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Aaj Ka Tarot Rashifal: वृष राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा दिन, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे सिंह राशि के लोग!

Tarot Horoscope 27 June 2026: आज यानी 27 जून 2026 का दिन किन राशि के लोगों के लिए तरक्की लाने वाला सिद्ध होगा और किन राशि के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा होगा? आइए टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जानें सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 27, 2026, 04:00 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:00 AM IST
Aaj Ka Tarot Rashifal: वृष राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा दिन, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे सिंह राशि के लोग!
Image Credit: Aaj ka Rashifal

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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