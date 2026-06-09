/Aaj ka Tarot Rashifal: प्रेम संबंध में समझदारी बरतें वृषभ राशि के लोग, आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें कन्या राशि के लोग! पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 9 June 2026: 9 जून 2026 का दिन किन राशि के लोगों के लिए तरक्की लेकर आया है, जीवन के अनेक पहलुओं को लेकर टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं और आज का दिन सभी राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है? ये सबकुछ हम टैरो राशिफल की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे. सभी कार्ड सभी राशियों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आते हैं. कुछ जातकों को उनकी मेहनत के लिए सराहना मिल सकती है, वहीं कुछ लोगों को मानसिक रूप से थकान महसूस हो सकती है. आइए टैरो कार्ड रीडिंग से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है.
Queen of Pentacles
9 जून के दिन की ऊर्जा आपको स्थिरता और समृद्धि का संकेत दे रही है. परिवार और पैसे के मामलों में संतुलन बना रहेगा. लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ लोग आपके सुझावों से प्रभावित होंगे. घर से जुड़ी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आप उन्हें अच्छे तरीके से निभाने में सफल रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा. पैसे से जुड़े मामलों में समझदारी से निर्णय लेने पर लाभ मिलेगा. माता का सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा. किसी प्रिय व्यक्ति से अच्छी खबर मिलने की संभावना है.
लकी रंग: लाल
लकी नंबर: 2
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें, कन्याओं को भोजन वस्त्र शिक्षा संबंधित चीजों का दान करें.
The Hanged Man
9 june के दिन की ऊर्जा आपको धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दे रही है. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर परिस्थिति को शांत मन से समझने की कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में कुछ काम आपकी अपेक्षा से धीमी गति से बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखने से अंत में सफलता मिलेगी. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी. प्रेम संबंध में समझदारी और संयम बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे. मानसिक रूप से थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है.
लकी रंग: गुलाबी
लकी नंबर: 6
उपाय: भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, मंदिर में सफेद चीजों का दान करें.
Four of Cups
9 जून के दिन की ऊर्जा बता रही है कि मन में कुछ असंतोष या ऊब की भावना रह सकती है. आपके सामने अच्छे मौके होंगे, लेकिन उन्हें पहचानने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. परिवार का सहयोग रहेगा, और किसी पुराने मित्र से बात करना मन को खुश कर सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश करें. विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता होगी. स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही न करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. शाम को कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी.
लकी रंग: नीला
लकी नंबर: 4
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. गणेश अथर्व शीष का पाठ करें छोटे बच्चों में खिलौने या शिक्षा संबंधित वस्तुओं का दान करें.
Judgement
9 जून के दिन की ऊर्जा आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और नए अवसरों का संकेत दे रही है. पुरानी कोशिशों का अच्छा फल मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और अनुभव का लाभ मिलेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान होने से मानसिक शांति मिलेगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए यह दिन नई प्रेरणा लेकर आएगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगें. स्वास्थ्य में सुधार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय से आपके भविष्य में लाभ हो सकता है. ईश्वर की कृपा से कई रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं.
लकी रंग: नारंगी
लकी नंबर: 7
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें. शिव सहस्त्रनाम का जाप करें पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाई और पंचामृत का सेवन भी प्रसाद रूप में ग्रहण करें.
Knight of Cups
9 जून के दिन की ऊर्जा आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता लेकर आ रही है. भावनात्मक मामलों में सुखद अनुभव हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं सामने आएंगी और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है. परिवार का समर्थन मिलेगा, और घर का माहौल सुखद रहेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. प्रेम संबंधों में रोमांस और मिठास बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पर्याप्त पानी पीना जरूरी होगा. यात्रा के योग भी बन सकते हैं. आपकी विनम्रता और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. आपकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने के संकेत मिल रहे हैं.
लकी रंग: नारंगी
लकी नंबर: 1
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें , पितरों के नाम से कुछ दान करें आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
Three of Swords
9 जून के दिन की ऊर्जा कुछ भावनात्मक चुनौतियों की ओर इशारा कर रही है. किसी बात को लेकर चिंता या निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है. लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच से स्थिति में सुधार आ सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल रखना जरूरी होगा. परिवार का सहयोग आपके लिए सहारा बनेगा. आर्थिक मामलों में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. प्रेम संबंधों में गलतफहमियों को बातचीत से मिटाने का प्रयास करें. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. स्वास्थ्य के मामलों में तनाव से बचना आवश्यक है. दिन के दूसरे भाग में परिस्थितियां बेहतर दिख सकती हैं. ईश्वर पर विश्वास और संयम बनाए रखने से परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होंगी.
लकी रंग: आसमानी
लकी नंबर: 4
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें , गाय को हरा चारा खिलाएं.
The World
9 जून के दिन की ऊर्जा सफलता और उपलब्धियों का संकेत दे रही है. लंबे समय से चल रही कोई योजना पूरी हो सकती है जिससे मन में संतोष रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियों का सामना कर सकते हैं. परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा. प्रियजनों के साथ समय अच्छा बीतेगा. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना मजबूत रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. विद्यार्थियों को अपने प्रयासों का अच्छा फल मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ऊर्जा में वृद्धि महसूस होगी. यात्रा या नए संपर्क भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय आपको सफलता दिलाएंगे.
लकी रंग: गुलाबी
लकी नंबर: 2
उपाय: श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करें, कृष्ण मंदिर में बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को भेंट करें गरीबों में भोजन का वितरण करें.
Page of Wands
9 जून के दिन की ऊर्जा नए अवसरों और उत्साह का संकेत दे रही है. आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा प्रबल रहेगी. कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं लाभकारी साबित हो सकती हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन नई प्रेरणा लेकर आएगा. प्रेम संबंधों में खुशियां बढ़ेंगी. किसी प्रिय व्यक्ति से शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित व्यायाम करना फायदेमंद होगा. यात्रा के अवसर भी बन सकते हैं. आपकी रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे. नए लोगों से मिलना भविष्य में फायदेमंद रहेगा.
लकी रंग: लाल
लकी नंबर: 7
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, बंदरों को गुड़ चना खिलाए.
Ten of Cups
9 जून के दिन की ऊर्जा परिवारिक सुख और खुशियों का संकेत दे रही है. घर में आनंद और प्यार का माहौल बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत अच्छे परिणाम लेकर आएगी, सहयोगियों का समर्थन भी मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है. परिवार के साथ बिताया गया समय मन को खुशी देगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को सफल होने का मौका मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मानसिक शांति का अनुभव होगा. किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. आपकी सकारात्मक सोच और व्यवहार लोगों के बीच इज्जत बढ़ाएंगे.
लकी रंग: लाल, पीला
लकी नंबर: 9
उपाय: केले के वृक्ष में जल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें ब्राह्मणों को भोजन कराएं.
The Devil
9 जून के दिन की ऊर्जा आपको सावधानी और आत्म नियंत्रण का संदेश दे रही है. किसी भी प्रकार के लालच या अनावश्यक तनाव से दूर रहना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से उनका समाधान किया जा सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा. परिवार के साथ सामंजस्य बना कर रखना चाहिए. प्रेम संबंधों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. विद्यार्थियों को आलस्य छोड़कर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए. स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या को व्यवस्थित रखना फायदेमंद रहेगा. किसी पुराने मामले को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां अनुकूल होंगी. आध्यात्मिक गतिविधियों से मन को शांति मिलेगी.
लकी रंग: काला
लकी नंबर: 8
उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें , कृष्णा मित्रों का जाप करें मजदूर में पूरी आलू का वितरण करें.
Six of Pentacles
9 जून के दिन की ऊर्जा सहयोग और संतुलन का संकेत दे रही है. दूसरों की मदद से आपको भी लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी, और नई संभावनाएं सामने आएंगी. आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होगी, और धन लाभ के मौके मिल सकते हैं. परिवार में शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास मजबूत होंगे. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, और ऊर्जा बढ़ेगी. किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन को संतोष मिलेगा. आपके अच्छे काम भविष्य में सकारात्मक फल देंगे. समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं.
लकी रंग: फिरोजी
लकी नंबर: 7
उपाय: जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें, बजरंग बाण का पाठ करें.
Knigh of wends
9 जून के दिन को शक्ति की ऊर्जा आपका आत्मविश्वास और आंतरिक बल बढ़ाएगी. कठिन हालात में भी आप धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, नई जिम्मेदारियों की संभावना रहेगी. परिवार का सहयोग और स्नेह आपको खुशी देगा. आर्थिक मामलों में सुधार दिखेगा, धन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में मिठास और विश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता और प्रेरणा लाएगा. स्वास्थ्य की स्थिति में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे. आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रेरित करेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
लकी रंग: समुद्री हरा
लकी नंबर: 5
उपाय: भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें , किसी जरूरतमंद की आज के दिन मदद जरूर करें .
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)