Aaj ka Tarot Rashifal: खुल गया किस्मत का पिटारा! जानिए किस राशि पर चमकेगा 'द सन' और किसे 'द हर्मिट' देगा चेतावनी

Tarot Horoscope 8 June 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि को लेकर क्या बड़े संकेत दे रही है. आइए जानते हैं, आज जहां कुछ राशि वालों को बड़ी सफलता मिलने के योग हैं, वहीं कुछ राशियों को आज बेहद संभलकर चलने की सलाह दी गई है. तो चलिए, बिना देर किए मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरा आज का टैरो राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के आसान तरीकों के बारे में जानते हैं.
मेष राशि वालों के लिए द हर्मिट कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन आत्मचिंतन और समझदारी से फैसले लेने का है. कार्यक्षेत्र में पुराने अनुभवों से फायदा होगा और रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. परिवार का सहयोग रहेगा लेकिन किसी करीबी की बात मन को थोड़ा विचलित कर सकती है. प्रेम जीवन में धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि छोटी गलतफहमियां दूरी बढ़ा सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला है. आर्थिक मामलों में सोच समझकर खर्च करें और किसी को उधार देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है.
भाग्य आपका: 58% साथ देगा
लकी कलर: सफेद
लकी नंबर: 7
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
वृषभ राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ कप्स कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन भावनात्मक संतुलन और रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और शांत व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. व्यापार में कोई नई योजना लाभ दे सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और साथी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय रचनात्मक सोच बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और मानसिक शांति बनेगी.
भाग्य आपका: 72% साथ देगा
लकी कलर: गुलाबी
लकी नंबर: 2
उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.
मिथुन राशि वालों के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन तेज गति और नए अवसरों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी बुद्धिमानी और तेजी लोगों को प्रभावित करेगी लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है. परिवार में किसी सदस्य के साथ छोटी बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा और किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत बढ़ाने का संकेत है. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य में सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता.
भाग्य आपका: 65% साथ देगा
लकी कलर: नीला
लकी नंबर: 5
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें.
कर्क राशि वालों के लिए द स्टार कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. लंबे समय से रुके कार्यों में धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बनेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और समझ बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय नई प्रेरणा देने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव कम महसूस होगा.
भाग्य आपका: 78% साथ देगा
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 3
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और जरूरतमंदों को मीठा दान करें.
सिंह राशि वालों के लिए सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन सफलता और सम्मान दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे. नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ संभव है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा. प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
भाग्य आपका: 80% साथ देगा
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 1
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
कन्या राशि वालों के लिए थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन टीमवर्क और सहयोग से सफलता दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और आपकी प्रतिभा लोगों को प्रभावित करेगी. व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक साबित होगी. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी. प्रेम जीवन में समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत का बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी लेकिन निवेश सोच समझकर करें. स्वास्थ्य में खानपान का ध्यान रखना जरूरी होगा.
भाग्य आपका: 63% साथ देगा
लकी कलर: हरा
लकी नंबर: 4
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और दुर्गा कवच का पाठ करें.
तुला राशि वालों के लिए द एम्परर कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में पुराने संपर्क लाभ दिला सकते हैं. परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. प्रेम जीवन में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन आराम की कमी महसूस हो सकती.
भाग्य आपका: 74% साथ देगा
लकी कलर: क्रीम
लकी नंबर: 6
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फल मंदिर में जरूरतमंद लोगों को दान करें.
वृश्चिक राशि वालों के लिए फाइव ऑफ कप्स कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकता है लेकिन धैर्य बनाए रखने से स्थिति संभल जाएगी. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने मामले को लेकर चिंता रह सकती है लेकिन धीरे धीरे समाधान मिलेगा. परिवार का सहयोग मानसिक शक्ति देगा. प्रेम जीवन में पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहना जरूरी होगा. विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना चाहिए. आर्थिक मामलों में किसी भी बड़े निर्णय में सावधानी रखें. स्वास्थ्य में कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. दिन के दूसरे भाग में परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं और मन में राहत महसूस होगी.
भाग्य आपका: 52% साथ देगा
लकी कलर: नारंगी
लकी नंबर: 9
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें.
धनु राशि वालों के लिए टेम्परेंस कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन संतुलन और धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी और आपके प्रयासों की सराहना होगी. व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. प्रेम जीवन में रिश्तों में समझ बढ़ेगी और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन भविष्य की योजना लाभदायक साबित होगी. अधिक खर्च से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन खानपान में लापरवाही न करें.
भाग्य आपका: 69% साथ देगा
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 3
उपाय: भगवान विष्णु को केले अर्पित करें और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें.
मकर राशि वाले जातकों के लिए 8 जून 2026 का दिन
Ace of Wands
मकर राशि वालों के लिए ऐस ऑफ वैंड्स कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन नई शुरुआत और उत्साह लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे. व्यापार में किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा. प्रेम जीवन में आकर्षण और नजदीकियां बढ़ेंगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.
भाग्य आपका: 83% साथ देगा
लकी कलर: भूरा
लकी नंबर: 8
उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
कुंभ राशि वालों के लिए सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की ऊर्जा है. आज सावधानी और समझदारी से काम करना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. अपने महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं को गुप्त रखना बेहतर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर संदेह बढ़ सकता है, इसलिए खुलकर बातचीत करें. विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखनी होगी और आलस्य से बचना होगा. आर्थिक मामलों में सोच समझकर खर्च करें. स्वास्थ्य में तनाव और नींद की कमी महसूस हो सकती है.
भाग्य आपका: 49% साथ देगा
लकी कलर: आसमानी
लकी नंबर: 7
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें.
मीन राशि वाले जातकों के लिए 8 जून 2026 का दिन
The Sun
मीन राशि वालों के लिए द सन कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं. परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा. प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे और साथी के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय उपलब्धियां दिलाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.
भाग्य आपका: 88% साथ देगा
लकी कलर: बैंगनी
लकी नंबर: 1
उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें और गणपति मंत्रों का जाप करें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)