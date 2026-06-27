/Aaj Ka Tarot Rashifal: वृष राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा दिन, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे सिंह राशि के लोग!

Tarot Horoscope 27 June 2026: टैरो कार्ड रीडिंग एक रहस्यमयी दुनिया है जिसमें कार्ड की ऊर्जा से किसी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है. इसके जरिए सभी 12 राशियों के जातकों के भविष्य के बारे में भी जाना जा सकता है. कार्ड की ऊर्जा जातकों की नोकरी से लेकर लव लाइफ और जिंदगी के अनेक पहलुओं के बारे में गहरे संकेत देती है. आइए टैरो राशिफल से जानें 27 जून 2026 का राशिफल.
डेथ (Death)
टैरो कार्ड्स की रीडिंग के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है. आज कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा. काम के स्थान पर सम्मान प्राप्त होगा. व्यवसाय में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है. आज आपका मन कुछ नया करने के लिए उत्साह से भरा रहेगा. पुराने रुके हुए काम संपन्न होंगे. काम और लक्ष्य पर आपका फोकस बना रहेगा. जिस काम को आप काफी समय से गंभीरता से कर रहे हैं, उसमें प्रगति हो सकती है. कोई छोटी उपलब्धि भी आप हासिल हो सकती है. आपकी मेहनत सही दिशा में जा सकती है. आज जल्दबाजी में काम न करें.
पेज ऑफ पेंटाकल्स (Page of Pentacles)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज जातक किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. संपत्ति संबंधित मामलों में जल्दबाजी न करें. संपत्ति बेचने का विचार छोड़ दें, धोखा होने की संभावना है. नई संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे. काम, धन या किसी निजी योजना पर काम शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है. आज आप में गजब का आत्मविश्वास आएगा. आज आपकी मौजूदगी लोगों को आकर्षित करेगी. दिन के दूसरे हिस्से में दोस्तों से मेलजोल बढ़ाने का है. घर के माहौल में हल्कापन आएगा. लंबे समय बाद मानसिक शांति और संतुष्टि महसूस होगी.
द सन (The Sun)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार मिथुन राशि के लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है. आज किसी की भी बातों को सुनने के बजाय समझने की कोशिश करें. आज आपको समझ दिखानी होगी. दिन के आगे बढ़ने के साथ ही समस्याओं का अंत होगा. कोई बड़ा फैसला लेने का दिन है. आज के दिन की गई बातचीत या समझौता आपके पक्ष में हो सकता है. आर्थिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है. स्वतंत्र व्यवसाय करने वालों को लाभ हो सकता है. किसी रिश्ते में है तो पार्टनर के शब्दों से ज्यादा उसके इरादे पर ध्यान दें.
एट ऑफ कप्स (Eight of Cups)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार आज आपका मन किसी ऐसी बात में उलझ सकता है जिसकी आपको कोई उम्मीद न हो. दिन के दूसरे हिस्से में आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. काम में ठहराव महसूस हो सकता है. आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. शाम तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. मन प्रसन्न रहेगा और काम में आ रहीं रुकावटें दूर होंगी. त्वचा की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देना होगा. आज आपके सम्मान में वृद्धि होगी. घर में उत्साह का माहौल रहेगा. आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता मिल सकती है.
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स (Queen of Swords)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार आज सिंह राशि वालों का ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगी. हालांकि कुछ ऐसी स्थितियां भी आज बनेंगे जिसमें जल्दबाजी करना नुकसान करा सकता है. हर जवाब को हड़बड़ी में न दें, बात बिगड़ सकती है. आज आपको अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा. निजी जीवन और करियर में भी संतुलन बनाकर रखें. आज आप किसी बड़ी चुनौती का सामना साहस के साथ करेंगे. किसी बड़े आर्थिक मामले को लेकर निर्णय लेना होगा. अविवाहित लोगों की किसी से मुलाकात हो सकती है. सोच में सकारात्मकता बढ़ेगी.
द हाई प्रीस्टेस (The High Priestess)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार कन्या राशि के लोगों के लिए दिन आत्ममंथन का है. आज आपको कोई नई प्रेरणा मिल सकती है. सुबह के समय किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से सोचना कोई न कोई रास्ता निकालेगा. योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अच्छआ है. मन में कई विचार चल रहा है तो उसे सबके सामने न रखें. बात बिगड़ सकती है. जल्दबाजी के बजाय धैर्य रखना जरूरी है. नये विचार, अवसर या नये काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है. काम को लेकर उत्साह बढ़ेगा और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना की जा सकती है.
नाइट ऑफ वांड्स (Knight of Wands)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा बीतने वाला है. आज आपको महसूस होगा कि हर दूरी हमेशा-हमेशा के लिए नहीं होती, प्रेम संबंध सुधारेगा. पिछले कुछ समय से जिस रिश्ते या दोस्ती में असहजता महसूस कर रहे हैं उसमें सुधार होगा. कोई अधूरी बातचीत आज पूरी हो सकती है. मन में हल्कापन महसूस होगा. दिन के दूसरे हिस्से में भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है. अपनो पर भरोसा करना आपको अच्छा महसूस कराएगा.
टेन ऑफ पेंटाकल्स (Ten of Pentacles)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आगे बढ़ने का है. सुबह के समय किसी को लेकर मन में भ्रम पैदा हो सकता है. किसी बात को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दी न करें. समय के साथ स्पष्टता आएगी. दिन के आगे बढ़ने के साथ मन मजबूत होगा और व्यावहार में सरता आएगी. जिस मामले को आप नजरअंदाज कर रहे थे आज आपको उस मामले पर बड़ा निर्णय लेना होगा. आज का दिन सच्चाई को स्वीकारने का है. सूचना प्रौद्योगिकी या ऑडिट संबंधी कामों को सतर्कता से करें. आज आपको व्यावसायिक लाभ हो सकता है. किसी रिश्ते में अनकहे सवालों का आज सामना करना पड़ सकता है.
द फूल (The Fool)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाओं पर काम करने का है. नई संभावनाओं पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है. लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोच सकते हैं. मन में नए विचार आ आ सकते हैं. नई सीख या अवसर से आज आप आकर्षित हो सकते हैं. आज छोटी शुरुआत के लिए दिन अच्छा है. दिन के दूसरे हिस्से में आपके लिए परिस्थितियां अच्छी होगी. अप्रत्याशित रूप से करियर में सफलता मिल सकती है. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. आज किस्मत का साथ मिलेगा. किसी अनुभवी से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है. पुराने विवाद बढ़ सकते हैं लेकिन आप इसे निपटा लेंगे. रिश्तों में संवाद बढ़ेगा.
फाइव ऑफ कप्स (Five of Cups)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जरूरत से ज्यादा सोचने का नहीं है. काम, धन या भविष्य से जुड़ी कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है. आज परिस्थितियां पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होगा. काम में कई रुकावटें आ सकती है. दिन के दूसरे हिस्से में घर का माहौल अच्छा रहेगा. आज आपको मिली बड़ी उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है. काम को लेकर उम्मीद कम होगी. व्यापार को लेकर सकारात्मक संकेत मिलेंगे. जीवन धीरे-धीरे सही दिशा की ओर आगे बढ़ेगा. आपका धैर्य रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी.
ऐस ऑफ वांड्स (Ace of Wands)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से राहत देने वाला सिद्ध होगा. पिछले कुछ समय से जो बात आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा. किसी से बात करके मन शांत होगा. आज आपको अपने मन को मजबूत करना होगा. जीवन में संतुलन आएगा. रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी. कुछ लोगों के जीवन में नये रिश्ते का आगमन होगा. शाम तक कोई ऐसी शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी खुशियों को बढ़ाएगा. आज मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा. भविष्य की उपलब्धियों के लिए आज आप खूब काम करेंगे. प्रेम जीवन में समय की कमी संबंधों को खराब कर सकता है. जिम्मेदारियों के कारण व्यस्तता बढ़ेगी.
स्ट्रेंथ (Strength)
टैरो कार्ड्स रीडिंग के अनुसार मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत का फल पाने का है. किसी बड़ी उपलब्धि को पाने का इंतजार पूरा होगा. योजनाओं पर काम करने का समय अच्छा है. आज आप अपने प्रयासों को कम न आंकें. दिन के दूसरे हिस्से में मन में संतोष आएगा और खुशियां बढ़ेंगी और परिस्थितियां अच्छी होंगी. आज आप कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं. कोई अधूरा काम पूरा करने में सफल होंगे. कोई मनचाही खबर मिल सकती है. आज की गई बातचीत का शुभफल प्राप्त हो सकती है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है. प्रेम जीवन को लेकर आज आपके मन में संतोष का भाव होगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)