21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है. खगोल विज्ञान के अलावा ज्योतिष की नजर से भी 21 जून का दिन खास है. आज से सूर्य दक्षिणायन हो रहे हैं और 6 महीने दक्षिण दिशा की ओर चलेंगे. इन 6 महीनों में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करना शुभ होता है.
सूर्य के दक्षिणायन रहने ये 6 महीने सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे ये हम ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर से जानेंगे. (संबंधित खबर: 21 जून को ही क्यों होता है साल का सबसे लंबा दिन? जानिए धरती पर क्या होता है खास)
ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर के अनुसार पश्चिमी सभ्यता में जो कैलेंडर फॉलो होता है उसके अनुसार सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश 21 जून को हो रहा है. जबकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य 16 जुलाई की देर रात को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. अभी हम वेस्टर्न कैलेंडर को आधार मानते हुए जानते हैं कि अगले 6 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे. जब सूर्य कर्क से लेकर धनु राशि तक में गोचर करेंगे.
मेष - मेष राशि वालों का इस दौरान जमीन-जायदाद संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान रहेगा. घर के झगड़े दूर करने के लिए यह समय उत्तम है.
वृषभ- वाक्शक्ति यानी कि बोलने की क्षमता में प्रबलता आएगी. व्यापार-नौकरी में सफलता मिल सकती है. इस दौरान यात्राएं ज्यादा होंगी. कारोबार बढ़ेगा.
मिथुन - आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान रहेगा. व्यापार में वृद्धि होने और नौकरी में पदोन्नति होने के योग हैं.
कर्क - इस समय अहंकार/घमंड करने की भावना पर नियंत्रण रखें. क्रोध करने से बचें. ध्यान और योग के लिए अति उत्तम समय है.
सिंह - जीवन में चीजों को लेकर अपनी रफ्तार कम रखें, जल्दबाजी से बचें. योग मेडिटेशन करने से फायदा होगा. खर्च कम करें, साथ ही झगड़ों से बचें.
कन्या - आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. करियर में सफलता मिल सकती है. यह समय कामनाओं की पूर्ति का है. दोस्तों और बड़े भाई-बहन से लाभ हो सकता है.
तुला - बिजनेस-जॉब में विशेष सफलता मिल सकती है. इस दौरान मान-सम्मान बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. घर और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाकर रखें.
वृश्चिक - स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा कॉलेज मिलने की संभावना है. भाग्य आपका साथ देगा. लेकिन घमंड न करें, वरना झगड़े बढ़ेंगे. विशेषतौर पर उच्च पद वालों से विवाद न करें.
धनु- अपनी सेहत का ख्याल रखें. आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. पैसा बचाकर चलें, वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. एफडी आदि न तोड़ें. योग-ध्यान करें. धैर्य रखें.
मकर - यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवनसाथी से लड़ाई-झगड़े बढ़ने की आशंका है. कारोबार में वृद्धि हो सकती है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है. मानसिक शांति के लिए योग करें.
कुंभ - शत्रु पर विजय पाने के लिए समय अच्छा है. नियमित काम मेहनत से ही पूरे होंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. करियर में तरक्की होने के योग हैं.
मीन - अपने बच्चों का ध्यान रखें. उनकी पढ़ाई को लेकर समझौता न करें. आर्थिक मामलों में जोखिम न लें. नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. नौकरी बदलने के लिए समय अच्छा है.
(Disclaimer- Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं, मान्यताओं और विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सामान्य सूचना प्रदान करना है. यह भविष्यवाणी सच होने का दावा नहीं करती है.)