Aaj ka Tarot Rashifal: मेष समेत इन 5 राशि वालों को आर्थिक लाभ, मीन राशि के लिए द मून कार्ड दे रहा नए मौकों के संकेत!

Tarot Horoscope 28 May 2026: टैरो कार्ड रीडिंग से हम जान पाते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे लिए क्या भविष्यवाणी कर रही है. टैरो कार्ड रीडिंग से हम केवल राशिफल की भविष्य ही नहीं जान पाते हैं बल्कि आज के दिन की संभावनाओं से लेकर छुपे मौके व चेतावनियों का एक आंकलन करते हैं. इसी तरह से आइए टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए जानें कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के बारे में आज 28 मई 2026 का टैरो राशिफल क्या बताता है.

मेष राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मबल और नई उपलब्धियों को दर्शाता है. थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास अब बड़े परिणाम देने वाले हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा. रिश्तों में जीवनसाथी का साथ मन को शांति और खुशी देगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है जिसके कारण शरीर में दर्द रहेगा

भाग्य आपका 60% साथ देगा.

उपाय - हनुमान मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं हनुमान अष्टक का पाठ करें और बूंदी का भोग लगाएं

शुभ रंग - लाल

शुभ अंक - 3

वृषभ राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा शांति और आर्थिक मजबूती का रहेगा. फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड घर-परिवार में खुशियों और शुभ समाचार का संकेत दे रहा है. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी. बिज़नेस में रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. परिवार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा परंतु फिर भी ध्यान रखें. पेट संबंधी दिक्कत बढ़ सकती है.

भाग्य आपका 48% साथ देगा.

उपाय- मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. श्री सुक्तम का पाठ करें.

शुभ रंग-क्रीम

शुभ अंक - 6

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मिथुन राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने का रहेगा. टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि मन में उलझन रह सकती है. नौकरी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में न लें. बिजनेस में साझेदारी के मामलों में सावधानी रखें. प्रेम जीवन में भावनाओं को स्पष्ट करें और खुल कर बात करें. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बनी रह सकती है.

भाग्य आपका 55% साथ देगा.

उपाय - गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करें. छोटे बच्चों में शिक्षा संबंधित चीजों का वितरण करें.

शुभ रंग - हर

शुभ अंक - 5

कर्क राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने वाला रहेगा. स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि कठिन परिस्थिति में भी आप खुद को मजबूत रख पाएंगे. हिम्मत से आगे बढ़ने का दिन है. गुप्त शत्रु प्रभावित होने की कोशिश करेंगे परंतु नौकरी व्यवसाय में विरोधियों पर जीत मिलेगी. कार्यस्थल पर धैर्य से काम लेना लाभ देगा. परिवार और प्रेम जीवन में भावनाएं और विश्वास मजबूत होगा. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बनी रहेगी लेकिन कमजोरी दूर होगी.

भाग्य आपका 66% साथ देगा.

उपाय - मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.

शुभ रंग - सफेद

शुभ अंक - 2

सिंह राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक मजबूती और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत दे रहा है. क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बता रहा है कि नौकरी और व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं. साथी कर्मचारी का साथ आपको सफलता की तरफ ले जाने वाला रहेगा. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. सेहत में सुधार महसूस होगा. पेट या मांसपेशियों से संबंधित दिक्कत आज के दिन आपको परेशान कर सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

भाग्य आपका 75% साथ देगा.

उपाय - मां लक्ष्मी की पूजा करें और लक्ष्मी जी के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें.अतिथियों को बिना खिलाए घर से न जानें दें.

शुभ रंग - कत्थई

शुभ अंक - 6

कन्या राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और सफलता का रहेगा. ऐट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड बताता है कि आपकी मेहनत की सराहना होगी. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे लाभ बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पैसे का आवागमन लगा रहेगा. परिवार में सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों के लिए मिलीजुली स्थिति बन रही है परंतु दिन के अंत तक सब ठीक होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है.

भाग्य आपका 74% साथ देगा.

उपाय- दुर्गा जी की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. दुर्गा जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग- हल्का हरा

शुभ अंक - 4

तुला राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आज के दिन की ऊर्जा उत्साह और खुशियों को दिखाती है. पेज ऑफ वेड्स का कार्ड बताता है कि आज आपके लिए कार्यस्थल पर अच्छा माहौल होगा. व्यवसाय में आगे रहने और लोगों के द्वारा प्रशंसा होने की भी संभावना है. पैसे की स्थिति आज के दिन आपके पक्ष में रहेगी. जिसके कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में मिठास भरा दिन रहेगा. पूरे दिन रोमांस को भी महसूस करेंगे. स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी किंतु पैरों में कुछ दर्द महसूस कर सकते हैं.

भाग्य आपका 70% साथ देगा .

उपाय -शिवलिंग पर चंदन से अभिषेक करें और इसके उपरांत यही चंदन अपने मस्तक पर लगाएं. आज के दिन अपनी माता जी का आशीर्वाद लें.

शुभ अंक -7

शुभ रंग - परपल

वृश्चिक राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है. फोर ऑफ बैंड्स का कार्ड पारिवारिक सुख और स्थिरता लेकर आया है. घर में शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं तथा व्यवसाय में रुका हुआ कार्य पूरा होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और धन लाभ के अवसर बनेंगे. रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खानपान का ध्यान रखें.

भाग्य आपका 78% साथ देगा.

उपाय - माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें. श्री सुक्तम का पाठ करें.

शुभ रंग- चमकीला सफेद

शुभ अंक - 7

धनु राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. द सन का कार्ड बताता है कि लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता हैं. नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा व्यापार में लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा परंतु धन खर्च भी बढ़ेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. मेडिटेशन जरूर करें य आपको मजबूत और शांत करेगा.

भाग्य आपका 85% साथ देगा

उपाय- सूर्य देव को जल अर्पित करें नर्सिंग अवतार की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहेगी

शुभ रंग- गोल्डन

शुभ अंक- 9

मकर राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन पुराने बदलावों को स्वीकार कर नई शुरुआत करने का संकेत दे रहा है. द डेथ का कार्ड जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाभदायक साबित हो सकता है. नौकरी या व्यवसाय में नई दिशा मिल सकती है. यह दिन रोमांचक होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. स्वास्थ्य में सुधार आएगा लेकिन तनाव से बचें.

भाग्य आपका 70% साथ देगा.

उपाय- शिवलिंग पर तिल मिले जल को अर्पित करें. भैरव अष्टकम का पाठ करें.

शुभ रंग- आसमानी नीला

शुभ अंक -4

कुंभ राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

कुंभ राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा स्टार कार्ड बता रहा है कि लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने जा रही है. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी. जिससे आपके मन में उत्साह बना रहेगा. दांपत्य जीवन में रिश्तों में मिठास आएगी आर्थिक. स्थिति बेहतर होगी और धन को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने. का अवसर मिलेगा. दिन में आध्यात्मिक कार्यों में मन लग सकता है अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें और पूरे मनोबल के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें. आने वाला समय आपके लिए कई खुशियां के रास्ते खुलेंगे

भाग्य आपका 60% साथ देगा.

उपाय - पीपल के वृक्ष पर काले तिल जल मिलकर चढ़ाएं और रुद्रा शिवास्टकम का पाठ करें

शुभ अंक - 8

शुभ रंग -नीला , ग्रे

मीन राशि के लिए 28 मई 2026 का टैरो राशिफल

मीन राशि वालों के लिए आज के दिन भावना ओर ज्ञान को समझने का है. द मून कार्ड नौकरी में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच-समझकर लेने का बारे में बताता है. व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे लेकिन किसी पर जल्दी भरोसा न करें अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा. किसी से उधार लेने और देने से बचें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन भ्रम की स्थिति भी बन सकती है. परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. स्वास्थ्य में नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान देना जरूरी है. आने वाले समय में धीरे-धीरे परिस्थितियां स्पष्ट होंगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी इसीलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें. अपनी मेहनत और भाग्य पर भरोसा रखें.

आज के दिन भाग्य आपका 65% साथ देगा.

उपाय -गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और पीली लड्डू छोटे बच्चों में वितरण करें.

शुभ अंक -9

शुभ रंग - क्रीम

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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