवंबर)

टेन ऑफ वैंड्स (Ten of Wands)

2 जून का दिन वृश्चिक राशि वालों को जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा. आज काम का दबाव सामान्य से ज्यादा लगेगा. कई कार्य एक साथ आ सकते हैं, जिससे थकान हो सकती है. कार्यस्थल पर प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा. परिवार में भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना होगा. विद्यार्थियों को समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए. आज समझ लेना जरूरी है कि हर जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी चाहिए. जरूरत पड़ने पर सहायता लेने में संकोच न करें. शाम तक कुछ राहत के संकेत हैं. संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से तनाव कम होगा.

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 2

उपाय: श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें.

धनु राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (22 नवंबर - 21 दिसंबर)

जस्टिस (Justice)

2 जून का दिन धनु राशि वालों के लिए संतुलन और निष्पक्षता का संदेश लेकर आया है. आज आपके निर्णयों का भविष्य पर सीधा असर हो सकता है. कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. यदि कोई विवाद चल रहा है तो समाधान की दिशा दिख सकती है. विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना फायदेमंद होगा. परिवार और रिश्तों में संतुलित व्यवहार जरूरी है. किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या कानूनी मामले में सावधानी बरतें. आज जल्दबाजी से बचें और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें. दिन का अंत संतोषजनक रह सकता है.

शुभ रंग: हल्दी रंग

शुभ अंक: 3

उपाय: मंदिर में सफेद फूल अर्पित करें. श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा आज के दिन बेहद शुभ रहेगी.

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मकर राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (22 दिसंबर - 19 जनवरी)

फोर ऑफ पेंटाकल्स (Four of Pentacles)

2 जून का दिन मकर राशि वालों को वित्तीय मामलों में सजग रहने की सलाह दे रहा है. आज आप अपने संसाधनों और योजनाओं को सुरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान देंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर रह सकती है, लेकिन अत्यधिक सावधानी भी अवसरों को सीमित कर सकती है. कार्यक्षेत्र में पुराने अनुभव काम आएंगे. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखनी चाहिए. रिश्तों में थोड़ी भिन्नता आ सकती है.

शुभ रंग - नीला

शुभ अंक -6

उपाय -सुंदरकांड का पाठ करें और छोटे बच्चों में मिठाई का वितरण करें

कुंभ राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (20 जनवरी - 18 फरवरी)

पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Page of Swords)

2 जून का दिन कुंभ राशि वालों के लिए नई जानकारी और सीख लेकर आ सकता है. आज आपका मन नई चीजें जानने और समझने में लगा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन खास तौर पर अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में किसी नई योजना या सूचना से लाभ हो सकता है. हालांकि किसी भी बात को बिना जांचे स्वीकार न करें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. परिवार में संवाद अच्छा रहेगा. मित्रों से उपयोगी सलाह मिल सकती है. आज आपके विचार तेज रहेंगे और आप समस्याओं का समाधान खोजने में सफल हो सकते हैं. नई शुरुआत की योजना बनाने का यह अच्छा समय है. धैर्य और विवेक आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 7

उपाय: विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान करें, गुरु मंदिर में जाकर के वस्त्र और भोजन का दान करें.

मीन राशि टैरो राशिफल 2 जून 2026 (19 फरवरी - 20 मार्च)

व्हील ऑफ फॉर्चून (Wheel of Fortune)

2 जून का दिन मीन राशि वालों के लिए बदलाव और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. आज परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में बदल सकती हैं. लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है. नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद है, लेकिन प्रयास बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है. विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा महसूस होगी. आज आपको परिस्थितियों के साथ लचीला रवैया अपनाना चाहिए. जो अवसर सामने आएं उन्हें पहचानकर उनका लाभ उठाने की कोशिश करें. आज दिन आशावादी सोच के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

शुभ रंग: फिरोजी

शुभ अंक: 4

उपाय: भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, किसी निर्धन के लिए भोजन का इंतजाम करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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