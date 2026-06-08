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Aaj ka Tarot Rashifal: खुल गया किस्मत का पिटारा! जानिए किस राशि पर चमकेगा 'द सन' और किसे 'द हर्मिट' देगा चेतावनी

Aaj ka Tarot Rashifal: 8 जून 2026 का दिन अधिकांश राशियों के लिए मिश्रित लेकिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. मीन, मकर, सिंह और कर्क राशि वालों को सफलता, सम्मान और आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं, जबकि कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को सावधानी और धैर्य से काम लेने की सलाह दी गई है.

Written ByNitisha MalhotraEdited By:harsh singh
Published: Jun 08, 2026, 03:50 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:50 AM IST
Aaj ka Tarot Rashifal: खुल गया किस्मत का पिटारा! जानिए किस राशि पर चमकेगा 'द सन' और किसे 'द हर्मिट' देगा चेतावनी

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