17 से 31 मई तक इन राशियों के जीवन में मचेगी भारी उथल-पुथल! 'द टावर' और 'द डेविल' कार्ड्स ने दी बड़ी चेतावनी

Tarot Horoscope: 17 से 31 मई 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल करियर, पैसा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े संकेत देता है. इस सप्ताह किन राशियों के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी और किन लोगों को भविष्य और रिश्तों को लेकर नई समझ हासिल हो सकेगी? आइए वीकली टैरो रीडिंग से जानें कि मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए यह सप्ताह क्या कहता है.

मेष राशि (17 मई से 31 मई 2026)

मेष राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत और तेज फैसलों का रहने वाला है. आपके लिए 'टेन ऑफ पेंटाकल्स' का कार्ड आया है, जो बताता है कि लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे.

इसके साथ ही 'एट ऑफ वैंड्स' की ऊर्जा बता रही है कि आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है. हालांकि, बीच में 'द डेविल' की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप थोड़ा मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं. यह कार्ड किसी प्रकार के गुप्त षड्यंत्र या धोखे की तरफ भी इशारा करता है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय सोच-समझकर कदम बढ़ाएं और किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास न करें.

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राहत की बात यह है कि 'किंग ऑफ कप्स' का कार्ड आपके साथ है, जो बताता है कि आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत को नई पहचान मिलेगी और धन लाभ के शानदार अवसर हाथ लगेंगे. बस रिश्तों में अहंकार से बचें और अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें.

उपाय: इस समय हनुमान जी की विशेष पूजा करें और रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

लकी नंबर: 2 और 9

लकी कलर: नारंगी और लाल

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए मई का यह पखवाड़ा स्थिरता और आर्थिक सुधार लेकर आ रहा है. आपकी जो योजनाएं लंबे समय से अटकी हुई थीं, वे अब धीरे-धीरे पूरी होती दिखाई देंगी.

आपके लिए 'किंग ऑफ वैंड्स' की ऊर्जा जुड़ी हुई है, जो आपकी निर्णय शक्ति और साहस को बढ़ाएगी. यह कार्ड आपकी रचनात्मक सफलता को दर्शाता है, जिसके दम पर नौकरी और व्यापार में आपको तगड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं. परिवार में भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

लेकिन ध्यान रहे, इसके साथ ही 'फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स' की ऊर्जा भी सक्रिय है. यह इस बात की संभावना जता रही है कि कार्यक्षेत्र या जीवन में आपको कुछ तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धा (कंपटीशन) और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए खुद को पहले से तैयार रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, जीत आपकी ही होगी.

उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेष लाभकारी रहेगा. इसके साथ ही हर बुधवार को गाय या जरूरतमंदों को मूंग की दाल का दान करें.

लकी नंबर: 6 और 5

लकी कलर: क्रीम और हल्का हरा

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बड़े बदलावों और नए अवसरों से भरा रहेगा. इस अवधि में अचानक किसी लंबी यात्रा पर जाने या कुछ प्रभावशाली नए लोगों से मुलाकात होने के मजबूत योग बन रहे हैं.

आपके लिए 'द हाई प्रीस्टेस' का कार्ड आया है, जो अंतर्ज्ञान (इंट्यूशन), रहस्य और धैर्य का प्रतीक है. यह ऊर्जा आपको सलाह दे रही है कि इस समय बाहरी शोर-शराबे की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें. शांत रहकर स्थितियों को समझें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं.

आगे आपको 'सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स' का कार्ड मिल रहा है, जो कठिन समय से बाहर निकलकर एक बड़े और सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ने के लिए आपका हौसला बढ़ा रहा है. साथ ही, 'एट ऑफ वैंड्स' का कार्ड संकेत दे रहा है कि आपकी वाणी और बुद्धि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. सोशल मीडिया, शिक्षा और बिजनेस से जुड़े लोगों को इस दौरान विशेष लाभ मिल सकता है.

हालांकि, अंत में 'द फूल' कार्ड की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है. यह समय नई शुरुआत तो कराएगा, लेकिन साथ में थोड़ी अनिश्चितता भी लाएगा. इसलिए ओवर-कॉन्फिडेंस (अति-आत्मविश्वास) में आकर या बिना सोचे-समझे कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें.

उपाय: हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) अर्पित करें और उनके मंत्रों का जाप करें.

लकी नंबर: 6 और 7

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय जीवन में आने वाले बड़े सकारात्मक बदलावों और भाग्य के जुड़ाव को दिखाता है. यह समय आपको यह अहसास कराएगा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और अब आपकी नियति बदलने वाली है.

आपके लिए 'एक ऑफ कप्स' का कार्ड बता रहा है कि परिस्थितियां अंततः आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी. यह समय आपके जीवन में खुशहाली, करुणा, प्रेम और नए रिश्तों को जोड़ने का सबसे अच्छा समय है. कार्यक्षेत्र में आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. धन लाभ के भी बेहतरीन योग बन रहे हैं, लेकिन आपको अपने फिजूलखर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा.

इस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि 'सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स' का कार्ड भी एक्टिव है. यह ऊर्जा धोखा, विश्वासघात, चालाकी और गुप्त रणनीतियों को दर्शाती है. मुमकिन है कि आपके आस-पास का ही कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आपसे कुछ छुपा रहा हो या पीठ पीछे कोई चाल चल रहा हो. इसलिए इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, खानपान का ध्यान रखें.

उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

लकी नंबर: 1 और 2

लकी कलर: सिल्वर और क्रीम

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मई का यह उत्तरार्ध बड़ी सफलता और सामाजिक सम्मान लेकर आ सकता है. लंबे समय से आपके जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थीं, वे अब धीरे-धीरे कम होने लगेंगी.

आपके लिए 'द सन' का शानदार कार्ड आया है, जो यह साफ बता रहा है कि आपकी पुरानी मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलने वाला है. कार्यक्षेत्र में नई नौकरी या प्रमोशन के मजबूत योग बनेंगे. हालांकि, इस सुनहरे समय में आपको अपने गुस्से और अहंकार पर काबू रखना होगा, वरना बनते हुए काम या रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

इसके साथ ही 'सिक्स ऑफ कप्स' की ऊर्जा भी आप पर प्रभावी रहेगी, जो पुरानी यादों, बचपन की मासूमियत और पुरानी खुशियों को दर्शाती है. अपने अतीत की अच्छी बातों और अनुभवों से प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़ें.

साथ ही 'एट ऑफ कप्स' का कार्ड एक आंतरिक बदलाव और आत्मसंतोष को दिखाता है. यह संकेत दे रहा है कि जो चीजें या रिश्ते अब आपके विकास में बाधा बन रहे हैं, उन्हें पीछे छोड़कर नई खोज में आगे बढ़ने का यही सही समय है, जो आपके भविष्य के लिए काफी सकारात्मक रहेगा.

उपाय: रोज सुबह सूर्य नमस्कार करें और सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल देना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर: 3 and 5

लकी कलर: गोल्डन, पीला और लाल

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक संतुलन और स्थितियों पर नियंत्रण रखने का है. टैरो कार्ड्स आपको अपनी बौद्धिक क्षमता, मधुर वाणी और करुणा के बल पर शांत रहकर विपरीत परिस्थितियों को संभालने की सलाह दे रहे हैं.

इस समय आपके लिए 'एस ऑफ वैंड्स' का कार्ड आया है, जो आपके भीतर एक जबरदस्त ऊर्जा, जुनून और नई प्रेरणा लेकर आ रहा है. आप बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों को लपकने के लिए तैयार रहेंगे. नौकरी और व्यवसाय के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है और यह आपके आर्थिक पक्ष को भी काफी मजबूत करेगा.

इसके साथ ही 'द हर्मिट' का कार्ड यह बता रहा है कि इस अवधि में जल्दबाजी की बजाय अकेले में सोच-समझकर लिया गया निर्णय आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा. आपकी समझदारी से समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और रिश्तों में भी मिठास आएगी. स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें और लापरवाही न बरतें.

उपाय: बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें, जैसे गाय को हरी पालक खिलाएं. साथ ही मां दुर्गा की उपासना करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: हरा और नीला

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय अपने रिश्तों और करियर दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाकर चलने का रहेगा. आपकी लव लाइफ (प्रेम संबंधों) में कुछ बहुत ही सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव आ सकते हैं.

आपके लिए 'क्वीन ऑफ वैंड्स' का कार्ड आया है, जो बताता है कि आपका आत्मविश्वास और आपका आकर्षण इस समय चरम पर रहेगा, जिससे आपके जीवन में तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे. आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और आपकी लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) भी खुलकर सामने आएगी.

लेकिन आपको बहुत संभलकर रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके चार्ट में 'द टावर' का कार्ड भी प्रकट हुआ है. यह कार्ड अचानक होने वाले बड़े उलटफेर, उथल-पुथल और पुरानी स्थितियों के टूटने का प्रतीक है. नौकरी या बिजनेस में अचानक कोई रुकावट आ सकती है, या किसी पुराने धोखे व छिपे हुए सच का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपकी नींव हिल जाए. इस समय किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें. मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ध्यान करें.

उपाय: मानसिक शांति के लिए 'ओम नमः शिवाय' का नियमित जाप करें. शुक्रवार को सुगंधित इत्र (परफ्यूम) का प्रयोग करें और मां लक्ष्मी की पूजा करें.

लकी नंबर: 1 और 9

लकी कलर: गुलाबी

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का यह समय बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. आपके लिए 'टेन ऑफ कप्स' का कार्ड आया है, जो यह साफ दिखाता है कि यह आपके लक्ष्यों की प्राप्ति का समय है. नौकरी और व्यवसाय में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

इसके साथ ही 'सेवन ऑफ वैंड्स' की ऊर्जा भी आपके साथ जुड़ी हुई है. यह कार्ड बताता है कि आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां या विरोधी आ सकते हैं जो आपके खिलाफ खड़े हों, लेकिन आप अपनी आंतरिक शक्ति और अडिग विश्वास के बल पर उनसे हार नहीं मानेंगे. यह एक बहुत ही मजबूत सुरक्षात्मक स्थिति को दर्शाता है, जिसके दम पर आप करियर और रिश्तों की हर चुनौती को पार कर जाएंगे.

कार्यस्थल पर 'द एम्परर' की ऊर्जा के कारण आपकी शक्ति, प्रभाव और अधिकार में वृद्धि होगी. यह कार्ड पदोन्नति (प्रमोशन) और बड़े आर्थिक लाभ को भी दिखाता है. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आएगी और आपको एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो बहुत ही सपोर्टिव और मैच्योर हो. बस अपने स्वभाव में जिद लाने से बचें, वरना खुद के लिए चुनौतियां खड़ी कर लेंगे.

उपाय: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ और संकटों को टालने वाला रहेगा.

लकी नंबर: 9 और 1

लकी कलर: पीला

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षा और नए सुनहरे अवसरों का रहने वाला है. इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है.

आपके लिए 'द स्टार' का कार्ड आया है, जो जीवन में एक नई आशा और अटूट विश्वास को जगाता है. भविष्य के लिए बनाई गई आपकी योजनाएं इस समय सफल होंगी, आपकी मेहनत का सही फल मिलेगा और आप समाज में अपनी एक नई पहचान बनाएंगे. पिछले समय में रिश्तों को लेकर जो भी कड़वाहट या दूरियां थीं, अब उनमें तेजी से सुधार होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह कार्ड शारीरिक और मानसिक रिकवरी (सुधार) को दिखाता है.

इसके साथ ही 'द वर्ल्ड' का कार्ड आपको नौकरी में बड़ा प्रमोशन, विदेश जाने का शानदार मौका या किसी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर सफलतापूर्वक काम करने का अवसर दे रहा है. यह आपके रिश्तों को भी अगले पायदान पर लेकर जाएगा. आपकी यात्राएं बेहद सुखद रहेंगी और अधूरे काम पूरे होंगे. धन लाभ के बहुत मजबूत योग बने हुए हैं.

उपाय: गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं (जैसे चने की दाल या केले) का दान करें और 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का नियमित जाप करें.

लकी नंबर: 3 और 7

लकी कलर: पीला और नारंगी

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय आपकी पुरानी कठिन मेहनत का पूरा परिणाम देने वाला रहेगा. जो योजनाएं लंबे समय से ठप पड़ी थीं, वे अब अचानक आगे बढ़ने लगेंगी.

आपके लिए 'किंग ऑफ स्वॉर्ड्स' का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी और करियर में एक अच्छी स्थिरता आएगी. इस अवधि में आपको किसी बड़े एक्सपर्ट (जैसे वकील, डॉक्टर, जज या वरिष्ठ सलाहकार) की कोई ऐसी सलाह मिल सकती है, जो आपके कानूनी या व्यावसायिक कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी. परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का पूरा सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा. प्रेम और रिश्तों के मामले में थोड़ी सावधानी रखें और हर बात को स्पष्टता के साथ सामने रखें.

इसके साथ ही 'एस ऑफ पेंटाकल्स' का कार्ड नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस की एक नई और सफल शुरुआत के योग बना रहा है. जमीन-जायदाद से जुड़ी पुरानी दिक्कतें अब दूर होंगी, आपकी सेहत में बड़ा सुधार होगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे.

उपाय: शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास या घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा. इसके साथ ही शनिवार को किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं.

लकी नंबर: 3 और 8

लकी कलर: नीला और बैंगनी

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय दिमाग में नए क्रांतिकारी विचार और नई योजनाएं लेकर आएगा. आपके लिए 'फोर ऑफ वैंड्स' का कार्ड आया है, जो करियर और ऑफिस में आपकी मेहनत की बड़ी सराहना को दिखाता है. अगर आप किसी टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको भारी सफलता मिलेगी और ऑफिस का माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को इस समय कोई विशेष बड़ी सफलता मिल सकती है.

इसके साथ ही 'थ्री ऑफ पेंटाकल्स' का कार्ड व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने और आपकी मेहनत के रंग लाने का संकेत दे रहा है. रिश्तों के लिए भी यह कार्ड प्यार और मिठास लेकर आया है, अपने पार्टनर का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ें.

आगे 'द स्टार' का कार्ड भी आपके साथ जुड़ रहा है, जो अचानक किसी नई और बड़ी शुरुआत के योग बना रहा है. धन की स्थिति इस समय काफी मजबूत रहेगी. बस जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने से बचें. स्वास्थ्य के मामले में यदि कोई पुरानी समस्या चल रही है, तो डॉक्टर की राय जरूर लें, आपको जल्द ही इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी.

उपाय: शनिवार के दिन काले तिल का दान करें. इसके साथ ही शनि स्रोत या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद कल्याणकारी रहेगा.

लकी नंबर: 3 और 4

लकी कलर: बैंगनी और आसमानी

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाने का रहेगा. शुरुआत में 'फाइव ऑफ कप्स' का कार्ड थोड़ा सचेत कर रहा है कि किसी पुरानी डील या उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है.

लेकिन तुरंत ही इसके साथ 'द फूल' कार्ड की अद्भुत ऊर्जा जुड़ रही है, जो आपको एक नई नौकरी, नए बिजनेस या किसी ऐसे कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी जिसमें भले ही आपका अनुभव कम हो, लेकिन आपके सीखने की क्षमता बहुत जबरदस्त रहेगी. यह कार्ड प्रेम संबंधों में बिना किसी शर्त के असीम प्यार और मिठास को बढ़ाने वाला है.

इस अवधि में आपके लिए यात्रा करने के बेहतरीन और सकारात्मक योग बन रहे हैं. कार्ड्स आपको सलाह दे रहे हैं कि इस समय किसी भी तरह की लापरवाही से बचें और बिना सोचे-समझे बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम न उठाएं. धन लाभ के साथ-साथ आपको मानसिक शांति भी जरूर मिलेगी.

उपाय: भगवान विष्णु की नियमित पूजा करें और 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. इसके अलावा सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला हुआ जल चढ़ाना बेहद शुभ रहेगा.

लकी नंबर: 5 और 9

लकी कलर: समुद्री नीला (सी ब्लू)

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