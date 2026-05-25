Aaj ka Tarot Rashifal: आज पैसों के लेनदेन से बचें सिंह राशि के लोग, रोमांस से भरा रहेगा तुला वालों का दिन! पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Prediction 25 may 2026: 25 मई 2026 का दैनिक टैरो राशिफल हमें परिवार करियर, लव लाइफ, बिजनेस, पैसा और भविष्य की स्थिति से जुड़े कई संभावनाओं को बताता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि किन 12 राशि वालों को तनाव से राहत मिल सकती है, आने वाले समय में रिश्तों को लेकर क्या आसार हैं, पैसों की स्थिति कैसी रहने वाली है? आइए ये सारी जानकारियां दैनिक टैरो कार्ड रीडिंग से जानें.

मेष राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन निर्णय, जागरूकता और मौके का है. जजमेंट का कार्ड जीवन में जागरूकता को दर्शाता है. व्यवसाय कार्य क्षेत्र से जुड़ी परेशानियों को लेकर आपको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जो भविष्य में आपके लिए बेहद सुखद रहने वाला है. ब्रह्मांड इस समय आपको एक दूसरा मौका दे रहा है. ऐसे में आप सही निर्णय लेकर अपने भविष्य को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं. पुराना धन वापस मिलने की संभावना बन रही है. धन की स्थिति आज के दिन स्थिर रहेगी. आज का दिन नई शुरुआत के लिए बेहद शुभ है. किसी रिश्ते या किसी काम की नई शुरुआत के लिए दिन अच्छा है. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आज के दिन थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं. दिन के अंत तक आप स्वास्थ्य में संतुलन प्राप्त करेंगे.

आज का दिन भाग्य आपका 50% साथ देगा.

उपाय - सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा. बंदरों को गुड़ और चना डालें.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - परपल

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन विस्तार या बढ़ोतरी को लेकर आया है. थ्री ऑफ बैंड्स का कार्ड आपके व्यवसाय में प्रमोशन बढ़ोतरी को दर्शाता है. कार्य स्थल पर आपकी तारीफ होगी. सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे और आज का दिन बहुत प्रसन्नचित रहने वाला है. किसी नए व्यक्ति से मिलने के कारण आपके मन में आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहेगा. परिवार में भी कोई समारोह में हिस्सा लेंगे परंतु अपने दांपत्य जीवन में विवाद न होने दें. किसी तीसरे के कारण विवाद की संभावना बनती हुई नजर आ रही है इसलिए खुलकर बात करें.

आज के दिन भाग्य 70% आपका साथ देगा.

उपाय - लक्ष्मी नारायण की पूजा करना आज के दिन शुभ रहेगा. कनकधारा स्त्रोत का जाप करें.

शुभ रंग - सिलवर

शुभ अंक -7

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मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन दूरी बनाने और मेहनत को लेकर के आया है. ऐट ऑफ कप्स कार्ड की ऊर्जा आज अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के बारे में. बुरी आदतों, बुरी संगत और कार्यक्षेत्र में चल रही दिक्कतों से दूरी बनाने का है. बहुत समय से आप जिस कठिनाई में फंसे हुए हैं कृपया आज उस कठिनाई से दूरी बनाने की कोशिश करें. अगर आप किसी गलत रिश्ते में फंस चुके हैं तो उस रिश्ते से भी दूरी बनाने की राय दी जाएगी. आज का दिन आपके लिए मेहनत को लेकर के आया है. पारिवारिक रिश्तों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. मांसपेशियों में दर्द रह सकता है बाहर की चीजें खाने से बचें.

आज के दिन भाग्य आपका 45% साथ देगा.

उपाय - मां लक्ष्मी की उपासना करें. श्री सुक्तम का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. मां के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं.

शुभ अंक - 4

शुभ रंग - नीला

कर्क राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन स्पष्ट सोच को लेकर के जुड़ा है. क्वीन आफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आज आपको महत्वपूर्ण स्पष्ट और निर्णायक सोच की तरफ लेकर के जाएगी. कार्यस्थल पर आपकी सकारात्मक सोच और प्रतिक्रियाओं से आज के दिन आपको परखा जाएगा. आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है. परिवार भी आपका साथ देगा परंतु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं. काम के साथ आराम करना भी आपके लिए आज के दिन बेहद जरूरी रहेगा.

आज के दिन भाग्य 70% आपका साथ देगा.

उपाय -मां दुर्गा की उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. मां दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और हलवे का भोग लगाएं.

शुभ रंग - गुलाबी

शुभ अंक - 6

सिंह राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन कुछ सीखने को दर्शाता है. पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम सीखने की ऊर्जा को लेकर के आया है. कुछ नए स्किल्स अपने जीवन में लाने से आपके उज्ज्वल भविष्य के रास्ते खुलेंगे और व्यवसाय व नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे. आज जितना आप ज्ञान को लेने में खर्च करेंगे उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा. पैसे के लेनदेन से बचें अन्यथा दिक्कत आ सकती है. परिवार वालों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं. खुलकर बात करने की जरूरत आज आपके रिश्तों में बनेगी. स्वास्थ्य आज आपके पक्ष में रहेगा परंतु दिन के अंत तक पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है.

आज भाग्य आपका 60% साथ देगा.

उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर के वस्त्र और इत्र चढ़ाएं.

शुभ अंक -2

शुभ रंग - क्रीम

कन्या राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

आज का दिन आपके लिए आराम की जरूरत को दिखाता हुआ नजर आ रहा है. फॉर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके कार्यस्थल में चल रही अधिक व्यस्तता के कारण आपको आज मानसिक शांति और आराम की जरूरत रहेगी. हल्के-फुल्के कार्य से दिन की शुरुआत करें. अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं. आज का दिन अपने परिवार के साथ जरूर बताएं. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी. आज के दिन यात्रा से बचने की राय आपको दी जा रही है.

आज के दिन भाग्य आपका 55% साथ देगा

उपाय- आज के दिन शिवलिंग पर चंदन का अभिषेक जरूर करें और अपने मस्तक पर भी जरूर लगाएं. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी. शिव संकल्प सूक्त का पाठ करें.

शुभ अंक - 5

शुभ रंग - पिसता ग्रीन

तुला राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन रोमांस से भरा हुआ रह सकता है. नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपके जीवन में नए रोमांस को लेकर के आ रहा है. आज आपका मन रोमांटिक रहने वाला है. आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना आपके लिए विशेष लाभ करा सकता है. कार्य व्यवसाय में चल रही कठिनाइयां दूर होंगी. कोई रोमांटिक व्यक्ति भी आज के दिन मिल सकता है जो आपके जीवन में रोमांस भर सकता है. परिवार आपका साथ देगा. स्वास्थ्य भी आज आपके पक्ष में रहेगा परंतु अधिक खर्च से बचें अन्यथा परेशान हो सकते हैं.

आज के दिन भाग्य 75% साथ देगा.

उपाय - श्री राधे कृष्ण की उपासना करना आज के दिन आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. कृष्ण मंदिर में आज के दिन बांसुरी अर्पित करें.

शुभ अंक - 6

शुभ रंग - चमकता गुलाबी

वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा आत्मबल, विजय और प्रगति को लेकर के आई है. डी चेरियट का कार्ड आज के दिन आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता हुआ नजर आ रहा है. जिससे कार्यस्थल पर आप अपने हुनर से पहचाने जाएंगे. रिश्तो में चल रही दूरियां समाप्त होंगी. आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे. व्यवसाय क्षेत्र में तेज प्रगति मिलने के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी. कहीं घूमने का या गाड़ी लेने की योजना आज के दिन बन सकती हैं.

आज के दिन भाग्य आपका 90% साथ देगा.

उपाय - आज के दिन गणेश जी की उपासना करें. गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं.

शुभ रंग - नारंगी

शुभ अंक - 7

धनु राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

धनु राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा पारिवारिक सहयोग और परंपरागत सफलता को लेकर जुड़ी है. द हीरोफेंट का कार्ड आज के दिन आपके व्यवसाय में चल रही परंपरागत सफलता को दर्शाता है यानी आपके स्वभाव में ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत जुड़ी हुई है. जिसका आपको अच्छे परिणाम मिलते रहते हैं. आज के दिन परिवार आपका सहयोग करेगा और परिवार के साथ अच्छा समय आप बिता पाएंगे. रिश्ते बनने या विवाह के योग आज के दिन बनते हुए नजर आ रहे हैं. कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है. आज के दिन आपकी आय स्थिर रहेगी और धन लाभ के योग भी बना रहे हैं. स्वास्थ्य में पेट संबंधी परेशानियां आज के दिन थोड़ा आपको परेशान कर सकती हैं. सोच समझ कर खाएं.

आज के दिन भाग्य आपका 75% साथ देगा.

उपाय - आज के दिन चंद्र पूजा आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी चंद्र देवता को आर्के दे और ओम नमः शिवाय का जाप करें

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - सुनहरा

मकर राशि के जातकों के लिए 25 मई का दिन

मकर राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा टीम वर्क और सफलता को दर्शाते हैं. थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आपके लिए आज के दिन टीमवर्क की ऊर्जा को दर्शाता है. आज के दिन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ और सफलता को लेकर के आने वाला होगाय पारिवारिक खटपट दिन के अंत तक आपको मानसिक परेशानियां दे सकती हैं. पैसा खर्च करने से बचें.अत्यधिक खर्च करने के कारण कठिनाइयां बढ़ेंगी. स्वास्थ्य आपके पक्ष में रहेगा परंतु सर दर्द की शिकायत रह सकती है.

आज के दिन भाग्य आपका 65% साथ देगा.

उपाय - पीपल के पेड़ की सेवा करें और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं. आज के दिन जरूरतमंद लोगों को कुछ मीठा जरूर खिलाएं

शुभ अंक - 7

शुभ रंग - मजेंटा

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए लग्जरी जीवन की ऊर्जा को दर्शाता है. नाइन ऑफ पोलिटिकल का कार्ड लास्ट लव और लग्जरी की ऊर्जा को लेकर के आया है. आज दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने में जाएगा. आपके सहकर्मी आपसे आकर्षित हो सकते हैं. ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आज आपकी जान पहचान बढ़ सकती हैं जो आगे भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो. कमर संबंधी दिक्कतें आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. प्रेम रिश्तों में मिठास आज के दिन बढ़ती हुई नजर आएगी परंतु अहंकार और क्रोध से बचने की राय जरूर दी जाएगी अन्यथा रिश्तों में खटास आते हुए देर नहीं लगेगी.

आज के दिन भाग्य 80% आपका साथ देगा.

उपाय - आज के दिन हनुमान जी की उपासना करें. बंदरों में गुड़ चना जरूर खिलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें.

शुभ रंग - क्रीम

शुभ अंक - 8

मीन राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

मीन राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा लालच और इच्छाओं को लेकर के जुड़ी है. दी डेविल का कार्ड आज के दिन आपके लिए कुछ इच्छाएं जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी उसके पीछे भागती हुई ऊर्जा को दर्शाता है. कार्य स्थल पर लालच और जल्दबाजी के कारण आपको दिक्कतों का सामना आज के दिन करना पड़ सकता है. संबंधों में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं इसलिए आपका सोच समझकर निर्णय लेना बेहद लाभकारी रहेगा अन्यथा आप रिश्तों से हाथ धो बैठेंगे. पैसे की स्थिति आज के दिन स्ट्रांग रहेगी परंतु अधिक लालच आपको परेशानी में डाल सकता है. स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहेगा. हालांकि आज ज्यादा आलस आपके लिए ठीक नहीं.

आज के दिन भाग्य आपका 40% साथ देगा.

उपाय - शिव संकल्प सूक्त और महामृत्युंजय का पाठ आज आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. शिवलिंग पर केसर वाला दूध जरूर चढ़ाएं.

शुभ अंक - 9

शुभ रंग - पीला

मकर राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

मकर राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा टीम वर्क और सफलता को दर्शाते हैं. थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आपके लिए आज के दिन टीमवर्क की ऊर्जा को दर्शाता है. आज के दिन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ और सफलता को लेकर के आने वाला होगाय पारिवारिक खटपट दिन के अंत तक आपको मानसिक परेशानियां दे सकती हैं. पैसा खर्च करने से बचें.अत्यधिक खर्च करने के कारण कठिनाइयां बढ़ेंगी. स्वास्थ्य आपके पक्ष में रहेगा परंतु सर दर्द की शिकायत रह सकती है.

आज के दिन भाग्य आपका 65% साथ देगा.

उपाय - पीपल के पेड़ की सेवा करें और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं. आज के दिन जरूरतमंद लोगों को कुछ मीठा जरूर खिलाएं

शुभ अंक - 7

शुभ रंग - मजेंटा

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए लग्जरी जीवन की ऊर्जा को दर्शाता है. नाइन ऑफ पोलिटिकल का कार्ड लास्ट लव और लग्जरी की ऊर्जा को लेकर के आया है. आज दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने में जाएगा. आपके सहकर्मी आपसे आकर्षित हो सकते हैं. ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आज आपकी जान पहचान बढ़ सकती हैं जो आगे भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो. कमर संबंधी दिक्कतें आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. प्रेम रिश्तों में मिठास आज के दिन बढ़ती हुई नजर आएगी परंतु अहंकार और क्रोध से बचने की राय जरूर दी जाएगी अन्यथा रिश्तों में खटास आते हुए देर नहीं लगेगी.

आज के दिन भाग्य 80% आपका साथ देगा.

उपाय - आज के दिन हनुमान जी की उपासना करें. बंदरों में गुड़ चना जरूर खिलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें.

शुभ रंग - क्रीम

शुभ अंक - 8

मीन राशि का दैनिक राशिफल 25 मई 2026

मीन राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा लालच और इच्छाओं को लेकर के जुड़ी है. दी डेविल का कार्ड आज के दिन आपके लिए कुछ इच्छाएं जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी उसके पीछे भागती हुई ऊर्जा को दर्शाता है. कार्य स्थल पर लालच और जल्दबाजी के कारण आपको दिक्कतों का सामना आज के दिन करना पड़ सकता है. संबंधों में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं इसलिए आपका सोच समझकर निर्णय लेना बेहद लाभकारी रहेगा अन्यथा आप रिश्तों से हाथ धो बैठेंगे. पैसे की स्थिति आज के दिन स्ट्रांग रहेगी परंतु अधिक लालच आपको परेशानी में डाल सकता है. स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहेगा. हालांकि आज ज्यादा आलस आपके लिए ठीक नहीं.

आज के दिन भाग्य आपका 40% साथ देगा.

उपाय - शिव संकल्प सूक्त और महामृत्युंजय का पाठ आज आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. शिवलिंग पर केसर वाला दूध जरूर चढ़ाएं.

शुभ अंक - 9

शुभ रंग - पीला

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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