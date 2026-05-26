Aaj ka Tarot Rashifal: हाथ दबाकर खर्च करें कन्या के लोग, मेष समेत इन 3 राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में संघर्ष! पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Prediction 26 may 2026: 26 मई 2026 का दैनिक टैरो राशिफल में हम परिवार करियर, लव लाइफ, नौकरी, बिजनेस, पैसों से जुड़ी भविष्यवाणी को जानेंगे. जिसमें जीवन की अनेक स्थिति से जुड़ी कई संभावनाओं को बताता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि किन 12 राशि वालों को तनाव से राहत मिल सकती है, प्रेम के रिश्तों को लेकर क्या आसार हैं, पैसों की स्थिति कैसी रह सकती है? आइए ये सारी जानकारियां दैनिक टैरो कार्ड रीडिंग से जानें.

मेष राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

आज का दिन मेष राशि के लिए धैर्य, स्थिर योजनाओं और सफलताओं से जुड़ा हुआ है. पेज ऑफ पार्टिकल्स का कार्ड आज के दिन आपको धीरे-धीरे मिलने वाली सफलताओं को दिखाता है. धीरे मिलने वाली सफलता यानी धीरे परंतु स्थिर और स्थाई सफलता को दर्शाता है. व्यवसाय स्थल पर आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे. आपकी योजनाएं सार्थक होंगी परंतु लक्ष्य प्राप्ति के कारण आप अपने परिवार और प्रेम को उचित समय नहीं दे पाएंगे. जिसके कारण उलझने उत्पन्न हो सकती हैं. स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आज आपके लिए अचानक रूकावटों का भी सूचक बन सकते हैं. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

आज के दिन भाग्य 70% आपका साथ देगा.

उपाय - हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी. पशुओं की सेवा करें और उनके भोजन और उपचार का ध्यान रखें.

शुभ अंक - 9

शुभ रंग - सुनहरा

वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि के लिए त्याग, इंतजार को और कुछ रुकावटों को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है. the hanged man का कार्ड आपके कार्यस्थल पर कुछ रुकावटों की ऊर्जा को दर्शाता है. आज आपको त्याग करने के लिए कहा जा सकता है. आज का दिन मेहनत के साथ आगे बढ़ने का है. कुछ देरी और इंतजार के कारण आपका मन अशांत हो सकता है परंतु अशांत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं. अपने कर्मों पर विश्वास रखें, देरी जरूर है लेकिन कार्यों का फल आपको जरूर मिलेगा. पारिवारिक जीवन और रिश्तों को लेकर भी कुछ त्याग और इंतजार जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं. आज स्वास्थ्य आपके सब पक्ष में रहेगा परंतु कमर में थोड़ा दर्द रह सकता है. पैसे की स्थिति स्थाई रहेगी.

आज के दिन भाग्य आपका 40% साथ देगा.

उपाय- मां काली की उपासना करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. मां काली को गुड़हल के फूल अर्पित करें. किसी वृद्ध महिला की मदद करें.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - लाल

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मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन जीत और प्रसिद्धि को लेकर आया है. फाइव ऑफ बैंड्स की ऊर्जा आपके लिए कार्यक्षेत्र में आपके नाम और व्यवसाय की प्रसिद्धि से जुड़ी है. आज का दिन आपके रुके कार्य सफल होंगे. कानून संबंधी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी. जो लोग सरकारी जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. पैसे की स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी. परिवार को लेकर आज का दिन कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकता है. परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होने या विवाद होने के कारण मन परेशान रह सकता है.

आज के दिन भाग्य आपका 60% साथ देगा.

उपाय - आज के दिन श्री गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और छोटे बच्चों को मोदक जरूर खिलाएं.

शुभ अंक - 5

शुभ रंग - मोरपंखी हरा

कर्क राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन आनंद, खुशी और प्रसिद्धि को लेकर जुड़ा है. द सन कार्ड की ऊर्जा कार्यों में सफलता और पैसों की स्थिति को मजबूत करने के लिए आई है. यह कार्ड आपके जीवन में अंधकार के बाद आने वाले उजाले को दर्शाता है. व्यापार में सफलता, नाम के आगे बढ़ने, रिश्तों में प्रसन्नता बने रहने और आनंद बढ़ाने की की संभावना है. परंतु स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, आंख संबंधी और सर संबंधी दिक्कतें आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं.

आज के दिन भाग्य आपका 95% साथ देगा

उपाय - सूर्य देवता की उपासना करें, जल चढ़ाएं और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें. किसी धार्मिक स्थल या फिर ब्राह्मण को गुड और गेहूं का दान करें.

शुभ अंक- 1

शुभ रंग - नारंगी

सिंह राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन यात्रा और बदलाव को लेकर आया है. knight of wends कार्ड बताता है कि कार्य और व्यवसाय में तेजी से बड़ा बदलाव आने की आशंका है. आज के दिन कुछ छोटी-छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं. जो आपके लिए काफी फायदे का सौदा साबित होगा. आर्थिक स्थिति आज के दिन मजबूत रहेगी. हालांकि अधिक यात्रा और अधिक काम के कारण कहीं ना कहीं आपको शारीरिक कष्ट भी रह सकता है. परिवार का पूरा साथ मिलेगा. प्रेम जीवन को लेकर कुछ संघर्ष आज के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं.

आज के दिन भाग्य आपका 65% साथ देगा.

उपाय - जानवरों के भोजन और जल की व्यवस्था करना आपके लिए आज के दिन बहुत शुभ रहेगा. सूर्य उपासना जरूर करें

शुभ अंक - 9

शुभ रंग - पीला

कन्या राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन खबरों से भरा रहने वाला है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आज के दिन आपको बहुत सारी वेबसाइट से जुड़ी बड़े-बड़े खबरें प्राप्त हो सकते हैं. जिसके कारण आज का दिन मिली-जुली ऊर्जा को लेकर आया है. कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरों के साथ पूरा ही दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी परंतु आज के दिन ज्यादा खर्च करने से बचें. स्वास्थ्य आज साथ देगा और परिवार का सहयोग भी मिलेगा. किसी तीसरे की बात में आकर कोई भी निर्णय न लें. क्योंकि आज के दिन किसी तीसरे की वजह से विवाद होने की आशंका है. इसे बचें.

आज के दिन भाग्य आपका 50% साथ देगा.

उपाय - पक्षियों के जल और भोजन के व्यवस्था करें. शिव जी के पशुपतिनाथ रूप की पूजा करें.

शुभ अंक - 7

शुभ रंग - नीला

तुला राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाओं को बनाने का है टू ऑफ बैंड्स कार्ड की ऊर्जा भविष्य से जुड़ी हुई योजनाओं को सोच समझकर क्रियान्वित करने का दिन है. नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं बनाते हैं वह साकार होगी भविष्य में अपने उज्जवल भविष्य के लिए और धन की प्रचुरता के लिए आप सोच समझकर लिया गया निर्णय से सफलता जरूर मिलेगी . रिश्तों को लेकर हल्की अनबन दिखाई दे सकती है पारिवारिक जीवन में भी ध्यान जरूर दें. उधार लेने और देने से बचे धन की स्थिति मिली जुली रहेगी. दिन के अंत में सिर दर्द जैसी शिकायत रह सकती है सकारात्म सोच से आगे बढ़े.

आज के दिन भाग्य 55% आपका साथ देगा

उपाय - शिवलिंग पर जाकर के जल अवश्य चढ़ाएं और साथ ही साथ आज के दिन आप ओम नमः शिवाय का पाठ करने के साथ-साथ चावल का दान किसी मंदिर में जरूर करें

शुभ अंक - 6

शुभ रंग - सफेद

वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज की ऊर्जा आपके अंदर छिपी बेचैनी को बाहर ला सकती है. Five of Swords कार्ड बता रहा है कि हर बहस में जीत जरूरी नहीं होती. किसी करीबी के साथ अहंकार टकरा सकता है. इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपकी सफलता से जलन महसूस कर सकता है परंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शत्रु का नाश होगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और किसी को उधार देने से बचें. प्रेम जीवन में पुराने मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं. कभी-कभी चुप रहकर ही जीत हासिल की जा सकती है. इसलिए शब्दों को मौका ना दें और आत्म नियंत्रण से अपने रिश्ते मजबूत करें.

भाग्य आपका 50% साथ देगा

उपाय - लाल चंदन युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करें. मीठा दूध गरीबों में बांटें.

शुभ रंग - कच्चा पीला

शुभ अंक - 2

धनु राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

धनु राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा दुख, पछतावा, रुकावटों और कठिनाइयों को लेकर आया है. फाइव का कस का कार्ड कुछ कार्यों के रुकने का दुख या फिर सही समय पर मनवांछित कार्यों के न हो पाने के कारण मन परेशान रह सकता है. आर्थिक दृष्टिकोण से धन को संभालने का समय है. अधिक धन खर्च और बड़े निवेश से कृपया बचें. रिश्तों में कुछ स्थिरता भी आएगी. बहुत करीबी व्यक्ति का साथ प्राप्त होगा जिससे मन शांत होगा.

आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा 40%.

उपाय - कार्तिकेय जी की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. कार्तिकेय जी के मंदिर जाएं और छोटे बच्चों को खिलौने उपहार में दें.

शुभ रंग - जोगिया

शुभ अंक - 1

मकर राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन में संतुलन प्रगति और नई शुरुआत की ऊर्जा को लेकर आया है. Temperance कार्ड बता रहा कि वर्तमान समय आपके जीवन में संतुलन, प्रगति और नई शुरुआत लेकर आ सकता है. लंबे समय से जिस कार्य को लेकर आप परेशान थे उसमें अब धीरे-धीरे सफलता मिलनी शुरू होगी. करियर और बिजनेस में कोई बड़ा अवसर अचानक सामने आ सकता है. विदेश, यात्रा या दूर स्थान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रिश्ते पहले से मजबूत होंगे और पार्टनर का साथ मानसिक शांति देगा. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें क्योंकि धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है. जिससे मन खुश रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा .

भाग्य आपका 70% साथ देगा.

उपाय - पीली चीजों का दान करें और विष्णु मंदिर में पीले फूल पीले वस्त्र चढ़ाएं. राम रक्षा स्त्रोत का जाप शुभ रहेगा.

शुभ अंक - 3

शुभ रंग - लाल

कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई सोच, नए विचारों को लेकर आया है. एस ऑफ स्वाड्स का कार्ड नई शुरुआत की ऊर्जा को लेकर आया है. दिन आपका बहुत शुभ रहने वाला है. जीवन में कुछ कार्यों की नई शुरुआत होने की संभावना बन रही है. नए विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे. जिससे आपके व्यवसाय स्थल पर तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति आज के दिन मजबूत रहेगी, आप नई योजनाएं बनाएंगे जिससे आपके कार्यों में प्रगति होगी. आपके दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास से सफलता मिलने के योग बनेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. परिवार का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें दूर होंगी. रीड की हड्डी से संबंधित समस्या बढ़ सकती है.

आज के दिन भाग्य आपका साथ 65% देगा.

उपाय - श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर धार्मिक पुस्तकों का वितरण करें. पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें.

शुभ अंक - 8

शुभ रंग - नीला

मीन राशि का दैनिक राशिफल 26 मई 2026

मीन राशि के लिए दिन जीत और सम्मान लेकर आ सकता है. Six of Wands कार्ड बता रहा है कि आपकी मेहनत लोगों के सामने सराही जाएगी. करियर में सफलता के संकेत हैं और कोई पुराना संघर्ष खत्म हो सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आज आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर गहरा रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है. किसी शुभ समाचार से परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है.

बाकी आपका 60% साथ देगा.

उपाय - लाल चंदन जल में मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें. चीटियों के लिए पंजीरी बनाकर पेड़ों के नीचे डालें.

शुभ रंग - पीला

शुभ अंक - 3

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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