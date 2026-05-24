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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj ka Tarot Rashifal: मेष राशि वालों को परेशान कर सकते हैं शत्रु, वृश्चिक के लोग करियर में पाएंगे नए मौके! पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal: मेष राशि वालों को परेशान कर सकते हैं शत्रु, वृश्चिक के लोग करियर में पाएंगे नए मौके! पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 24 May 2026: दैनिक टैरो राशिफल में मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक से लेकर धनु समेत सभी 12 राशि वालों की लाइफ, पैसा, बिजनेस और करियर से जुड़े संकेतों के बारे में जानते हैं.

Written By  Nitisha Malhotra|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 24, 2026, 06:24 AM IST
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Dainik tarot Rashifal
Dainik tarot Rashifal

Tarot Prediction 24 may 2026: 24 मई 2026 का दैनिक टैरो राशिफल हमें करियर, लव लाइफ, बिजनेस, पैसा, परिवार और भविष्य की स्थिति से जुड़े कई संकेत देता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि किन 12 राशि वालों को तनाव से राहत मिल सकती है, भविष्य के रिश्तों को लेकर क्या आसार हैं, पैसों की स्थिति क्या रहने वाली है? आइए दैनिक टैरो कार्ड रीडिंग से इस बारे में जानें.

मेष राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026
मेष राशि के लिए आज का दिन विभिन्नताओं को लेकर जुड़ रहा है. five of wend card की ऊर्जा आप की परिस्थितियों से जुड़ी है. आपको अपने गुस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है. आज  गुस्सा ही आप का दुश्मन बन रहा है. आज शत्रु भी परेशान कर सकते हैं. इस पर पूरा नियंत्रण रखकर आप अपने कार्यस्थल पर समझदारी के साथ आगे बढ़ें. अपने बॉस व सहकर्मियों के साथ शालीनता और विवेकशील व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ें. सफलता तक पहुंचा सकता है. आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है.
आज के दिन भाग्यआपका 50% साथ देगा 
उपाय - विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना करें छोटे बच्चों में शिक्षा संबंधित चीजों का वितरण करना लाभकारी सिद्ध होगा
शुभ रंग- सफेद 
शुभ अंक - 9

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आकर्षक और आत्मविश्वास को लेकर आ रहा है. द क्वीन ऑफ बैंड्स कार्ड की ऊर्जा हमारे जीवन में आकर्षण को और आत्मविश्वास को बढ़ाती है. आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. लोग आपसे बात करना और मिलना पसंद करेंगे. आपका नाम भी बढ़ेगा और आपके कार्यक्षेत्र में आपके साथ काम करते हुए साथी कर्मचारी भी आपसे आज के दिन प्रसन्न रहेंगे. आप अपने आत्मविश्वास से बड़े-बड़े निर्णय ले पाएंगे. आपको व्यवसाय क्षेत्र के लिए शुभ समाचार दिन के अंत तक प्राप्त हो सकता है. परिवार को लेकर आज का दिन आपके लिए मिली जुली ऊर्जा को लेकर आया है.  दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी. पूरा दिन और आज के दिन आप थोड़ा  व्यस्त रहने के कारण परिवार के लिए पूरा समय नहीं निकाल पाएंगे. पैसों की स्थिति आज के दिन अच्छी रहेगी लेकिन निवेश करते हुए सोच समझकर निर्णय ले. स्वास्थ्य संबंधी शिकायत आज के दिन आपको हो सकती है.
आज के दिन भाग्य आप 70% साथ देगा.
उपाय - मां दुर्गा की पूजा करें. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान उपहार में दें.
शुभ रंग - गुलाबी
शुभ अंक - 6

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मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का परिणाम देने वाला रहेगा. लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं अब आगे बढ़ सकती हैं. King of swords का कार्ड बता रहा है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और करियर में स्थिरता आएगी. आपको किसी विश्वसनीय और ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए जो आपके कार्यों में सफलता देगा. परिवार में किसी बड़े का सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा. प्रेम और रिश्तों के मामले में थोड़ी कठिनाई रह सकती है. स्पष्टता  के साथ बातचीत करने की जरूरत है. सेहत में सुधार होगा और नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे.
आज के दिन भाग्य आपका 65% साथ देगा 
उपाय - मंदिर में घी का दीपक जलाना शुभ रहेगा. जरूरतमंदों को अन्न खिलाएं
लकी नंबर – 8
लकी कलर – बैगनी

कर्क राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026 
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन नई शुरुआत और नए दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है. The Magician कार्ड की ऊर्जा नई शुरुआत, आत्मविश्वास और अपने हुनर पर विश्वास कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के संकेत दे रहा है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी. परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचना होगा वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य में थकान महसूस कर सकते हैं इसलिए आराम जरूरी है. आज आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा. कोई नया अवसर भविष्य बदल सकता है. स्वास्थ्य आपका साथ देगा. 
आज के दिन भाग्य आपका 80% साथ देगा 
उपाय - हनुमान जी की उपासना लाभकारी सिद्ध होगा. मिट्टी के बर्तन में बताशे रखकर हनुमान जी को अर्पित करें. 
शुभ अंक - 7
शुभ रंग - सुनहरा

सिंह राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026 
सिंह राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा धनकोष स्थिरता और शांति को लेकर आयी है. टेंपरेंस कार्ड आज के दिन धन की अधिकता और धन के संतुलन को भी दिखता है. आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. शांति के साथ आप समझदारी से अपने जीवन को और भी ज्यादा स्थिर व प्रगतिशील बनाएंगे. कार्यों में प्रगति आएगी और आपका मन आज प्रसन्न रहेगा. रुके हुए कार्यों से पूरा होने की संभावना बन रही है. रिश्तों को लेकर आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी किंतु आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य का रखें. शरीर में दर्द बना रह सकता है.
आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा 75% 
उपाय - अपने पूर्वजों की पूजा करें. पूर्वजों और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें. ब्राह्मण को भोजन जरूर खिलाएं.
शुभ अंक - 5
शुभ रंग  - सफेद

कन्या राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026 
कन्या राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा विचारों और चिंताओं से जुड़ी हुई है. nine of swords कार्ड आपके लिए कुछ मानसिक उलझन और चिताओं को लेकर जोड़ रहा है. लेकिन यही परिस्थितियां दिन के अंत तक आपके पक्ष में आती नजर आ रही हैं. जो आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकती हैं. कार्यस्थल पर बिगड़ते हुए काम बनने लग जाएंगे. धन संबंधित आज किसी से भी बात या राय ना लें. परिवार में सामंजस्य का माहौल बनाए रखें अन्यथा विवाद की स्थितियां बन सकती है. आपका स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा किंतु नींद अपनी पूरी लें. 
आज के दिन भाग्य 45% आपका साथ देगा 
उपाय - पीले बेसन के लड्डू विष्णु मंदिर में  चढ़ाएं और गाय को आज घी लगी रोटी जरूर खिलाएं. 
शुभ अंक - 1
शुभ रंग - नारंगी

तुला राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026 
आज का दिन आपके लिए त्याग और इंतजार की ऊर्जा को लेकर आया है. द हैक्ड मेन कार्ड आपको आज के दिन त्याग और इंतजार का पाठ पढ़ाने आया है. व्यवसाय में चल रहे कार्यों में कुछ देरी के कारण मन विचलित रह सकता है. लेकिन जल्द ही आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे. धन संबंधी चल रही समस्याएं दूर होंगी परंतु आपके परिवार में आपके साझेदारी और त्याग को जरूर परखा जा सकता है. इसलिए अपने परिवार में खुलकर बात करें और खुशियों भरा माहौल बनाए रखें. अपने स्वास्थ्य का आज के दिन ध्यान रखें. बाहर का खाना खाने से बचें. 
आज के दिन भाग्य 40% आपका साथ देगा 
उपाय - आटे चीनी और नारियल की पंजीरी बनाकर पेड़ों के नीचे सूक्ष्म कीड़ों और चींटियों को डालें. सिद्ध कुंजिका पाठ करें. 
शुभ अंक - 4
शुभ रंग - आसमानी

वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026 
वृश्चिक राशि वालों आज आपके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव की ऊर्जा बन रही है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड किस्मत के नए दरवाजे खुलने का संकेत दे रहा है. करियर में अचानक नया अवसर मिल सकता है या रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है. धन लाभ के बड़े योग बन रहे हैं परंतु खर्च की अधिकता के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं. दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी और किसी पुराने मनमुटाव का अंत हो सकता है. दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक तनाव से बचना होगा. 
आज का दिन भाग्य  90% आपका साथ देगा.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम , राम राम नाम का जप  बेहद शुभ रहेगा. मंदिर में धार्मिक पुस्तकों की सेवा दें. 
शुभ रंग - केसरिया 
शुभ अंक - 2

धनु राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026 
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भविष्य की बड़ी योजनाएं कामयाबी से जुड़ा है. टू ऑफ बैंड्स कार्ड भविष्य में चल रही सफलता से संबंधित योजनाओं को दर्शाता है. कार्यक्षेत्र पर आपकी योजनाएं आपके काम को सार्थक करेंगी. आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी. इसलिए सोच समझकर खर्च करें. दोस्तों में मिठास बनी रहेगी लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के कारण अनबन की संभावनाएं भी बन रही हूं. स्वास्थ्य को लेकर आज का दिन ठीक रहेगा. परंतु कभी गुस्सा और कभी मन अशांत की स्थिति आज के दिन बन सकती हैं इसलिए मेडिटेशन जरूर करें.
आज के दिन भाग्य 50% आपका साथ देगा 
उपाय - शिवलिंग पूजा पर विशेष ध्यान दें. शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं.
शुभ अंक - 3
शुभ रंग क्रीम

मकर राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026 
मकर राशि के लिए आज का दिन तेज खबर की ऊर्जा लेकर आया है. एट ऑफ बैंड्स कार्ड आपके वार्तालाप प्रणाली को प्रभावित करते हुए आपकी वाणी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. आज के दिन आपको बहुत सी ऐसी खबरें मिल सकती हैं जिसमें से कुछ झूठी और आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए मददगार हो सकती हैं. कार्यस्थल पर सोच समझकर निर्णय लें अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है. कोई गुप्त शत्रु आपको बरगला सकता है. पैसे की स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार आपका साथ देगा और पारिवारिक क्लेश भी दूर होगा. अपने स्वास्थ्य का आज के दिन बेहद ध्यान रखें. दिन के अंत तक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
आज के दिन भाग्य 55% आपका साथ देगा.
उपाय - अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करें. कृष्ण मंत्र का जब आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. 
शुभ अंक - 8
शुभ रंग - पर्पल

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026
कुंभ राशि के लिए आज का दिन नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. स्टार कार्ड बता रहा है कि लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होने जा रही हैं. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी जिससे आपके मन में उत्साह बना रहेगा. दांपत्य जीवन और रिश्तों में मिठास आएगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. आज आध्यात्मिक कार्यों में मन लग सकता है. अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें और पूरे मनोबल के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें. आने वाला समय आपके लिए कई खुशियां लेकर आ सकता है.
आज के दिन भाग्य 70% आपका साथ देगा.
उपाय - शिवलिंग पर काले तिल जल मिलकर चढ़ाएं और रुद्रा शिवाष्टकम् का पाठ करें.
शुभ अंक -4
शुभ रंग -  नीला , ग्रे

मीन राशि का दैनिक राशिफल 24 मई 2026 
मीन राशि के लिए आज के दिन विवादों के अंत से जुड़ा है. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत समय से चल रहे विवाद और झंझट से आपको अंत की तरफ ले जाता है. व्यवसाय में लंबे समय से चल रही परेशानियां भी आज के दिन समाप्त हो सकती हैं. अगर आप नई जॉब या नए व्यवसाय के लिए कोई इंटरव्यू या रिज्यूम देना चाहते थे तो आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा. धन की स्थिति स्थिर रहेगी परंतु पुराने धन के लेनदेन के कारण कुछ विवाद होने की संभावना भी बनती है. पारिवारिक माहौल भी आज के दिन छोटी-छोटी लड़ाइयों से जुड़ा हुआ है. कृपया अपने गुस्से पर ध्यान रखें और अच्छी बातचीत के साथ विवादों को समाप्त करें. आज के दिन शरीर में दर्द और मन में उलझन महसूस हो सकता है. अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवा लें. 
आज के दिन भाग्य आपका 65% साथ देगा. 
उपाय - सूर्य उपासना आपके लिए बेहद शुभ सिद्ध हो सकता. पीली चीजों का दान मंदिर और जरूरतमंद लोगों में करें.
शुभ रंग - हल्का पीला 
शुभ अंक - 1

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Nitisha Malhotra

ज्योतिषाचार्या नितीशा मल्होत्रा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, जिन्हें ज्योतिष, आध्यात्मिक उपचार और ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्...और पढ़ें

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