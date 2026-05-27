Aaj ka Tarot Rashifal: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को मिलेगी बड़ी सफलता, इस 3 राशि वालों के लिए प्रेम से भरा रहेगा दिन! पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 27 May 2026: दैनिक टैरो राशिफल में हम मेष से मीन तक सभी 12 राशि वालों के जीवन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं के बारे में जान पाते हैं. आइए इस कड़ी में भी जातकों की लव लाइफ, पैसा, बिजनेस और करियर से जुड़ी जानकारी हासिल करें.
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Tarot Prediction 27 may 2026: 27 मई 2026 के दैनिक टैरो राशिफल में हम सभी 12 राशि वालों के परिवार करियर, लव लाइफ, नौकरी से लेकर बिजनेस और धन से जुड़ी भविष्यवाणी को जानेंगे. जिसमें जीवन की अनेक स्थितियों से संबंधित कई संभावनाओं को बताया गया है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि किन 12 राशि वालों के लिए प्रेम के रिश्तों को लेकर किस तरह के आसार हैं, पैसों की स्थिति क्या रहेगी? आइए ये सारी जानकारियां दैनिक टैरो कार्ड रीडिंग से विस्तार से जानें.
मेष राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
मेष राशि वालों के लिए दिन छिपा लाभ व गहरी क्षमता लेकर आया है. द एम्परेर का कार्ड आपके भीतर नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक शक्ति को जगाएगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. बिजनेस में कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकते हैं जो भविष्य में भारी मुनाफा देगा. अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा. धन की स्थिति मजबूत होगी. रिश्तों में थोड़ा लचीलापन रखें. जिद्दीपन से तनाव हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक रूप से खुद को शांत रखें.
भाग्य आपका 88% साथ देगा.
उपाय- हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
शुभ रंग- गहरा लाल
शुभ अंक- 1
वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
Ten of Pentacles
आज के दिन की ऊर्जा आपके लिए पूर्ण रूप से 'पारिवारिक सुख और महा-धन लाभ' की ऊर्जा लेकर आया है. टेन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बताता है कि पूर्वजों की संपत्ति या किसी बड़े पारिवारिक बिजनेस से भारी लाभ होने का योग है. कार्यस्थल पर बिगड़ते काम बनने लग जाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि जमीन, जायदाद, गाड़ी या सुख-सुविधाओं की चीजों में निवेश करना चाहते हैं तो बड़ा मुनाफा होगा. नौकरी में मनचाहा बोनस या तरक्की मिल सकती है. परिवार में किसी उत्सव या मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है. अपनों के साथ रिश्ते बेहद मजबूत और प्रेमपूर्ण रहेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
भाग्य आपका 90% साथ देगा.
उपाय- मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.
शुभ रंग- गुलाबी
शुभ अंक- 6
मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
मिथुन राशि के लिए आज का दिन टू ऑफ कप्स की उर्जा लेकर आई है. आपसी समझ, साझेदारी और प्रेम का आगमन होगा. कार्यस्थल पर कोई नई और फायदेमंद पार्टनरशिप हो सकती है. सहकर्मियों के साथ टीमवर्क बहुत शानदार रहेगा जिससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. आप को तारीफ भी मिलेगी. परिवार में यदि पार्टनर के साथ कोई अनबन है तो बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. यदि आप की शादी नहीं हुई तो रिश्ता या कोई संदेश जरूर प्राप्त होगा. स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा.
भाग्य आपका 60% साथ देगा.
उपाय - गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.
गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें.
शुभ रंग - हल्का हरा
शुभ अंक - 5
कर्क राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
कर्क राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा द चेरियट कार्ड से जुड़ी है जो इच्छाशक्ति, विजय और यात्रा को दर्शाती है. रुकावटों को चीरकर आगे बढ़ने का दिन है. मेहनत के बाद सफलता के योग बनेंगे और काम के सिलसिले में की गई यात्रा सफल रहेगी. करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी. पैसों के मामले में आज आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. परिवार और काम के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी मानसिक जद्दोजहद हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रह सकती है.
भाग्य आपका 75% साथ देगा.
उपाय- जल में थोड़ा कच्चा दूध, शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. ओम नमः शिवाय का जाप करें.
शुभ रंग-सफेद
शुभ अंक -2
सिंह राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
सिंह राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड जुड़ी है. यह कार्ड विजय, सफलता, सार्वजनिक रूप से सराहना और मान-सम्मान को दर्शाता है. कार्यस्थल पर लंबे समय से आप जिस प्रोजेक्ट या परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे थे आज उसमें बड़ी सफलता मिल सकती है. नौकरी में आपकी तारीफ होगी और आपका प्रभाव बढ़ेगा. सहकर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. धन लाभ के अच्छे योग हैं. समाज या परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लोग आपसे सलाह लेने आएंगे. जीवनसाथी आपकी सफलताओं पर गर्व करेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु मेडिटेशन जरूर करें.
भाग्य आपका 55% साथ देगा.
उपाय - गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें. सूर्य उपासना करना उत्तम रहेगा. पिता जी का आशीर्वाद लेकर काम पर जाएं.
शुभ रंग - केसरिया
शुभ अंक - 1
कन्या राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
आज के दिन कन्या राशि वालों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो जिज्ञासा, मानसिक सतर्कता और नई जानकारी की उर्जा लेकर आया है. कार्यस्थल पर गपशप या राजनीति से दूर रहें अन्यथा विवाद हो सकते हैं. कोई नई डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ लें. विद्यार्थियों और नई नौकरी ढूंढने वालों के लिए दिन अच्छा है. परिवार में बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतें, आपकी कोई बात चुभने वाली हो सकती है जो आपके हित में नहीं रहेगी. दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा. शरीर में थकान या अनिद्रा की समस्या हो सकती है.
भाग्य आपका 50% साथ देगा.
उपाय - भगवान गणेश को हरी इलायची अर्पित करें. गणेश मंत्र का जाप पूरा दिन करें.
शुभ रंग - हल्का पीला
शुभ अंक- 7
तुला राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
तुला राशि के लिए आज द एम्प्रेस का कार्ड है जो समृद्धि, रचनात्मकता और मातृत्व जैसी सुखद ऊर्जा लेकर आया है. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को कार्यस्थल पर बड़ी सफलता मिलेगी. नए अवसर हाथ आएंगे और आर्थिक पक्ष पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. पारिवारिक जीवन बेहद मधुर रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध गहरे होंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. बस आलस्य से बचें.
भाग्य आपका 75% साथ देगा.
उपाय- मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और किसी छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं.
शुभ रंग - चमकीला सफेद
शुभ अंक - 6
वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
वृश्चिक राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा द स्ट्रेंथ कार्ड से जुड़ी है. यह कार्ड आंतरिक शक्ति, साहस, धैर्य और करुणा को दर्शाता है. पिछली नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. कार्यक्षेत्र पर अपनी सूझबूझ और मानसिक ताकत से सबसे कठिन से कठिन काम को भी आसानी से निपटा लेंगे. गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं परंतु बिजनेस में विरोधियों पर आपकी जीत होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी परंतु अधिक खर्च से बचने की राय भी दी जा रही है. आपका गुस्से और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रहेगा जिससे बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर जाएंगे. लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने का दिन है.
भाग्य आपका 65% साथ देगा.
उपाय - हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें. बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.
शुभ रंग - गहरा लाल
शुभ अंक - 9
धनु राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
धनु राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा नाइट ऑफ पेंटाकल्स से जुड़ी है. यह कार्ड कड़ी मेहनत, स्थिरता, जिम्मेदारी और धीरे-धीरे लेकिन पक्की प्रगति के साथ धन की स्थिरता को दर्शाता है. आज शॉर्टकट अपनाने का नहीं बल्कि ईमानदारी से काम करने का है. आपकी नियमित मेहनत का बड़ा फल जल्द ही मिलेगा. आर्थिक निवेश के लिए दिन सुरक्षित और बहुत अच्छा है. आज के दिन आप जमीन जायदाद में या फिर किसी बड़े निवेश में पैसा लगा सकते हैं. परिवार और पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य मिला झूला रहेगा परंतु दिनचर्या में सुधार होगा.
भाग्य आपका 75% साथ देगा.
उपाय: पक्षियों को बाजरा या अन्य अनाज डालें. जल का भी इंतजाम करें. विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करें.
शुभ रंग- मस्टर्ड येलो
शुभ अंक- 3
मकर राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
मकर राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा फोर ऑफ वैंड्स कार्ड से जुड़ी है. यह कार्ड उत्सव, गृह-शांति और स्थिरता की नींव को लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने की खुशी मनाई जा सकती है. यदि आप नया घर या दुकान खरीदने की सोच रहे हैं तो बात आगे बढ़ेगी. व्यापार में स्थिरता और मुनाफा दोनों मिलेगा परंतु किसी को उधार देने से आज बचे. घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा. कोई पारिवारिक मिलन, पार्टी या उत्सव होने के योग हैं. जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहद मजबूत होंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. कंधे संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं.
भाग्य आपका 60% साथ देगा.
उपाय- मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करें. लक्ष्मी नारायण की पूजा करना आज के दिन आपके लिए सही रहेगा.
शुभ रंग- नीला
शुभ अंक -4
कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
कुंभ राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा किंग ऑफ कप्स कार्ड से जुड़ी है. यह कार्ड मन की भावनात्मक स्थिरता, परिपक्वता, दयालुता और नियंत्रण की ऊर्जा से जुड़ा है. कार्यस्थल पर बहुत शांत रहकर विषम परिस्थितियों को भी संभाल लेंगे. आपके काम की सराहना होगी. कोई बुजुर्ग या सीनियर पुरुष आज आपको आर्थिक लाभ या सही सलाह दे सकता है. परिवार और पार्टनर के प्रति आपका रवैया बहुत सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रहेगा. आप सबकी बातें ध्यान से सुनेंगे जिससे घर में शांति रहेगी. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा.
भाग्य आपका 70% साथ देगा.
उपाय -शिवलिंग पर चंदन का लेप करें और साथ ही साथ शिवास्टकम का पाठ करते हुए वहीं चंदन अपने मस्तक पर भी जरूर लगाए.
शुभ रंग-समुद्री नीला
शुभ अंक- 8
मीन राशि का दैनिक राशिफल 27 मई 2026
मीन राशि के लिए आज के दिन की ऊर्जा द फूल कार्ड से जुड़ी है. यह कार्ड नई शुरुआत, बेफिक्री, नया उत्साह और अपने ऊपर पर अटूट भरोसा को दर्शाता है. आप करियर में कोई बिल्कुल नया प्रयोग या नई शुरुआत करना चाहते हैं तो यह कार्ड हरी झंडी दिखा रहा है. परंतु आर्थिक मामलों में आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें और पूरी जानकारी किए बिना किसी पर भरोसा ना करें. रिश्तों में पुराने बंधनों या बोझ से आज आप खुद को मुक्त महसूस करेंगे. नए मित्र बन सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर एक नई ताजगी और हल्कापन महसूस होगा.
भाग्य आपका 80% साथ देगा.
उपाय - भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं. सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान शिव के सामने रखें.
शुभ रंग-सफेद
शुभ अंक -3
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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