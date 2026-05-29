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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj ka Tarot Rashifal: तुला के लोगों को क्या संकेत दे रहा द लवर्स कार्ड, किन 6 राशि के लोगों को होगा आर्थिक लाभ? पढ़ें टैरो राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal: तुला के लोगों को क्या संकेत दे रहा द लवर्स कार्ड, किन 6 राशि के लोगों को होगा आर्थिक लाभ? पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 29 May 2026: टैरो कार्ड रीडिंग से हम जान पाते हैं कि कार्ड की ऊर्जा हमारे लिए क्या बता रही है. टैरो कार्ड रीडिंग से हम भविष्यफल ही नहीं बल्कि आज के दिन की संभावनाओं के बारे में भी जान पाते हैं.

Written By  Nitisha Malhotra|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 29, 2026, 04:46 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Tarot Horoscope 29 May 2026: टैरो कार्ड रीडिंग से ब्रह्मांड की ऊर्जा को पढ़कर मौके और चेतावनियों के बारे में एक अमुमान लगाते हैं. टैरो राशिफल केवल आज के दिन की भविष्यवाणी नहीं बताता है बल्कि यह जानकारी देता है कि किन उपायों को करके जातक अपने दिन को और अच्छा व शुभ बना सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडिंग से जानें कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज 29 मई 2026 का दिन कैसा रहने वाला है. 

मेष राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला रहेगा. The Emperor का कार्ड बता रहा है कि कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी में अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं तथा व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लाभ दिला सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके धन के वापस मिलने के योग बन रहे हैं. परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन सिर दर्द या थकान महसूस हो सकती है.
भाग्य आपका 70% साथ देगा. 
उपाय - हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें.
शुभ रंग - लाल
शुभ अंक - 1

वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन धन लाभ और नए अवसर लेकर आया है. Ace of Pentacles कार्ड आर्थिक उन्नति और सफलता का संकेत दे रहा है. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में निवेश लाभदायक रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और घर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा लेकिन खानपान पर नियंत्रण रखें. 
भाग्य आपका 75% साथ देगा.
उपाय - माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.
शुभ रंग - गुलाबी 
शुभ अंक - 4

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मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन तेज निर्णय और सक्रियता का रहेगा. Knight of Swords कार्ड बता रहा है कि आज आपको जल्दबाजी से बचकर काम करना होगा. नौकरी में अचानक कोई नया अवसर मिल सकता है. व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी लेकिन आपकी बुद्धिमानी आपको आगे रखेगी. अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे. रिश्तों में गुस्से और कटु शब्दों से बचें. अन्यथा रिश्तो. में दूरी आ सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. स्वास्थ्य में तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है. 
भाग्य आपका 50% साथ देगा.
उपाय - भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.
शुभ रंग - मोरपंखी 
शुभ अंक - 6

कर्क राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता और विजय का संकेत दे रहा है. The Chariot कार्ड आपके आत्मबल और संघर्ष क्षमता को बढ़ाएगा. नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. व्यापार में यात्रा या नए संपर्क लाभ देंगे. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी रखें.
भाग्य आपका 80% साथ देगा.
उपाय - शिव जी को जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
शुभ रंग - सफेद
शुभ अंक - 7

सिंह राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सम्मान और उपलब्धियों से भरा रहेगा. King of Wands कार्ड बता रहा है कि आज आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी और व्यापार दोनों में उन्नति के योग हैं. आर्थिक मामलों में लाभ होगा. परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अधिक गुस्से से बचें.
भाग्य आपका 80% साथ देगा.
उपाय - सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, ओम घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. 
शुभ रंग - पीला 
शुभ अंक - 5

कन्या राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मेहनत और सहयोग से सफलता दिलाने वाला रहेगा. Three of Pentacles कार्ड टीमवर्क और सम्मान का संकेत दे रहा है. नौकरी में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. व्यापार में साझेदारी लाभदायक रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा और प्रेम जीवन में समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक भागदौड़ से कमजोरी हो सकती है. 
भाग्य आपका 69% साथ देगा. 
उपाय - गाय को हरा चारा खिलाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
शुभ रंग - हल्का हरा
शुभ अंक - 6

तुला राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम, संतुलन और खुशियों से भरा रहेगा. The Lovers कार्ड रिश्तों में मजबूती और अच्छे निर्णय का संकेत दे रहा है. नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा. व्यापार में नई साझेदारी लाभ दे सकती है. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन मीठा खाने से बचें. 
भाग्य आपका 75% साथ देगा.
उपाय - राधा-कृष्ण मंदिर में इत्र अर्पित करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें.
शुभ रंग - पिस्ता ग्रीन 
शुभ अंक - 2

वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख और मानसिक शांति देने वाला रहेगा. Ten of Cups कार्ड घर-परिवार में खुशियों का संकेत दे रहा है. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी. व्यापार में लाभ होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अधिक तला-भुना भोजन करने से बचें. 
भाग्य आपका 81% साथ देगा.
उपाय - माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
शुभ रंग - सफेद
शुभ अंक - 2

धनु राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य परिवर्तन और नई उपलब्धियों का रहेगा. Wheel of Fortune कार्ड अचानक लाभ और शुभ अवसरों का संकेत दे रहा है. नौकरी में उन्नति के योग हैं. व्यापार में रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है. परिवार में खुशियां आएंगी. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा.  स्वास्थ्य में सुधार होगा. 
भाग्य आपका 88% साथ देगा.
उपाय - केले के वृक्ष की पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
शुभ रंग - पीला
शुभ अंक - 3

मकर राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन और सही निर्णय लेने का रहेगा. Justice कार्ड कि ऊर्जा  मेहनत का उचित फल मिलेगा. नौकरी में ईमानदारी से किए गए कार्य की सराहना होगी. व्यापार में कानूनी मामलों में सावधानी रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन कमर दर्द परेशान कर सकता है.
भाग्य आपका 67% साथ देगा.
उपाय - शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और शनि चालीसा पढ़ें.
शुभ रंग - नीला
शुभ अंक - 8

कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आशा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. The Star कार्ड नई उम्मीद और सफलता का संकेत दे रहा है. नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा और मानसिक तनाव कम होगा. 
भाग्य आपका 65% साथ देगा.
उपाय - पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और शिव मंत्रों का जाप करें
शुभ रंग - आसमानी
शुभ अंक - 6

मीन राशि वाले जातकों के लिए 29 मई का दिन
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और अंतर्ज्ञान को मजबूत करने वाला रहेगा. Queen of Cups कार्ड बता रहा है कि आज आपकी समझदारी रिश्तों को मजबूत करेगी. नौकरी में मन लगाकर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य में कमजोरी और आलस्य महसूस हो सकता है इसलिए आराम जरूर करें. 
भाग्य आपका 55% साथ देगा.
उपाय - भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें
शुभ रंग - क्रीम
शुभ अंक - 1

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Nitisha Malhotra

ज्योतिषाचार्या नितीशा मल्होत्रा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, जिन्हें ज्योतिष, आध्यात्मिक उपचार और ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्...और पढ़ें

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