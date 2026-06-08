Aaj ka Tarot Rashifal: खुल गया किस्मत का पिटारा! जानिए किस राशि पर चमकेगा 'द सन' और किसे 'द हर्मिट' देगा चेतावनी

मिथुन राशि वालों के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की ऊर्जा है. आज का दिन तेज गति और नए अवसरों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी बुद्धिमानी और तेजी लोगों को प्रभावित करेगी लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है. परिवार में किसी सदस्य के साथ छोटी बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा और किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत बढ़ाने का संकेत है. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य में सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता.