Advertisement
trendingNow13230297
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj ka Tarot Rashifal: मेष समेत इन 5 राशि वालों को आर्थिक लाभ, मीन राशि के लिए द मून कार्ड दे रहा नए मौकों के संकेत!

Aaj ka Tarot Rashifal: मेष समेत इन 5 राशि वालों को आर्थिक लाभ, मीन राशि के लिए द मून कार्ड दे रहा नए मौकों के संकेत!

Tarot Horoscope 28 May 2026: टैरो कार्ड रीडिंग से हम आज की ऊर्जा को पढ़कर और समझकर मौके और चेतावनियों के बारे में जान पाते हैं. टैरो राशिफल केवल आज के दिन की भविष्यवाणी ही नहीं बताता है बल्कि जानकारी देता कि किन उपायों से दिन को और बेहतर बनाया जा सकता है.

Written By  Nitisha Malhotra|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 28, 2026, 04:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Daily tarot horoscope
Daily tarot horoscope

Tarot Horoscope 28 May 2026: टैरो कार्ड रीडिंग से हम जान पाते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे लिए क्या भविष्यवाणी कर रही है. टैरो कार्ड रीडिंग से हम केवल राशिफल की भविष्य ही नहीं जान पाते हैं बल्कि आज के दिन की संभावनाओं से लेकर छुपे मौके व चेतावनियों का एक आंकलन करते हैं. इसी तरह से आइए टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जानें कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के बारे में आज 28 मई 2026 का टैरो राशिफल क्या बताता है.

मेष राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मबल और नई उपलब्धियों को दर्शाता है. थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास अब बड़े परिणाम देने वाले हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा. रिश्तों में जीवनसाथी का साथ  मन को शांति और खुशी देगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है जिसके कारण शरीर में दर्द रहेगा 
भाग्य आपका 60% साथ देगा. 
उपाय  - हनुमान मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं हनुमान अष्टक का पाठ करें और बूंदी का भोग लगाएं 
शुभ रंग - लाल
शुभ अंक - 3

वृषभ राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा शांति और आर्थिक मजबूती का रहेगा. फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड घर-परिवार में खुशियों और शुभ समाचार का संकेत दे रहा है. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी. बिज़नेस में रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. परिवार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा परंतु  फिर भी ध्यान रखें. पेट संबंधी दिक्कत बढ़ सकती है. 
भाग्य आपका 48% साथ देगा. 
उपाय- मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. श्री सुक्तम का पाठ  करें. 
शुभ रंग-क्रीम
शुभ अंक - 6

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने का रहेगा. टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि मन में उलझन रह सकती है. नौकरी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में न लें. बिजनेस में साझेदारी के मामलों में सावधानी रखें. प्रेम जीवन में भावनाओं को स्पष्ट करें और खुल कर बात करें. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बनी रह सकती है. 
भाग्य आपका 55% साथ देगा. 
उपाय - गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करें. छोटे बच्चों में शिक्षा संबंधित चीजों का वितरण करें. 
शुभ रंग - हर 
शुभ अंक - 5

कर्क राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने वाला रहेगा. स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि कठिन परिस्थिति में भी आप खुद को मजबूत रख पाएंगे. हिम्मत से आगे बढ़ने का दिन है. गुप्त शत्रु प्रभावित होने की कोशिश करेंगे परंतु नौकरी व्यवसाय में विरोधियों पर जीत मिलेगी. कार्यस्थल पर धैर्य से काम लेना लाभ देगा. परिवार और प्रेम जीवन में भावनाएं और विश्वास मजबूत होगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बनी रहेगी लेकिन कमजोरी दूर होगी.
भाग्य आपका 66% साथ देगा.
उपाय - मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.
शुभ रंग - सफेद
शुभ अंक - 2

सिंह राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मजबूती और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत दे रहा है. क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बता रहा है कि नौकरी और व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं. साथी कर्मचारी का साथ आपको सफलता की तरफ ले जाने वाला रहेगा. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. सेहत में सुधार महसूस होगा. पेट या मांसपेशियों से संबंधित दिक्कत आज के दिन आपको परेशान कर सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. 
भाग्य आपका 75% साथ देगा.
उपाय  - मां लक्ष्मी की पूजा करें और लक्ष्मी जी के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें.अतिथियों को बिना खिलाए घर से न जानें दें.
शुभ रंग - कत्थई 
शुभ अंक - 6

कन्या राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और सफलता का रहेगा. ऐट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड बताता है कि आपकी मेहनत की सराहना होगी. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे लाभ बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पैसे का आवागमन लगा  रहेगा. परिवार में सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों के लिए मिलीजुली स्थिति बन रही है परंतु दिन के अंत तक सब ठीक होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है.
भाग्य आपका 74% साथ देगा.
उपाय- दुर्गा जी की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. दुर्गा जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.
शुभ रंग- हल्का हरा
शुभ अंक - 4

तुला राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
तुला राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा उत्साह और खुशियों को दिखाती है. पेज ऑफ वेड्स का कार्ड बताता है कि आज आपके लिए कार्यस्थल पर अच्छा माहौल होगा. व्यवसाय में आगे रहने और लोगों के द्वारा प्रशंसा होने की भी संभावना है. पैसे की स्थिति आज के दिन आपके पक्ष में रहेगी. जिसके कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में मिठास भरा दिन रहेगा. पूरे दिन रोमांस को भी महसूस करेंगे. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी किंतु पैरों में कुछ दर्द महसूस कर सकते हैं. 
भाग्य आपका 70% साथ देगा . 
उपाय -शिवलिंग पर चंदन से अभिषेक करें और इसके उपरांत यही चंदन अपने मस्तक पर लगाएं. आज के दिन अपनी माता जी का आशीर्वाद लें.
शुभ अंक -7
शुभ रंग - परपल

वृश्चिक राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है. फोर ऑफ बैंड्स का कार्ड पारिवारिक सुख और स्थिरता लेकर आया है. घर में शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं तथा व्यवसाय में रुका हुआ कार्य पूरा होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और धन लाभ के अवसर बनेंगे. रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खानपान का ध्यान रखें. 
भाग्य आपका 78% साथ देगा. 
उपाय - माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें. श्री सुक्तम का पाठ करें. 
शुभ रंग- चमकीला सफेद
शुभ अंक - 7

धनु राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. द सन का कार्ड बताता है कि लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता हैं. नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा व्यापार में लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा परंतु धन खर्च भी बढ़ेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. मेडिटेशन जरूर करें य आपको मजबूत और शांत करेगा. 
भाग्य आपका 85% साथ देगा
उपाय- सूर्य देव को जल अर्पित करें नर्सिंग अवतार की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहेगी
शुभ रंग- गोल्डन
शुभ अंक- 9

मकर राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल 
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन पुराने बदलावों को स्वीकार कर नई शुरुआत करने का संकेत दे रहा है. द डेथ का कार्ड जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाभदायक साबित हो सकता है. नौकरी या व्यवसाय में नई दिशा मिल सकती है. यह दिन रोमांचक होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.  रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य में सुधार आएगा लेकिन तनाव से बचें. 
भाग्य आपका 70% साथ देगा. 
उपाय- शिवलिंग पर तिल मिले जल को अर्पित करें. भैरव अष्टकम का पाठ करें. 
शुभ रंग- आसमानी नीला
शुभ अंक -4

कुंभ राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल  
कुंभ राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा  नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा स्टार कार्ड बता रहा है कि लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त  होने जा रही है. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी. जिससे आपके मन में उत्साह बना रहेगा. दांपत्य जीवन में रिश्तों में मिठास आएगी आर्थिक. स्थिति बेहतर होगी और धन को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने. का अवसर मिलेगा. दिन में आध्यात्मिक कार्यों में मन लग सकता है अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें और पूरे मनोबल के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें. आने वाला समय आपके लिए कई खुशियां के रास्ते खुलेंगे 
भाग्य आपका 60% साथ देगा. 
उपाय - पीपल के वृक्ष पर काले तिल जल मिलकर चढ़ाएं और रुद्रा शिवास्टकम का पाठ करें 
शुभ अंक - 8
शुभ रंग -नीला , ग्रे

मीन राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल  
मीन राशि वालों के लिए आज के दिन  भावना ओर ज्ञान को समझने का है. द मून कार्ड नौकरी में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच-समझकर लेने का बारे में बताता है. व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे लेकिन किसी पर जल्दी भरोसा न करें अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा. किसी से उधार लेने और देने से बचें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन भ्रम की स्थिति भी बन सकती है. परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. स्वास्थ्य में नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान देना जरूरी है. आने वाले समय में धीरे-धीरे परिस्थितियां स्पष्ट होंगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी इसीलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. अपनी मेहनत और भाग्य पर भरोसा रखें. 
आज के दिन भाग्य आपका 65% साथ देगा.
उपाय -गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और पीली लड्डू छोटे बच्चों में वितरण करें. 
शुभ अंक -9
शुभ रंग - क्रीम

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Grah Gochar 2026: चंद्रमा का तुला राशि में गोचर 4 राशि वालों के लिए अति शुभ, मिलेगा अपार धन और मन होगा शांत!

और पढ़ें- Money Astrology: जेब में नहीं रुक रहा पैसा, किस ग्रह को शांत कर धन हानि पर लगा सकते हैं नकेल? जानें

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Nitisha Malhotra

ज्योतिषाचार्या नितीशा मल्होत्रा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, जिन्हें ज्योतिष, आध्यात्मिक उपचार और ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
Maharashtra
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
AMCA
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!
udhampur forest
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!