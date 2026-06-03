Aaj ka Tarot Rashifal: ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें वृश्चिक राशि के लोग, धनु वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा भरोसा! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 3 June 2026: 3 जून 2026 का दिन कई राशि के जातकों के लिए शुभ तो कइयों के लिए अशुभ हो सकता है. टैरो कार्ड रीडिंग आज के दिन को लेकर क्या संकेत देता है, किन जातकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव आएगा और किन्हें कुछ सावधानियाx बरतनी चाहिए? राशि अनुसार किन उपायों को करके दिन को और बेहतर किया जा सकता है? आइए टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए विस्तार से जानें कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए टैरो राशिफल क्या बता रहा है.

मेष राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (21 मार्च - 19 अप्रैल)

सेवन ऑफ बैंड्स (seven of wends)

3 जून का दिन चुनौतियों के बीच अपनी स्थिति बनाए रखने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके निर्णयों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा. नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे आपको अपनी क्षमता साबित करनी पड़ सकती है. व्यापार में विरोधियों से सतर्क रहना जरूरी है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन किसी महत्वपूर्ण काम में धन खर्च होने की संभावना है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत होगी. विद्यार्थियों को मेहनत में बढ़ोतरी करनी होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है. दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि आपकी दृढ़ता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 7

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें , अनाथ बच्चों में अन्न का दान करें.

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वृषभ राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (20 अप्रैल - 20 मई)

क्वीन ऑफ़ पार्टिकल्स (queen of pentacles)

3 जून का दिन सुख, समृद्धि और रचनात्मकता लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. व्यापार में लाभ के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार में खुशी का माहौल होगा और शुभ समाचार मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में रोमांस और मधुरता बढ़ेगी. विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. आज आप छोटी-छोटी बातों में भी खुशी पा सकेंगे. कोई पुरानी इच्छा पूरी होने के संकेत भी मिल सकते हैं.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और लक्ष्मी नारायण मंदिर में खीर का वितरण करें.

मिथुन राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (21 मई - 20 जून)

फोर ऑफ कप्स (four of cups)

3 जून का दिन आत्ममंथन और धैर्य का संदेश देता है. कुछ अवसर आपके सामने होंगे, लेकिन आप उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाएंगे. नौकरी में मन थोड़ा उचाट रह सकता है. व्यापार में नई योजनाओं पर सोच-विचार करेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर असंतोष हो सकता है. प्रेम जीवन में भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूर रहें. दिन के अंत तक कोई नया दृष्टिकोण आपको नई दिशा दे सकता है.

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 4

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें , राम रक्षा स्त्रोत का जाप करें.

कर्क राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (21 जून - 22 जुलाई)

नाइट ऑफ स्वोर्ड्स ( night of swords)

3 जून का दिन तेज गति और अचानक निर्णयों का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में तेजी से बदलती परिस्थितियां आपको व्यस्त रख सकती हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यापार में जल्दबाजी से बचना आवश्यक है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार में किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में शब्दों का चयन सावधानी से करें. विद्यार्थियों को लक्ष्य पर ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य में सिरदर्द या तनाव की संभावना है. आज आपकी ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 9

उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें. भैरव अष्टकम का पाठ करे और शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाना बिल्कुल भी न भूलें.

सिंह राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (23 जुलाई - 22 अगस्त)

ऐस ऑफ कप्स ( ace of cups)

3 जून का दिन नई खुशियां और भावनात्मक संतोष लेकर आएगा. नौकरी में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में मधुरता और रोमांस बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. आज किसी प्रिय व्यक्ति की बात आपके दिल को छू सकती है. सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें. लक्ष्मी सुक्तम का जाप करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

कन्या राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (23 अगस्त - 22 सितंबर)

टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ( ten of swords)

3 जून का दिन महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत देता है. लंबे समय से रुके हुए मामलों में स्पष्टता आने लगेगी. नौकरी में आपके कार्यों का मूल्यांकन हो सकता है. व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लाभदायक साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति मिली जुली होने के संकेत हैं. परिवार में किसी मतभेद रहे सकते है . प्रेम जीवन में पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों को मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आज अपने अंतर्मन की आवाज सुनें क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगी. हालांकि आज मानसिक परेशानियां हो सकती हैं.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को फल दान करें, स्वर्ण भैरव स्तोत्र का जाप करें.

तुला राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (23 सितंबर - 22 अक्टूबर)

ऐट ऑफ पेंटाकल्स ( eight of pentacles)

3 जून का दिन मेहनत और कौशल विकास का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी लगन आपको आगे बढ़ाएगी. नौकरी में नए कार्य सीखने का मौका मिलेगा. व्यापार में छोटी-छोटी कोशिशें बड़ा लाभ दे सकती हैं. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. परिवार में शांति बनी रहेगी. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का उत्तम समय है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन अधिक काम से बचें. आज किया गया परिश्रम भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेगा.

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

उपाय: किसी विद्यार्थी को पुस्तक दान करें , मेघा सुक्तम् का पाठ करें और मां सरस्वती की आराधना आपके लिए शुभ रहेगी.

वृश्चिक राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (23 अक्टूबर - 21 नवंबर)

द डेविल (the devil)

3 जून का दिन सावधानी और आत्मनियंत्रण की मांग करता है. किसी भी प्रकार के लालच या गलत निर्णय से बचना आवश्यक है. नौकरी में राजनीति से बचें. व्यापार में जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखें. परिवार में छोटी बातों को बड़ा न बनने दें. प्रेम जीवन में अत्यधिक अधिकार की भावना परेशानी पैदा कर सकती है. विद्यार्थियों को आलस्य छोड़ना होगा. स्वास्थ्य में अनियमित दिनचर्या नुकसान पहुंचा सकती है. आज अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें , ऋण मोचक स्त्रोत का पाठ करें .

धनु राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (22 नवंबर - 21 दिसंबर)

किंग ऑफ कप्स (king of cups)

3 जून का दिन भावनात्मक संतुलन और परिपक्वता लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में लोग आपकी समझदारी से प्रभावित होंगे. नौकरी में सम्मान मिलने के संकेत हैं. व्यापार में कोई महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में भरोसा बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज आप कठिन परिस्थितियों को भी शांति और धैर्य से संभाल पाएंगे.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 1

उपाय: वृद्धाश्रम में जाकर के वस्त्र , अन्न का दान करें., मां बगलामुखी की पूजा भी आपके लिए आज के दिन शुभ रहेगी .

मकर राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (22 दिसंबर - 19 जनवरी)

फाइव ऑफ बैंड्स (five of wends)

3 जून का दिन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में विचारों का टकराव हो सकता है. नौकरी में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. व्यापार में प्रतियोगियों से भिड़ना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में छोटी बहस की संभावना है. प्रेम जीवन में गलतफहमियों से बचें. विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य में तनाव बढ़ सकता है. चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत और समझदारी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

शुभ रंग: मोरपंखी

शुभ अंक: 5

उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें, गरीब मेहंदी लोगों को पुरी आलू का वितरण करें.

कुंभ राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (20 जनवरी - 18 फरवरी)

द वॉर्ड (the world)

3 जून का दिन उपलब्धि और सफलता का संकेत देता है. लंबे समय से चल रहा कोई कार्य पूरा हो सकता है. नौकरी में प्रशंसा और सम्मान मिलने की संभावना है. व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार में खुशी का माहौल होगा. प्रेम जीवन में संतोष और स्थिरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई देगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

शुभ रंग: मैजेंटा

शुभ अंक: 2

उपाय: जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. हनुमान कवच का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

मीन राशि टैरो राशिफल 3 जून 2026 (19 फरवरी - 20 मार्च)

टू ऑफ कप्स (two of cups)

3 जून का दिन रिश्तों और साझेदारी के लिए शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग से लाभ मिलेगा. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का साथ मिल सकता है. व्यापार में साझेदारी लाभदायक साबित होगी. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों के लिए नए संबंध बनने के संकेत हैं. विद्यार्थियों को मित्रों के सहयोग से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज का दिन दिल से जुड़ी खुशियां और सकारात्मक अनुभव लेकर आ सकता है.

शुभ रंग: समुद्री हरा

शुभ अंक: 6

उपाय: ललिता सहस्रनाम का जाप करें. वृद्ध महिलाओं को वस्त्र भेंट करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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