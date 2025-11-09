Jupiter Saturn Transit 2025: ज्‍योतिष के अनुसार नवंबर 2025 में पहले तो गुरु वक्री हो रहे हैं और उसके कुछ ही दिन बाद शनि मार्गी होंगे. शनि अभी मीन राशि में मार्गी हैं. बेहद कम अंतराल में गुरु और शनि की चाल में बदलाव बड़ा असर डालेगा. कर्मों के अनुसार फल देने वाली शनि न्‍याय के देवता हैं और दूसरी ओर गुरु ज्ञान, सौभाग्‍य, यश के दाता हैं. ज्‍योतिष शास्‍त्र में शनि को सबसे क्रूर ग्रह माना गया है और गुरु को शुभ ग्रह माना गया है. ऐसे में इन दोनों की चाल में बदलाव का लोगों के जीवन पर अहम असर होगा.

17 दिन में बदलेंगे 2 ग्रह चाल

11 नवंबर 2025 को गुरु वक्री होंगे और 28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी होंगे. ऐसा संयोग कई दशकों बाद बन रहा है, जब नवंबर में ये दोनों ग्रह इतने कम अंतराल में अपनी चाल बदल रहे हैं. जानिए यह ग्रह गोचर किन राशियों के लिए बेहद शुभ फलदायी रहेंगे.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु और शनि की चाल में बदलाव अच्‍छा रहेगा. इन लोगों को पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में लाभ होगा. एक ओर करियर में उन्‍नति के मौके मिलेंगे. वहीं धन लाभ होगा और परिवार के साथ अच्‍छा समय बिताएंगे. आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मकर राशि

गुरु और शनि की चाल में बदलाव मकर राशि वालों के लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है. निवेश से लाभ होगा. साथ ही इनकम में बढ़ोतरी होगी और आप धन बचाने में भी सफल रहेंगे. अटका हुआ पैसा मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्‍वामी शनि देव हैं और इस राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण है. इन लोगों को वक्री शनि का मार्गी होना और गुरु का वक्री होना सौभाग्‍यदायी रहेगा. आप अच्‍छी योजनाएं बनाएंगे और उन्‍हें पूरा करने में भी सफल रहेंगे. मेहनत का फल मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. धन, प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी.

