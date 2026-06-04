Aaj ka Tarot Rashifal: सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आसमान से बरसेंगे अवसर, लेकिन कुंभ राशि वाले इस बड़े धोखे से बचें!

Aaj ka Tarot Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि टैरो कार्ड्स आज जीवन के अलग अलग पहलुओं को लेकर जरूरी संकेत दे रहे हैं. आज जहां मेष, सिंह, तुला और मीन जैसी राशियों के लिए Ace of Cups और The Star जैसे सकारात्मक कार्ड्स मानसिक शांति, नए अवसर और आर्थिक मजबूती लेकर आए हैं, वहीं कन्या और कुंभ जैसी राशियों को Five of Swords और Seven of Cups के प्रभाव के कारण आज विवादों, भ्रम और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना होगा. आइए जानते हैं आज आपके भाग्य का कार्ड आपके लिए क्या नई दिशा लेकर आया है.

मेष राशि

4 जून 2026 आपके लिए Ace of Cups का संकेत लेकर आया है. आज भावनात्मक संतुलन, नए अवसर और रिश्तों में मधुरता की संभावना है. यदि पिछले कुछ समय से किसी संबंध में दूरी महसूस हो रही थी, तो उसे कम करने का मौका मिल सकता है. परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है. कार्यक्षेत्र में आपकी सकारात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान देने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा. आज किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी समय सही है. अपने मन की बात सही व्यक्ति के साथ शेयर करने पर समाधान पाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद रहेगा. शाम का समय मानसिक शांति और संतोष प्रदान कर सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

लकी नंबर. 1

लकी रंग. पीला

उपाय. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, बजरंग बाण का पाठ करे.

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वृषभ राशि

4 जून 2026 आपके लिए The Hermit का संकेत लेकर आया है. आज आत्मचिंतन और धैर्य आपके सबसे बड़े साथी रहेंगे. जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचना बेहतर रहेगा. किसी महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आप अपने अनुभव और समझदारी से जटिल परिस्थितियों का समाधान निकाल सकेंगे. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना उचित रहेगा. छात्रों को अकेले में अध्ययन करने से लाभ मिलेगा. परिवार में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. किसी पुराने मित्र या परिचित से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम करें. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. आज जितना शांत रहेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम पाएंगे. भीतर की आवाज पर भरोसा करना फायदेमंद होगा.

लकी नंबर. 7

लकी रंग. सफेद

उपाय. शाम को दीपक जलाकर ध्यान करें.

मिथुन राशि

4 जून 2026 आपके लिए Eight of Wands का संकेत लेकर आया है. आज गति और प्रगति का दिन रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक आगे बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण संदेश या सूचना का इंतजार खत्म हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को तेज निर्णय लेने का लाभ मिलेगा. यात्रा की संभावना भी बन सकती है. छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में सकारात्मक परिणाम की संभावना है. परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आज आपकी संवाद क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. प्रेम संबंधों में खुली बातचीत गलतफहमियां दूर कर सकती है. समय का सही उपयोग करने पर दिन बेहद लाभकारी साबित होगा. आत्मविश्वास बनाए रखें और अवसरों को हाथ से न जाने दें.

लकी नंबर. 8

लकी रंग. फिरोजी

उपाय. मां दुर्गा की उपासना करें दुर्गा चालीसा का पाठ छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएं.

कर्क राशि

4 जून 2026 आपके लिए Queen of Pentacles का संकेत लेकर आया है. आज स्थिरता, समृद्धि और जिम्मेदारियों को संतुलित करने का दिन रहेगा. परिवार और करियर दोनों क्षेत्रों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है. घर से जुड़ी किसी योजना पर चर्चा हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और व्यावहारिक सोच की सराहना होगी. छात्रों को नियमित अध्ययन का अच्छा परिणाम मिलेगा. परिवार के लोगों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. निवेश संबंधी मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में भरोसा और स्थिरता बढ़ेगी. आज आप दूसरों की मदद करके भी संतोष महसूस करेंगे. धैर्य और अनुशासन आपको सफलता की ओर ले जाएंगे.

लकी नंबर. 6

लकी रंग. क्रीम

उपाय. माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं , किसी की कन्या के विवाह में कुछ मदद कर सके तो जरूर करें

सिंह राशि

4 जून 2026 आपके लिए The Star का संकेत लेकर आया है. आज आशा, प्रेरणा और नई संभावनाओं का दिन रहेगा. यदि किसी कार्य को लेकर निराशा महसूस हो रही थी, तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का समय सही है. आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. छात्रों को लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में विश्वास और समझ बढ़ेगी. आज भविष्य के लिए बनाई गई योजनाएं लंबे समय तक लाभ दे सकती हैं. आपकी रचनात्मकता लोगों को प्रभावित करेगी. आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें क्योंकि सफलता की किरणें स्पष्ट दिख रही हैं.

लकी नंबर. 5

लकी रंग. आसमानी

उपाय. सूर्य को जल अर्पित करें, नरसिंह अवतार की पूजा करना नरसिंह स्त्रोत पढ़ने आपके लिए बेहद शुभ रहेगा पितरों के नाम कुछ दान जरूर करें.

कन्या राशि

4 जून 2026 आपके लिए Five of Swords का संकेत लेकर आया है. आज विवादों और अनावश्यक बहसों से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है. छात्रों को प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने से सफलता मिलेगी. परिवार में किसी विषय पर विचारों का अंतर संभव है. आज जीत से ज्यादा संबंधों को महत्व देना उचित रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में तनाव कम रखने की कोशिश करें. प्रेम संबंधों में अहंकार से बचना जरूरी है. शांत रहकर परिस्थितियों का विश्लेषण करने से सही हल निकलेगा. दिन के अंत तक स्थिति आपके नियंत्रण में आ सकती है.

लकी नंबर. 7

लकी रंग. भूरा

उपाय. हनुमान चालीसा का पाठ करें, पक्षियों की और पशुओं की सेवा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा उनके भोजन पानी का इंतजाम करें.

तुला राशि

4 जून 2026 आपके लिए King of Cups का संकेत लेकर आया है. आज भावनात्मक परिपक्वता और संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे. कार्यक्षेत्र में कठिन परिस्थितियों को भी आप शांत मन से संभाल पाएंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. आर्थिक मामलों में सोच समझकर लिया गया निर्णय फायदेमंद रहेगा. परिवार में किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है. छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का अच्छा समय है. प्रेम जीवन में भावनाओं को संतुलित तरीके से व्यक्त करने पर संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है. धैर्य और समझदारी से काम करने पर सफलता मिलेगी.

लकी नंबर. 1

लकी रंग. नारंगी

उपाय. जल में कुछ बूंदें इत्र डालकर सूर्य को अर्पित करें , अर्गला स्तोत्र का जब आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि

4 जून 2026 आपके लिए Ten of Pentacles का संकेत लेकर आया है. आज स्थायी सफलता, परिवार और आर्थिक मजबूती का दिन हो सकता है. लंबे समय से किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. व्यापार में लाभ और विस्तार के संकेत हैं. छात्रों को वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. आर्थिक मामलों में निवेश संबंधी योजनाएं लाभकारी साबित हो सकती हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. किसी पारिवारिक आयोजन या शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बन सकता है. आज आप अपने भविष्य को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे. जिम्मेदारियों को निभाने से सम्मान में वृद्धि होगी.

लकी नंबर. 2

लकी रंग. गुलाबी

उपाय. पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें , विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और वृद्ध लोगों के लिए भोजन और वस्त्र का इंतजाम करें.

धनु राशि

4 जून 2026 आपके लिए Page of Wands का संकेत लेकर आया है. आज नए विचार, उत्साह और रोमांच से भरा दिन रहेगा. किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी. छात्रों के लिए नई सीख और ज्ञान प्राप्त करने का समय है. यात्रा की संभावना भी बन सकती है. आर्थिक मामलों में छोटे लेकिन सकारात्मक लाभ मिल सकते हैं. परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में नई ऊर्जा महसूस होगी. आज अपने सपनों को लेकर गंभीरता से योजना बनाने की जरूरत है. किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से मुलाकात संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में लापरवाही न करें. दिन आपको नई दिशा और नई संभावनाओं का अनुभव करा सकता है.

लकी नंबर. 3

लकी रंग. नारंगी

उपाय. भगवान राम के नाम का जप करें, सीताराम जी के मंदिर में तुलसी की माला अर्पित करें और जानवरों की सेवा करें.

मकर राशि

4 जून 2026 आपके लिए Justice का संकेत लेकर आया है. आज संतुलन, सत्य और निष्पक्षता आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. किसी पुराने मामले का समाधान आपके पक्ष में आ सकता है यदि आपने ईमानदारी का रास्ता अपनाया है. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना की जाएगी. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद होगा. छात्रों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में स्पष्टता संबंधों को मजबूत बनाएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कानूनी या दस्तावेज संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है. आज कर्म और परिणाम का संबंध साफ दिखेगा. धैर्य और न्यायप्रियता आपको सम्मान दिलाएगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर. 5

लकी रंग. गहरा हरा

उपाय. जरूरतमंद व्यक्ति को फल का दान करें , सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

कुंभ राशि

4 जून 2026 आपके लिए Seven of Cups का संकेत लाया है आज आपके सामने कई विकल्प और संभावनाएं हो सकती हैं . किसी निर्णय को लेकर आप भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी से बचे कार्यक्षेत्र में नए अवसर आकर्षक लगेंगे, लेकिन हर विकल्प का सही मूल्यांकन करना जरूरी है छात्रों को ध्यान भटकने से दूर रहना चाहिए आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा प्रेम जीवन में कल्पनाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखने से सही दिशा मिलेगी धैर्यपूर्वक लिया गया निर्णय भविष्य में फायदेमंद होगा .

लकी नंबर: 7

लकी रंग: नेवी ब्लू

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें, स्वर्ग भैरव का जब करें .

मीन राशि

4 जून 2026 आपके लिए Knight of Pentacles का संकेत लाया है आज धैर्य, मेहनत और निरंतरता सफलता की कुंजी होगी कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे लेकिन स्थायी प्रगति देखी जाएगी जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी .छात्रों को नियमित अध्ययन से लाभ होगा परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा प्रेम जीवन में भरोसा और स्थिरता बढ़ने की संभावना है स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या का पालन करना जरूरी होगा. आज तुरंत परिणाम की उम्मीद करने के बजाय निरंतर प्रयास करना अधिक फायदेमंद रहेगा आपकी जिम्मेदार और व्यावहारिक सोच लोगों को प्रभावित करेगी. भविष्य की मजबूत नींव के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

लकी नंबर: 6

लकी रंग: क्रीम

उपाय: गौ माता को हरा चारा खिलाएं शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने .

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