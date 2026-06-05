Aaj ka Tarot Rashifal: द सन मिथुन राशि को दे रहा नौकरी में तरक्की के संकेत, मीन वालों के लिए व्यापार होंगी चुनौतियां! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 5 June 2026: 5 जून 2026 का दिन किन ऊर्जाओं से भरा है, किन राशि के लोगों के लिए यह दिन तरक्की से भरा है और जीवन के अनेक पहलुओं को लेकर टैरो कार्ड क्या संकेत दे रहे हैं? ये सबकुछ हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे. ध्यान दें सभी राशियों के लिए सभी कार्ड अलग-अलग संदेश लेकर आए हैं. कुछ जातकों को व्यापार में पुरानी रणनीतियों को छोड़ना होगा, तो वहीं कुछ लोगों के लिए आज का दिन प्रेम जीवन में नई शुरुआत को लेकर आया है. आइए टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए विस्तार से जानें कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए टैरो राशिफल क्या बता रहा है.

मेष राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (21 मार्च - 19 अप्रैल)

डेथ (Death)

5 जून का दिन आपके जीवन में पुराने अध्याय के अंत और नए अवसरों की शुरुआत का संकेत देता है. जिन चीजों से आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनसे बाहर निकलने का समय आ गया है. कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना है, जो भविष्य में फायदेमंद सिद्ध होगा. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में पुरानी रणनीतियों को छोड़कर नए तरीके अपनाने से लाभ होगा. आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है. परिवार में चल रहे मतभेद धीरे-धीरे खत्म हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में नई शुरुआत हो सकती है. विद्यार्थियों को पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए. स्वास्थ्य के मामले में अपने जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन करने का समय है. दिन आपको समझाएगा कि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत होती है.

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें.

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वृषभ राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (20 अप्रैल - 20 मई)

पेज ऑफ पेंटाकल्स (Page of Pentacles)

5 जून का दिन सीखने, विकास और नए अवसरों का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपको कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे भविष्य में लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. व्यापार में नई योजनाएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना ठीक रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बनेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन पढ़ाई में एकाग्रता और अच्छे नतीजे का संकेत देता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. किसी नई जानकारी या अवसर से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है. दिन आपको धैर्य और निरंतर प्रयास का महत्व बताएगा.

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान करें.

मिथुन राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (21 मई - 20 जून)

द सन (The Sun)

5 जून का दिन सफलता, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा.लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. नौकरी में उन्नति के अवसर बन सकते हैं. व्यापार में लाभ की स्थिति मजबूत होगी. आर्थिक मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घर में खुशियों का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक तनाव कम होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. दिन आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी मेहनत का फल अब सामने आ रहा है और आगे भी प्रगति के रास्ते खुलते रहेंगे.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 1

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें, गुड़ का दान करें.

कर्क राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (21 जून - 22 जुलाई)

एट ऑफ कप्स (Eight of Cups)

5 जून का दिन कुछ पुरानी परिस्थितियों से दूरी बनाकर आगे बढ़ने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आप किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का निर्णय ले सकते हैं जो आपको लंबे समय से संतुष्ट नहीं कर रही थी. नौकरी में बदलाव के विचार आ सकते हैं. व्यापार में नई दिशा की तलाश फायदेमंद साबित हो सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा. परिवार में भावनात्मक बातचीत के मौके बनेंगे. प्रेम जीवन में पुराने मुद्दों को पीछे छोड़ने की जरूरत पड़ेगी. विद्यार्थियों को ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक शांति पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. दिन आपको यह सिखाएगा कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना जरूरी होता है.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 8

उपाय: चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें, जरूरतमंदों को चावल दान करें.

सिंह राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (24 जुलाई - 22 अगस्त)

क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स (Queen of Swords)

5 जून का दिन स्पष्ट सोच और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. व्यापार में किसी भी सौदे को भावनाओं के बजाय तर्क पर करना बेहतर रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. प्रेम जीवन में स्पष्ट संवाद आवश्यक रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई को गंभीरता से लेना चाहिए. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से उपयोगी मार्गदर्शन मिल सकता है. दिन आपको समझाएगा कि सही समय पर लिया गया समझदारी भरा निर्णय भविष्य को बेहतर बना सकता है.

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 6

उपाय: मां सरस्वती की पूजा करें, विद्यार्थियों को पुस्तकें भेंट करें.

कन्या राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (24 अगस्त - 22 सितंबर)

द हाई प्रीस्टेस (The High Priestess)

5 जून का दिन अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में कोई जानकारी सामने आ सकती है, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. नौकरी में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा. व्यापार में जल्दबाजी से बचना फायदेमंद होगा. आर्थिक मामलों में गोपनीयता बरकरार रखना बेहतर रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की बात ध्यान से सुनना उपयोगी साबित होगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. विद्यार्थियों को अध्ययन में गहराई से ध्यान लगाने का फायदा मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. दिन आपको एहसास दिलाएगा कि कई उत्तर आपके भीतर ही मौजूद हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत है.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 2

उपाय: मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, कन्याओं को फल दान करें.

तुला राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (24 सितंबर - 22 अक्टूबर)

नाइट ऑफ वांड्स (Knight of Wands)

5 जून का दिन ऊर्जा, उत्साह और तेजी से आगे बढ़ने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में नए मौके सामने आ सकते हैं, जिनका लाभ उठाने के लिए आपको सक्रिय रहना होगा. नौकरी में नई जिम्मेदारियां उत्साह बढ़ाएंगी. व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं. आर्थिक मामलों में लाभ के मौके मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में रोमांच और उत्साह बढ़ेगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों पर पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान देना चाहिए. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा के मौके भी बन सकते हैं. दिन आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए साहस के साथ बढ़ने की प्रेरणा देगा.

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 5

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल फल का दान करें.

वृश्चिक राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (24 अक्टूबर - 21 नवंबर)

टेन ऑफ पेंटाकल्स (Ten of Pentacles)

5 जून का दिन स्थिरता, समृद्धि और पारिवारिक सुख का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में लंबे समय की मेहनत का लाभ मिल सकता है. नौकरी में सम्मान और प्रगति के अवसर बनेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ और विस्तार के संकेत हैं. धन मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को परिवार के सहयोग से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका अहम हो सकती है. दिन आपको यह महसूस कराएगा कि सच्ची सफलता केवल धन नहीं बल्कि परिवार और संबंधों की मजबूती में भी छिपी होती है.

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 10

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, बुजुर्गों का सम्मान करें.

धनु राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (22 नवंबर - 21 दिसंबर)

द फूल (The Fool)

5 जून का दिन नई शुरुआत और नए अनुभवों की ओर संकेत करता है. कार्यक्षेत्र में कोई नया अवसर अचानक सामने आ सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. व्यापार में नए प्रयोग लाभदायक हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह दिखाई देगा. विद्यार्थियों को नए विषयों को सीखने का अवसर मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा या नई योजनाओं से जुड़ी गतिविधियां बढ़ सकती हैं. दिन आपको यह संदेश देगा कि आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी साहस के साथ पहला कदम उठाना जरूरी होता है.

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 0

उपाय: भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, पक्षियों को दाना डालें.

मकर राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (22 दिसंबर - 19 जनवरी)

फाइव ऑफ कप्स (Five of Cups)

5 जून का दिन आपको पुरानी बातों से सीख लेने और आगे बढ़ने का मौका देगा. कार्यक्षेत्र में यदि कुछ योजनाएं उम्मीद के मुताबिक न चलें, तो निराश न हों. नए विकल्पों पर ध्यान दें. नौकरी में धैर्य रखना जरूरी होगा. व्यापार में छोटी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समाधान भी मिलेगें. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. परिवार का सहयोग आपको मानसिक ताकत देगा. प्रेम में पुरानी बातों को फिर से न दोहराएं. विद्यार्थियों को असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखना चाहिए. स्वास्थ्य में तनाव कम करने की कोशिश करें. दिन आपको सिखाएगा कि जो मौके आपके पास हैं, उन पर ध्यान देकर आप एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं.

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 5

उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें, जरूरतमंदों को दूध दान करें.

कुंभ राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (20 जनवरी - 18 फरवरी)

ऐस ऑफ वांड्स (Ace of Wands)

5 जून का दिन आपको नई प्रेरणा, रचनात्मकता और उत्साह देगा. कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं की शुरुआत के लिए यह सही समय है. नौकरी में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है. व्यापार में आपको नई दिशा में काम करने का मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और आकर्षण बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन नए लक्ष्य तय करने के लिए सही रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. किसी नए अवसर के जरिए आप भविष्य के लिए मजबूत नींव रख सकते हैं. दिन आपको विश्वास दिलाएगा कि आपकी रचनात्मक सोच आपको सफलता की ओर ले जा सकती है.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें, गेहूं का दान करें.

मीन राशि टैरो राशिफल 5 जून 2026 (19 फरवरी - 20 मार्च)

स्ट्रेंथ (Strength)

5 जून का दिन धैर्य, आत्मबल और संयम की ताकत का संकेत है. कार्यक्षेत्र में कठिन परिस्थितियों को आप अपनी समझदारी और शांत स्वभाव से संभाल पाएंगे. नौकरी में आपकी मेहनत और निष्ठा की सराहना होगी. व्यापार में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन पर सफलतापूर्वक काबू पा लेंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. प्रेम जीवन में धैर्य और विश्वास संबंधों को मजबूत बनाएगा. विद्यार्थियों को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए. स्वास्थ्य में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. दिन आपको एहसास दिलाएगा कि असली ताकत बाहरी हालात में नहीं, बल्कि आपके भीतर के साहस और आत्मविश्वास में होती है.

शुभ रंग: केसरिया

शुभ अंक: 8

उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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