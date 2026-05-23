Aaj ka Tarot Rashifal: पैसों को लेकर सतर्क रहें धनु राशि वाले, आज बड़े-बड़े फैसले ले पाएंगे तुला राशि के लोग!

Tarot Prediction 23 may 2026: 23 मई 2026 का दैनिक टैरो राशिफल करियर, लव लाइफ, बिजनेस, पैसा और भविष्य की स्थिति से जुड़े कई संकेत देता है. इस कड़ी में हम जान पाते हैं कि किन 12 राशि वालों को तनाव से राहत मिल सकती है या भविष्य के रिश्तों को लेकर क्या आसार बन रहे हैं, पैसों की स्थिति क्या रह सकती है? आइए दैनिक टैरो कार्ड रीडिंग से इस बारे में और विस्तार से जानें.

मेष राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत धन लाभ लेकर आ रहा है। आज किस्मत आपका साथ देती दिखाई दे रही है. Ace of pentacles का कार्ड बताता है कि नौकरी करने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और कोई बड़ा मौका भी मिल सकता है. अगर आप बिजनेस करते हैं तो रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और धन लाभ के योग बनेंगे. पैसा और करियर दोनों ही मजबूत स्थिति में रहेंगे. रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि गुस्सा छोटी बात को बड़ा बना सकता है. प्रेम संबंधों में परिवार का पूरा साथ मिलेगा. सेहत में थकान और सिर दर्द की समस्या हो सकती है इसलिए आराम जरूर करें. क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाएगी.

आज के दिन भाग्य 85% आपका साथ देगा.

उपाय - सूर्य उपासना करें. तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं. रामायण का पाठ करें.

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - नारंगी

इति शुभम्

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाओं को बनाने का है. Two of wends कार्ड की ऊर्जा बताती है कि भविष्य से जुड़ी हुई योजनाओं को सोच समझकर क्रियान्वित करने का दिन है. आप अपने नौकरी व्यवसाय में आज आगे बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं बनाते हैं वह साकार होगी. अपने उज्जवल भविष्य और धन की प्रचुरता के लिए आप सोच समझकर निर्णय लेंगे जिसमें सफलता जरूर मिलेगी. रिश्तों को लेकर हल्की अनबन दिखाई दे सकती है. कृपया जैसे आप अपने कार्यस्थल पर ध्यान दे रहे हैं वैसे ही अपने पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान जरूर दें. उधार लेने और देने से बचें. दिन के अंत में सिर दर्द जैसी शिकायत रह सकती है.

आज के दिन भाग्य 55% आपका साथ देगा.

उपाय- शिवलिंग पर जाकर जल अवश्य चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का पाठ करें. चावल का दान किसी मंदिर में जरूर करें.

शुभ अंक - 2

शुभ रंग - सफेद

इति शुभम्

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ कार्यक्षेत्र से जुड़ी दुविधाएं, डर और बंधन की ऊर्जा को दिखाता है. Two of swords का कार्ड और eight of swords का कार्ड जीवन से जुड़ी बहुत गहरी दुविधाओं को दिखाता है, चाहे वह रिश्तों में हो, चाहे वह आपके कार्यस्थल पर बनी रही हों. इसके साथ ही यह भय और बंधन को भी दिखता है. बहुत समय से कार्यों में चल रही दिक्कतें हैं या फिर प्रेम संबंधों में मिठास की कमी के कारण आपके मन में एक डर को आप महसूस कर रहे हैं. जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है. आप अनसुलझे बांधनों में बंधे होने के कारण दुविधाएं और कष्ट आज आपके मन में बहुत ज्यादा रह सकती हैं। नौकरी में निर्णय लेने में परेशानी होगी। बिजनेस में नई योजना अभी रोककर रखना बेहतर रहेगा. रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है. प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की बात परेशानी बढ़ा सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्च कंट्रोल में रखें. सेहत में तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है.

आज के दिन भाग्य 50% आपका साथ देगा

उपाय - विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करें. जानवर को हरा चारा जरूर खिलाएं

शुभ अंक - 8

शुभ रंग - हरा

इति शुभम्

कर्क राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा उत्साह और खुशियों को दिखाती है. Page of wends का कार्ड आज आपके लिए कार्यस्थल पर उत्साह बढ़ा सकता है. यह कार्ड व्यवसाय में आगे रहना और लोगों के द्वारा प्रशंसा का मिलन दिखता है. पैसे की स्थिति आज के दिन आपके पक्ष में रहेगी. जिसके कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में मिठास भरा दिन रहेगा. पूरा ही दिन रोमांस को भी महसूस करेंगे. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी किंतु पैरों में कुछ दर्द महसूस कर सकते हैं.

आज के दिन आपका भाग्य 70% साथ देगा.

उपाय - शिवलिंग पर चंदन से अभिषेक करें और इसके उपरांत यही चंदन अपने मस्तक पर भी धारण करें. आज के दिन अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर निकलें.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - पीला

इति शुभम्

सिंह राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन दूसरों की सहायता और पुण्य की ऊर्जा लेकर आया है. Six of pentacles कार्ड दूसरों की मदद करना और दान करने की ऊर्जा को दर्शाता है. अपने कार्य स्थल पर अपने सह कर्मचारी के साथ उनकी किसी भी प्रकार की सहायता करें. धन की स्थिति को लेकर के आज का दिन मजबूत रहेगा. आज व्यापार स्थल पर आपको मनचाही धन की स्थिति देखने को मिल सकती है. रिश्तों में मिठास रहेगी. परिवार का पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा. त्वचा संबंधी दिक्कत हैं जो आज के दिन आपको कुछ परेशान कर सकती हैं

आज भाग्य आपका 65% साथ देगा

उपाय - लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करना आज आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर देसी घी का दीपक जलाएं. कन्याओं को खीर का वितरण करें.

शुभ अंक - 6

शुभ रंग - गुलाबी

इति शुभम्

कन्या राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए नई सोच, नए विचारों को लेकर आया है। Ace of swads का कार्ड नई शुरुआत की ऊर्जा को लेकर आया है. आज का दिन आपका बहुत शुभ रहने वाला है. जीवन में कुछ कार्यों की नई शुरुआत होने की संभावना बन रही है. नए विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे. जिससे आपके व्यवसायस्थल पर तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आज के दिन मजबूत रहेगी। आप नई योजनाएं बनाएंगे जिससे आपके कार्यों में प्रगति होगी। आपके दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास से सफलता मिलने क योग बनेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें दूर होंगी. रीड की हड्डी से संबंधित समस्या बढ़ सकती है।

आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा- 75%.

उपाय - श्री हरि विष्णु मंदिर में जाकर धार्मिक पुस्तकों का वितरण करें और पूरा ही दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।

शुभ अंक - 7

शुभ रंग - नीला

इति शुभम्

तुला राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

तुला राशि के लिए आज के दिन छिपा लाभ मानसिक शांति और सही निर्णय की ऊर्जा को लेकर के आया है . The High priestess का कार्ड सुख, मानसिक शांति आपके कार्यों से मिलने वाली सफलता और गहरा व सही निर्णय की ऊर्जा को दर्शाता है. कार्य व्यवसाय पर आपका मन शांत रहने के कारण बड़े-बड़े और सही निर्णय लेने में सक्षम रहेगा. समाज में आपका नाम बढ़ेगा और धन की स्थिति भी काफी मजबूत रहेगी. आपकी समझदारी और गहराई ही आपका परिचय बनेगी. रिश्तों में भी आप अपनी समझदारी से मिठास और गहराई स्थापित कर पाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं. आज के दिन सोच समझ कर खाएं. पेट संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

आज के दिन भाग्य आपका साथ 85% देगा.

साथ देगा

उपाय - आज के दिन दुर्गा जी की उपासना करना शुभ रहेगा. दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सुहागन महिलाओं को सुहाग संबंधी चीज तोहफे में दें.

शुभ रंग - लाल

शुभ अंक - 4

इति शुभम्

वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

वृश्चिक वृश्चिक राशि के लिए आज की ऊर्जा संतुलन, सच्चाई और निष्पक्ष परिणाम को लेकर के आई है. Justice का कार्ड हमारे जीवन में सरकार से मिलने वाले लाभ को भी दर्शाता है तथा कानूनी मामलों में भी जीत को दर्शाता है. अगर आपके कोई भी कानूनी केसे चल रहे हैं तो उसमें आज के दिन आपको लाभ मिल सकता है. अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े फैसले या मामलों में निष्पक्ष परिणाम आज आपके पक्ष में रहने वाले हैं. व्यवसाय में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें. पैसे की स्थिति आज के दिन संतुलित रहेगी. सुख सुविधा से भरा आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आया है. स्वास्थ्य संबंधित चल रही दिक्कतें भी दूर होंगी परंतु आज के दिन आपकी घुटनों या पैरों में दर्द होने की संभावना भी बन रही है.

आज के दिन भाग्य 70% आपका साथ देगा.

उपाय- पक्षियों को और कौवा को पनीर या नमकीन चीज खिलाएं और शिवलिंग पर काले तिल व सफेद तिल से अभिषेक करें. शिवलिंग के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूले.

शुभ रंग - नीला

शुभ अंक - 3

इति शुभम्

धनु राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

धनु राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा भावुकता और देखभाल को लेकर के जुड़ी है. Queen of cups कार्ड भावुकता से भरा हुआ रहेगा. कार्यक्षेत्र में सोच समझ कर निर्णय लें. अधिक भावनाओं में बहकर लिए फैसलों से बचें. पेसो के लेनदेन, उधार , बढ़े निवेश से बचने की राय दी जाएगी. पैसों के लिए सावधानी रखें. देखभाल और प्यार से भरा हुआ आपका व्यक्तित्व आपके रिश्तों में मिठास और मधुरता लाएगा. आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें .

आज के दिन भाग्य आपका 70% साथ देगा .

उपाय - आज के दिन आपके लिए मां पार्वती की उपासना बेहद शुभ रहेगी. मां पार्वती को आज के दिन सफेद दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं. सिंदूर चढ़ाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा .

शुभ अंक - 4

शुभ रंग - लाल

इति शुभम्

मकर राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन विस्तार और बढ़ोतरी का दिन कहा जा सकता है. Three of wends कार्ड की ऊर्जा आज के दिन आपके कामों को भी बढ़ा सकती हैं. आपके नाम और काम का विस्तार भी कर सकती है. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. व्यवसाय में तरक्की के योग बनेंगे परंतु यहीं पर नकारात्मक विचार भी आपके बढ़ सकते हैं. इसलिए पूरा ही दिन सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें. अपनी सेहत का भी ध्यान रखें अन्यथा आपको सेहत संबंधित दिक्कतें आज के दिन परेशान कर सकती हैं. पूरा दिन सोच समझ कर खाएं. पेट से संबंधित शिकायत हो सकती हैं. आज के दिन किसी मित्र किसी रिश्तेदार से मिलने के कारण मन प्रसन्नचित रहेगा. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. परिवार आपका साथ देगा.

आज के दिन भाग्य आपका 75% साथ देगा.

उपाय - कृष्ण मंदिर में बांसुरी अर्पित करें. कृष्ण महामंत्र का जब पूरा दिन करें

शुभ रंग - मोरपंखी नीला

शुभ अंक - 3

इति शुभम्

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

कुंभ राशि के लिए आज के दिन कार्ड है Five of swads का. आज की ऊर्जा विवाद और झंझटों से जुड़ी हुई है. कार्यक्षेत्र में या व्यवसाय में झंझटों के कारण मन परेशान रहेगा. विवाद की स्थिति भी बन सकती है. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आज के दिन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा. धन की स्थिति स्थिर रहेगी. आज के दिन परिवार में थोड़ा समय जरूर दीजिए. परिवार का साथ आज के दिन आपको स्थिरता प्रदान करने वाला रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, मानसिक कष्ट और शरीर में दर्द की स्थिति बन रही है.

आज के दिन भाग्य आपका 45% साथ देगा.

उपाय - संकट मोचन हनुमान जी की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहेगी. उन्हें आज के दिन चोला जरूर चढ़ाएं

शुभ रंग - हरा

शुभ अंक - 8

इति शुभम्

मीन राशि का दैनिक राशिफल 23 मई 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन व्यवसाय में मजबूती की ऊर्जा को लेकर आया है. Suit of wends का कार्ड व्यवसाय में नई शुरुआत और संकल्प की शक्ति से आगे बढ़ाने को दिखाता है. व्यवसाय में प्रमोशन या फिर विस्तार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं. आज के दिन सोच समझ कर लिया गया डिसीजन आपके भविष्य में शुभ साबित होगा. परिवार का माहौल सौहार्द्र भरा रहेगा. किसी नए इंसान से मिलने के कारण आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी किंतु कोलेस्ट्रॉल संबंधी कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं.

आज के दिन भाग्य आपका 80% साथ देगा.

उपाय - ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली चीजें जैसे चना की दाल और हल्दी का दान करें.

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - पीला

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vaidhriti Yog 2026: सूर्य-चंद्रमा का वैधृति योग बदल देगा 4 राशि वालों की किस्मत, पाएंगे संपत्ति का सुख और बढ़ेगा सम्मान!

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करना बढ़ाएगा बुद्धि, इन 4 राशि वालों के जीवन में बरसेगा प्रेम और धन!