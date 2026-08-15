/15 अगस्त की आधी रात को ही क्यों मिली आजादी? माउंटबेटन की तारीख से ज्योतिषियों को थी आपत्ति, फिर ऐसे निकला रास्ता

भारत को आजादी लंबे संघर्ष के बाद मिली लेकिन आजादी मिलने का वक्त सही हो, इसके लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ी. यही वजह है कि आजादी की कहानी में 15 अगस्त 1947 की तारीख जितनी खास है, उतना ही दिलचस्प है वह आधी रात का वक्त जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ. जानिए कि आखिर अंग्रेजों से सत्ता आधी रात को ही क्यों ली गई? इसके पीछे माउंटबेटन का अचानक लिया गया फैसला, ज्योतिषियों की आपत्ति और शुभ मुहूर्त की तलाश की पूरी सिलसिलेवार कहानी.
4 जून, 1947 को ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि अंग्रेज 15 अगस्त, 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे. आजादी के लिए लंबे संघर्ष के बाद जब आखिरकार अंग्रेज जा रहे थे और इसकी एक पक्की भी तारीख तय हो गई थी, जिसका इंतजार हर भारतवासी को लंबे समय से था. लेकिन फिर मामला फंस गया, तारीख के 'अशुभ' होने पर. दरअसल, आसमान के सितारे इस तारीख के पक्ष में नहीं लग रहे थे.
माउंटबेटन और भारतीय नेताओं ने आजादी की तारीख, बंटवारे और सत्ता के हस्तांतरण को लेकर जो तारीख तय की थी, उस पर ज्योतिषियों को आपत्ति थी. आजादी और पॉवर ट्रांसफर का जो दिन व समय था, जिसे ज्योतिषी 'भारत के जन्म का समय' मानकर उसकी कुंडली निकाल रहे थे, उस लिहाज से यह समय अशुभ था. जबकि देश के विद्वान ज्योतिषी भारत के जन्म के लिए 'शुभ' समय चाह रहे थे. मसला ये भी था कि आजादी की तारीख तो नहीं बदली जा सकती थी लेकिन समय बदला जा सकता था. वो सही समय क्या हो और उसी समय पर सत्ता का हस्तांतरण हो, इसके लिए माउंटबेटन को कैसे राजी किया जाए? ये बड़ा सवाल था.
जैसे ही भारत के आजादी के दिन की खबर फैली, कलकत्ता, बनारस (अब वाराणसी) से लेकर दक्षिण भारत तक ज्योतिषियों ने 15 अगस्त 1947 के ग्रह-नक्षत्र की जांच-पड़ताल शुरू कर दी. उस साल 15 अगस्त को शुक्रवार था, जिसे आजादी मिलने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए अशुभ माना जा रहा था. इसके अलावा अमावस्या तिथि पड़ रही थी. दरअसल, शुक्रवार को लेकर कुछ जगहों पर मान्यता है कि इस दिन किए गए काम खाली चले जाते हैं या सफल नहीं होते हैं. इसके अलावा इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रस्तावित दिन में कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं मिल रहा था.
'फ्रीडम एट मिडनाइट' किताब में लैपियर और कॉलिन्स ने इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया है. उन्होंने यह भी लिखा है कि "उन्होंने (माउंटबेटन) भारत के सबसे शक्तिशाली रहस्यवादी समूह—यानी ज्योतिषियों—के प्रतिनिधियों से सलाह लिए बिना ही अपनी पसंद की तारीख़ का ऐलान करके एक अक्षम्य गलती की थी."
चूंकि अब तारीख तो नहीं बदली जा सकती थी, लिहाजा ज्योतिषी यह खंगालने में लग गए कि उन्हीं 24 घंटे में सबसे शुभ मुहूर्त कौनसा हो सकता है.
इस मसले को लेकर ज्योतिषियों ने आपत्ति जताई और बात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू व तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ.राजेंन्द्र प्रसाद तक पहुंची. राष्ट्रपति डॉ.राजेंन्द्र प्रसाद ने उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्यनारायण व्यास और सोलन (हिमाचल प्रदेश) के प्रख्यात ज्योतिषी पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी से बातचीत की और इन दोनों ही विद्वानों ने भारत के आजाद होने के समय का शुभ मुहूर्त निकाला.
इस विषय पर देश के मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉ.अजय भाम्बी ने विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताया, जिनकी ''अतिचारी बृहस्पति और दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन 2050 तक'' विषय पर जल्द ही किताब आ रही है. इस किताब में उन्होंने पूरा एक चैप्टर देश को आधी रात में मिली आजादी पर ही लिखा है. जिसे लिखने के लिए उन्होंने गहराई से उस समय की सारी स्थितियों का अध्ययन और शोध किया.
डॉ. अजय भाम्बी बताते हैं, जब देश की आजादी की तारीख तय हुई तो राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद और उज्जैन के पद्मश्री सूर्यनारायण व्यास और हरदेव शर्मा त्रिवेदी के बीच चर्चा हुई. दोनों ज्योतिषाचार्यों ने इस दिन को अशुभ बताया. साथ ही उन्होंने शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कई पुराण पढ़े. हरिवंश पुराण से 18 पुराणों का निचोड़कर निकाला गया कि भगवान राम का जन्म दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और जब वे रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, तब उनका राजतिलक भी दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था. इसी तरह भगवान कृष्ण का जन्म भी रात 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हुआ था.
तब दोनों ज्योतिषाचार्यों ने तय किया कि 14 और 15 अगस्त की रात को 12 बजे देश का आजाद होना शुभ रहेगा. इसके पीछे 2 वजह थीं, एक तो रात 12 बजे का अभिजीत मुहूर्त और उस समय का वृष लग्न. अभिजीत मुहूर्त दिन और रात के 12 बजे के 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद का 48 मिनट का होता है. (स्थान के अनुसार इस समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है). वहीं वृष लग्न के स्वामी शुक्र ग्रह हैं जिन्हें ज्योतिष में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, भौतिक सुख का कारक माना गया है. ऐसे में इस लग्न में देश का जन्म होना तरक्की, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, यश, कला,कला, सांस्कृतिक पहचान बढ़ाने वाला था. हुआ भी यही आज भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है.
इसके अलावा वृष लग्न को ज्योतिष में स्थिर लग्न माना गया है, जिसमें आरंभ किए गए काम को टिकाऊ और लंबे समय तक बने रहने वाला माना जाता है. एक ऐसा देश, जो बंटवारे, हिंसा और विस्थापन के बीच जन्म ले रहा था, उसके लिए स्थिर लग्न से बेहतर विकल्प उस सीमित समय में शायद ही कोई दूसरा था. साथ ही 14 अगस्त की रात को पुष्य नक्षत्र भी था, जिसे नए काम की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.
ज्योतिषाचार्य डॉ. भाम्बी कहते हैं वहीं पाकिस्तान का जन्म आधा घंटे पहले हुआ, उस समय मेष लग्न था. मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं जो आक्रामकता के कारक हैं. पाकिस्तान में आज तक डेमोक्रेसी स्टेबलिश नहीं हो पाई है और वहां के प्रधानमंत्री जैसे सर्वोत्तम पदों पर बैठे लोगों के साथ क्रूरता, बर्बरता हुई. वहीं पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी बुरे हैं, दुनिया भर में वह भीख मांग रहा है. हालांकि इसके पीछे कई अन्य वजहें भी हैं.
जब इन दोनों ज्योतिषाचार्यों ने राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के जरिए पंडित नेहरू तक यह बात पहुंचाई तो इसका रास्ता निकाला गया कि रात में ही यह काम किया जाए. ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर बताते हैं कि नेहरू जी की स्पीच इस तरह तैयार की गई थी कि वह ठीक 12 बजे खत्म हो और देश को आजादी रात 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ही मिले.
भारत को आधी रात को मिली आजादी के उस पल को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, "आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आजादी के लिए जागेगा." जो कि इस पल को गौरवपूर्ण तरीके से बताता है.
कुल मिलाकर आधी रात को आजादी मिलने का यह पूरा घटनाक्रम न केवल नाटकीयता थी, बल्कि इसमें ज्योतिष पहलू भी अहम रहा. इस तरह आजादी की लंबी लड़ाई को एक असाधारण अंतिम मोड़ मिला. 14 अगस्त की रात, जब पुराना दिन बीत रहा था, संविधान सभा जागती रही. आधी रात को 15 अगस्त का आगमन हुआ और उसके साथ ही एक आजाद भारत का जन्म हुआ.
(Disclaimer-इस लेख में ज्योतिष से जुड़े दावे और मान्यताएं विभिन्न ज्योतिषाचार्यों के मत व उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं. इन्हें वैज्ञानिक तथ्य या ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में न लें.)