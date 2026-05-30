Aaj ka Tarot Rashifal: सिंह राशि के लिए प्रेम में तनाव के संकेत, वृश्चिक वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास और आकर्षण! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 30 May 2026: टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए ब्रह्मांड की ऊर्जा का आंकल किया जाता है और इसी से भविष्यफल के बारे में जानकारी हालिस करते हैं. किन उपायों को करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें, टैरो कार्ड राशिफल की कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानते हैं. टैरो राशिफल से हम दिन का पूरा हाल जान पाते हैं. आइए टैरो कार्ड रीडिंग से 30 मई 2026 का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल जानें.

मेष राशि के लिए 30 मई 2026 का टैरो राशिफल

आज का दिन जिम्मेदारियों और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. ऐस ऑफ कप्स कार्ड बताता है कि कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार करने वालों को नए संपर्कों से लाभ मिलेगा. परिवार में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. प्रेम जीवन में थोड़ा इगो टकराव पैदा कर सकता है इसलिए धैर्य बनाए रखें. विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ पढ़ाई करने से सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन काम का अधिक दबाव थकान दे सकता है. शाम के समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी, आज आपका आत्मविश्वास आपको हर चुनौती से बाहर निकालने में मदद करेगा.

भाग्य आपका 70% साथ देगा.

आपकी किस्मत आज 70% समर्थन करेगी.

आपका शुभ रंग मरून है.

आपका शुभ अंक 5 है.

उपाय: सूर्य पूजा करने से अच्छे परिणाम दिखेंगे. सूर्यास्त हो जाए तो अपने दरवाजे के बाहर एक दीपक जलाएं. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

वृष राशि के लिए 30 मई 2026 का टैरो राशिफल

आज का दिन इच्छाओं की पूर्ति और संतोष का संकेत देता है. नाइन ऑफ कप्स बताता है कि लंबे समय से जिस काम का इंतजार था उसमें सफलता मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में खुशियां और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति महसूस होगी. शाम के समय कोई शुभ समाचार या छोटी खुशी मन को प्रसन्न कर सकती है. आज आप अपने अंदर संतुष्टि और सकारात्मकता को महसूस करेंगे.

आपकी किस्मत 70% होगी.

भाग्यशाली रंग - सफेद

भाग्यशाली नंबर - 9

उपाय - घर पर खीर बनाएं और देवी लक्ष्मी को अर्पित करें. प्रसाद को परिवार के साथ बैठकर खाएं और जरूरतमंदों को खिलाएं.

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मिथुन राशि के लिए 30 मई 2026 का टैरो राशिफल

आज परिस्थितियां आपसे सतर्कता और संयम चाहेंगी. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि दफ्तर या काम की जगह किसी से तकरार या भ्रम की स्थिति बन सकती है. हर बात पर झट से जवाब देने की आदत पर रोक रखें. पैसे से जुड़े मामलों में फैसला लेते समय विवेक का इस्तेमाल करें. घर में किसी पुराने विषय पर तनाव बढ़ने की आशंका है. प्रेम संबंधों में गलत शब्द चुनने से दूरी पैदा हो सकती है. छात्रों को भटकाव से खुद को बचाकर रखना होगा. सेहत ठीक रहेगी पर मन पर दबाव परेशान कर सकता है. शाम को कुछ समय अकेले रहकर खुद को स्थिर करना लाभकारी रहेगा. आज रिश्तों को प्राथमिकता देना जीत की जिद्द से बेहतर साबित होगा.

भाग्य का साथ आपको 50% मिलेगा.

लकी कलर - नीला

लकी नंबर - 5

उपाय - माता पार्वती को कपड़े और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.

कर्क राशि के लिए 30 मई 2026 का टैरो राशिफल

आज का दिन भावनाओं में खुशी और किसी नई शुरुआत का संकेत देगा. ऐस ऑफ वैंड्स कार्ड बताता है कि घर-परिवार और संबंधों में स्नेह बढ़ता दिखेगा. प्रेम जीवन में कोई अच्छी सूचना मिल सकती है. कार्यस्थल पर नए मौके सामने आएंगे और आपकी सृजनशीलता लोगों पर असर छोड़ेगी. विद्यार्थियों के लिए यह दौर अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे बेहतरी आएगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मन हल्का रहेगा. शाम को किसी खास व्यक्ति से मिलना या बात होना आनंद दे सकता है. आज आपकी कोमलता और करुणा लोगों का दिल जीतने में सहायक बनेगी.

भाग्य का साथ आपको 55% मिलेगा.

लकी कलर - आसमानी

लकी नंबर - 1

उपाय - सूर्य की पूजा आपके लिए बहुत लाभ देने वाली रहेगी. राम रक्षा स्त्रोत का जाप करें.

सिंह राशि के लिए 30 मई 2026 का टैरो राशिफल

आज का दिन संकेत देता है कि अपनी आदतों और निर्णयों पर नजर रखना आवश्यक है. द डेविल कार्ड बताता है कि कामकाज में किसी पर जरूरत से अधिक भरोसा करना हानि करा सकता है. धन के मामले में खर्च बढ़ने की संभावना है इसलिए नियंत्रण जरूरी रहेगा. प्रेम संबंधों में हक जताने की प्रवृत्ति और क्रोध तनाव बढ़ा सकते हैं. परिवार का साथ आपको मानसिक राहत देगा. छात्रों को सुस्ती से दूर रहने की आवश्यकता होगी. शरीर में थकावट महसूस हो सकती है. शाम के समय ध्यान और प्रार्थना से मन स्थिर होगा. आज नकारात्मक विचारों से खुद को अलग रखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा.

भाग्य का साथ आपको 40% मिलेगा.

लकी कलर - गोल्डन

लकी नंबर - 3

उपाय - गुरु मंत्रों का जाप करें, गुरु धाम जाकर गुरु सेवा संभव हो तो अत्यंत शुभ होगा. गुरु मंत्र आपको सुरक्षा देगा.

कन्या राशि के लिए 30 मई 2026 का टैरो राशिफल

आज का दिन सीखने और अवसरों की ओर बढ़ने वाला रहेगा. पेज ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बताता है कि नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी लगन लोगों को प्रभावित करेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय नई क्षमता विकसित करने का रहेगा. धन के मामलों में क्रमशः सुधार दिखेगा. घर का वातावरण उत्साहजनक रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता का अनुभव होगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. शाम को आगे की योजनाओं पर सोचने का अवसर मिलेगा. आज की छोटी पहल आगे चलकर बड़ा लाभ दिला सकती है.

भाग्य का साथ आपको 60% मिलेगा.

लकी कलर - सिल्वर

लकी नंबर - 6

उपाय - कार्तिकेय जी की आराधना करें. छोटे children को खिलौने और मिठाई बांटें.

तुला राशि के लिए 30 मई 2026 का टैरो राशिफल

आज का दिन किस्मत में बदलाव और नए अवसरों का संदेश लाएगा. व्हिल ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि जो भी काम लंबे समय से अटके थे, वे अचानक पूरे हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में उपलब्धि मिलने की संभावना बन रही है. परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अचानक लाभ के संकेत हैं. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. शाम को कोई शुभ सूचना आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है. आज भाग्य आपके पक्ष में चलता नजर आएगा फिर भी प्रयास बनाए रखना जरूरी होगा.

भाग्य का साथ आपको 70% मिलेगा.

लकी कलर - बैंगनी

लकी नंबर - 2

उपाय - जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं. शिवाष्टकम का पाठ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 30 मई का दिन

आज का दिन आत्मविश्वास और आकर्षण को बढ़ाने वाला रहेगा. क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड बताता है कि कार्यक्षेत्र में आपकी मौजूदगी लोगों पर प्रभाव छोड़ेगी. नौकरी और व्यापार में सफलता के संकेत मिल रहे हैं. परिवार का सहयोग आपको मानसिक बल देगा. प्रेम जीवन में रोमांच और जोश बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय रचनात्मकता को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर अधिक काम से थकान हो सकती है. शाम को कोई नई योजना आपके लिए फायदे की साबित हो सकती है. आज आपका आत्मविश्वास आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगा.

भाग्य का साथ आपको 66% मिलेगा.

लकी कलर - लाल

लकी नंबर - 7

उपाय - देवी मां को लाल पुष्प अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत शुभ रहेगा.

धनु राशि के जातकों के लिए 30 मई का दिन

आज का दिन आत्ममंथन और शांति की ओर ले जाने वाला रहेगा. द हार्मिट कार्ड बताता है कि आप भीड़-भाड़ से अलग रहकर भविष्य की रूपरेखा पर ध्यान लगाएंगे. कार्यक्षेत्र में धीरज रखना आवश्यक होगा. परिवार के किसी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है. प्रेम जीवन में कुछ दूरी का एहसास हो सकता है, लेकिन समय के साथ हालात बेहतर होंगे. धन संबंधी मामलों में सतर्क रहना जरूरी है. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला है. सेहत में आराम की जरूरत महसूस हो सकती है. शाम को ध्यान या प्रार्थना से मन को सुकून मिलेगा.

भाग्य का साथ आपको 70% मिलेगा

लकी कलर - पीला

लकी नंबर - 7

उपाय - बजरंग बाण का पाठ करें और गरीबों को भोजन दान करें. बहुत शुभ रहेगा.

मकर राशि के जातकों हेतु 30 मई का दिन

आर्थिक मजबूती और घर-परिवार की प्रसन्नता आज साथ रहेगी. टेन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बताता है कि दफ्तर या कामकाज में की गई कोशिशों का फल आपके पक्ष में आएगा. कारोबार में मुनाफा होने के साथ नए मौके भी बन सकते हैं. घर में किसी मंगल कार्य को लेकर बातचीत हो सकती है. रिश्तों में ठहराव आएगा और भरोसा गहरा होगा. छात्रों के लिए यह दौर अनुकूल साबित होगा. सेहत ठीक रहेगी और मन में शांति बनी रहेगी. संध्या के वक्त परिवार के साथ बिताया समय आनंद देगा. आज आगे की तैयारी और बचत पर फोकस करना फायदेमंद रहेगा.

किस्मत 65% तक आपके पक्ष में रहेगी.

शुभ रंग - जामुनी

शुभ अंक - 1

उपाय - राधा-कृष्ण मंदिर में स्नेह से बांसुरी अर्पित करें और साथ ही बुजुर्गों की सेवा करें.

कुंभ राशि के जातकों हेतु 30 मई का दिन

आज अनेक विकल्प सामने आएंगे और उलझन भी महसूस हो सकती है. सेवेन ऑफ कप्स कार्ड बताता है कि काम की जगह नए मौके दिखेंगे. सही फैसला करना आवश्यक रहेगा. परिजनों का साथ आपको भ्रम से निकलने में सहायता करेगा. प्रेम संबंधों में कल्पनाओं में डूबने से बचें और सच्चाई पर नजर रखें. पैसों से जुड़े मामलों में हड़बड़ी नुकसान दे सकती है. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी पड़ेगी. स्वास्थ्य साधारण रहेगा, मगर ज्यादा विचार परेशान कर सकते हैं. शाम को किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लाभ पहुंचा सकती है. आज आपके लिए व्यावहारिक दृष्टि रखना जरूरी होगा.

किस्मत 70% तक आपके पक्ष में रहेगी.

शुभ रंग - हल्का नीला

शुभ अंक - 7

उपाय - किसी जरूरतमंद को पानी की बोतल दान करें. शिवलिंग पर चंदन लगाकर अभिषेक करें. शिवाष्टकम का पाठ भी करें.

मीन राशि के जातकों हेतु 30 मई का दिन

आशा, सकारात्मक ऊर्जा और ताजा प्रेरणा लेकर यह दिन आएगा. द स्टार का कार्ड काफी समय से बनी चिंता में कमी आएगी. कार्यस्थल पर नए अवसर बन सकते हैं. परिवार का सहारा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी और भावनात्मक बंधन मजबूत होगा. छात्रों के लिए यह समय प्रेरक सिद्ध होगा. धन संबंधी स्थिति में धीरे-धीरे बेहतरी आएगी. सेहत अच्छी रहेगी और मन में शांति का अनुभव होगा. संध्या के समय कोई मंगल संदेश खुशी देगा. आज आपका सकारात्मक रुख दूसरों को भी उत्साहित करेगा और आगे के लिए नई उम्मीदें पैदा करेगा.

किस्मत 65% तक आपके पक्ष में रहेगी.

शुभ रंग - चांदी जैसा

शुभ अंक - 2

उपाय - श्रीविष्णु का स्मरण करें. पीली वस्तुओं का दान करें. विष्णु सहस्रनाम का जाप करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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