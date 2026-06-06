/Aaj ka Tarot Rashifal: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल, जानिए अपना शुभ अंक, रंग और अचूक उपाय

Tarot Horoscope 6 June 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया के मुताबिक, आने वाला दिन सभी 12 राशियों के लिए बेहद जरूरी और चौंकाने वाले संकेत लेकर आ रहा है. जहां एक तरफ कुछ राशियों के लिए थ्री ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटाकल्स जैसे कार्ड्स खुशियों, त्योहारों और बंपर आर्थिक लाभ का योग बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर द टावर कार्ड के प्रभाव से कुछ जातकों की जिंदगी में अचानक एक बड़ा तूफान या खतरनाक बदलाव आ सकता है. चाहे आप अपने करियर, बिजनेस, लव लाइफ या सेहत को लेकर फिक्रमंद हों, ब्रह्मांड के ये दिव्य कार्ड्स आपको आने वाली हर अच्छी बुरी परिस्थिति के लिए पहले ही सचेत कर रहे हैं. तो दिल थामकर बैठिए और अपनी राशि के मुताबिक जानिए कि कल का दिन आपके लिए सफलता का नया सवेरा लाएगा या फिर आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है.
थ्री ऑफ कप्स
6 जून का दिन खुशियों, उत्सव और सामाजिक मेलजोल का संकेत देता है.कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है.सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. नौकरी करने वाले जातकों को टीमवर्क से खास लाभ मिलेगा. व्यापार में पुराने संपर्कों के जरिए नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बन सकता है. दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में मधुरता और समझ बढ़ेगी. विद्यार्थियों को समूह अध्ययन से फायदा हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिन आपको यह याद कराएगा कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी सफलता का आधार बनती हैं.
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 3
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, दोस्तों के साथ मिठाई बांटें.
द एम्परर
6 जून का दिन अनुशासन, नेतृत्व और स्थिरता का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास अर्जित कर सकते हैं. व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करना सफलता दिलाएगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. परिवार में आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी. प्रेम जीवन में जिम्मेदार व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहना चाहिए. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिन आपको यह समझाएगा कि दृढ़ निश्चय और अनुशासन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 4
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, जरूरतमंदों को अनाज दान करें.
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स (Six of Swords)
6 जून का दिन कठिन परिस्थितियों से निकलकर बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिल सकता है. नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण के संकेत बन सकते हैं. व्यापार में नई रणनीति लाभदायक साबित होगी. आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा.परिवार में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में पुराने विवाद खत्म होने की संभावना है. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करना चाहिए. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा. दिन आपको यह संदेश देगा कि धैर्य के साथ आगे बढ़ने से परिस्थितियां बदलती हैं.
शुभ रंग: हल्का नीला
शुभ अंक: 6
उपाय: बहते पानी में तिल प्रवाहित करें, जरूरतमंदों की मदद करें.
किंग ऑफ पेंटाकल्स (King of Pentacles)
6 जून का दिन आर्थिक मजबूती और व्यावहारिक सफलता का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है. व्यापार में लाभ और विस्तार के योग बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए निर्णय फायदेमंद रहेंगे. परिवार में सुख और समृद्धि का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आपको यह महसूस कराएगा कि निरंतर मेहनत और सही सोच से मजबूत भविष्य बनाया जा सकता है.
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 1
उपाय: लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, गरीबों को भोजन कराएं.
जस्टिस (Justice)
6 जून का दिन संतुलन, निष्पक्षता और सही निर्णय लेने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों का उचित मूल्यांकन हो सकता है. नौकरी में मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने की संभावना है. व्यापार में किसी महत्वपूर्ण समझौते से पहले सभी पहलुओं की जांच करें.आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी विवाद का समाधान निकल सकता है. प्रेम जीवन में ईमानदारी संबंधों को मजबूत बनाएगी. विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिन आपको यह सिखाएगा कि कर्मों का फल समय पर जरूर मिलता है.
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6
उपाय: न्यायप्रिय व्यवहार रखें, जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.
टू ऑफ वांड्स (Two of Wands)
6 जून का दिन भविष्य की योजनाओं और नए अवसरों पर विचार करने का संकेत देता है.कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी या अवसर आपके सामने आ सकता है. नौकरी में आगे बढ़ने के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है. व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं.आर्थिक मामलों में दीर्घकालिक सोच फायदेमंद रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिन आपको यह प्रेरणा देगा कि बड़े सपनों को साकार करने के लिए सही योजना जरूरी होती है.
शुभ रंग: मोरपंखी
शुभ अंक: 2
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें, लाल फल का दान करें.
नाइन ऑफ कप्स (Nine of Cups)
6 जून का दिन इच्छाओं की पूर्ति और संतोष का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना है. नौकरी में कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. व्यापार में लाभ और संतोषजनक परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.प्रेम जीवन में मनचाही प्रगति देखने को मिल सकती है. विद्यार्थियों को अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. दिन आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपकी कई पुरानी इच्छाएं अब पूरी होने की दिशा में बढ़ रही हैं.
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 9
उपाय: भगवान कृष्ण की पूजा करें, मीठे फल का दान करें.
द टावर (The Tower)
6 जून का दिन अचानक होने वाले बदलावों और नई सच्चाइयों के सामने आने का संकेत देता है कार्यक्षेत्र में कोई अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह भविष्य के लिए आवश्यक परिवर्तन साबित होगी.नौकरी में पुराने ढर्रे से बाहर निकलने का मौका मिलेगा. व्यापार में सावधानी से निर्णय लेना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें. परिवार में धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. प्रेम जीवन में स्पष्ट संवाद की आवश्यकता होगी. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए. स्वास्थ्य के मामले में तनाव से दूर रहने की कोशिश करें. दिन आपको यह समझाएगा कि कभी कभी बड़े बदलाव ही नई सफलताओं का रास्ता खोलते हैं.
शुभ रंग: गहरा लाल
शुभ अंक: 7
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें, जरूरतमंदों को जल वितरित करें.
क्वीन ऑफ वांड्स (Queen of Wands)
6 जून का दिन आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और सोच लोगों को प्रभावित करेगी.नौकरी में नए मौके मिल सकते हैं. व्यापार में आपकी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ेंगी. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. परिवार में आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में आकर्षण और नजदीकी बढ़ेगी. विद्यार्थियों को अपने कौशल दिखाने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आपको यह विश्वास दिलाएगा कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं.
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ अंक: 5
उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें, सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री भेंट करें.
फोर ऑफ पेंटाकल्स (Four of Pentacles)
6 जून का दिन संसाधनों के सही प्रबंधन और सुरक्षा का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी. व्यापार में धन संबंधी निर्णय सोच समझकर लें. आर्थिक मामलों में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. परिवार में जिम्मेदारियों को निभाने पर ध्यान रहेगा. प्रेम जीवन में अत्यधिक नियंत्रण रखने से बचना चाहिए. विद्यार्थियों को समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिन आपको यह सिखाएगा कि संतुलित दृष्टिकोण के साथ धन और अवसरों का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है.
शुभ रंग: गहरा नीला
शुभ अंक: 4
उपाय: भगवान कुबेर की पूजा करें, गरीबों को हरी सब्जियों का दान करें.
जजमेंट (Judgement)
6 जून का दिन आत्ममंथन, महत्वपूर्ण निर्णय और नए अवसरों का संकेत देता है। कार्यक्षेत्र में पुराने प्रयासों का फल सामने आ सकता है. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण बदलाव या पदोन्नति हो सकती है. व्यापार में पुराने मामलों का समाधान मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में पुराने मतभेद खत्म होने की उम्मीद है. विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिन आपको यह प्रेरणा देगा कि सही निर्णय और आत्मविश्लेषण जीवन को नई दिशा दे सकते हैं.
शुभ रंग: बैंगनी
शुभ अंक: 8
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें, मंदिर में दीपक जलाएं ओम नमः शिवाय का जाप करें.
सेवन ऑफ पेंटाकल्स
6 जून का दिन धैर्य, प्रतीक्षा और मेहनत के परिणामों का संकेत देता है.आपके किए गए प्रयास कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं.नौकरी में जल्दबाजी करने के बजाय वर्तमान कार्यों पर ध्यान लगाएं.व्यापार में निवेश के परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा.आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.परिवार का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा। प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.विद्यार्थियों को लगातार अभ्यास जारी रखना चाहिए.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.दिन आपको यह सिखाएगा कि हर बड़ी सफलता के लिए समय, धैर्य और सतत प्रयास की जरूरत होती है.
शुभ रंग: हल्का भूरा
शुभ अंक: 7
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, किसानों या श्रमिकों की मदद करें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)