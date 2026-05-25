आज 25 मई से नौतपा शुरू हो रहे हैं, सूर्य एक ओर प्रचंड आग बरसाएंगे और दूसरी ओर करियर भी चमकाएंगे. आज का दिन सिंह-कर्क समेत कुछ राशि वालों के करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. पढ़ें मेष से मीन का राशिफल.
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आज का दिन और ग्रहों की चाल दोनों ही बहुत खास हैं. सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं, जिससे नौतपा की शुरुआत हो रही है. वहीं चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे. जो दिनचर्या, अनुशासन और व्यावहारिक सोच को मजबूती देंगे. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन.
आज आप समय बर्बाद करने वालों से दूरी बनाकर सीधे काम पर ध्यान देना पसंद करेंगे. अतः रोजगार में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी तेजी और निर्णय क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी. किसी पुराने रुके काम में भी गति आ सकती है. आज के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार लाभदायक रहेगा. शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें. आर्थिक मामलों में जरूरी भुगतान या घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलना बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस से ज्यादा जिम्मेदारियों की चर्चा हो सकती है. साथी आपकी व्यस्तता से थोड़ा असंतुष्ट दिखाई दे सकता है. खानपान की अनियमितता पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकती है.
आज आपका मन सरल और सुकून भरे माहौल में राहत तलाशेगा. घर का वातावरण, परिवार के लोग और परिचित दिनचर्या मन को स्थिर बनाए रखेगी. कार्यक्षेत्र में आप बिना जल्दबाजी किए धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और यही तरीका आपको लाभ देगा. आज के दिन आपको भाइयों का सहयोग मिलेगा. निवेश करना शुभ रहेगा. आज का काम कल पर नहीं टालें. विवेक का प्रयोग करें. आर्थिक मामलों में पुरानी बचत या निवेश सहारा दे सकते हैं. प्रेम जीवन में भरोसा और स्थिरता महसूस होगी. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. शरीर में आलस्य बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ी सक्रियता जरूरी रहेगी.
आज आपके आसपास बातचीत, फोन कॉल और संदेशों की भरमार रह सकती है. आप हर चर्चा में अपनी मौजूदगी महसूस कराना चाहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी तेज सोच किसी उलझे मामले का हल निकाल सकती है. जल्दबाजी में कोई भी लेन-देन न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. फालतू खर्च होगा. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. पार्टनरों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे स्रोतों से लाभ मिलने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में मजाक और नोकझोंक रिश्ते को हल्का बनाए रखेगी, हालांकि आपकी बदलती राय साथी को उलझन में डाल सकती है. देर रात तक जागना या लगातार स्क्रीन देखने से थकान महसूस हो सकती है.
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आज मन सुरक्षा और भविष्य को लेकर अधिक गंभीर रहेगा. घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां आपको भावनात्मक रूप से व्यस्त रख सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आप चुपचाप अपना काम पूरा करना पसंद करेंगे और यही रवैया प्रशंसा दिला सकता है. किसी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें. व्यवसाय ठीक चलेगा. आय में निश्चितता रहेगी. आर्थिक मामलों में घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. बोलते वक्त अपने भाषा पर नियंत्रण रखें. चिंता तथा तनाव में वृद्धि होने की संभावना है. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन आप उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएंगे. परिवार के किसी सदस्य की चिंता मन को बेचैन कर सकती है. नियमित व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगी.
आज आप चाहते रहेंगे कि लोग आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचानें. कार्यक्षेत्र में मीटिंग, प्रस्तुति या नेतृत्व से जुड़े कामों में आगे आने का अवसर मिल सकता है. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. किसी को दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा. नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन दिखावे या प्रतिष्ठा बनाए रखने में खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में आपका आत्मविश्वास आकर्षण बढ़ाएगा. कोई पुराना मित्र या परिचित अचानक संपर्क कर सकता है. हालांकि जल्द प्रतिक्रिया देना या गुस्से में बोलना माहौल खराब कर सकता है.
आज चंद्रमा आपकी राशि में रहकर आपको बेहद सतर्क और सक्रिय बनाएंगे. आप हर चीज को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह काम हो, घर हो या रिश्ते. कार्यक्षेत्र में आपकी बारीकी से काम करने की आदत लोगों को प्रभावित करेगी. कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. आर्थिक मामलों में हिसाब-किताब सुधारने और खर्च नियंत्रित करने का अच्छा समय है. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. नई योजना बनेगी. प्रेम जीवन में आप स्थिरता और स्पष्टता चाहेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं तनाव बढ़ा सकती हैं. पेट, त्वचा या एलर्जी से जुड़ी परेशानी थोड़ी परेशान कर सकती है.
आज आपका मन जिम्मेदारियों और आराम के बीच संतुलन बनाने में लगा रहेगा. कार्यक्षेत्र में साझेदारी या टीमवर्क से अच्छा लाभ मिल सकता है. सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है. कोई करीबी व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है. आर्थिक मामलों में दोस्तों या सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ने के संकेत हैं. धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है. प्रेम जीवन में रोमांटिक बातचीत रिश्तों में नई गर्माहट ला सकती है. कला, संगीत या सजावट से जुड़ी चीजें आकर्षित करेंगी. हालांकि ज्यादा सोच मानसिक थकान बढ़ा सकती है.
आज आप कम बोलकर भी बहुत कुछ समझने और समझाने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और गोपनीय तरीके लाभ दिला सकते हैं. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. लेन-देन में सावधानी रखें. आय में निश्चितता रहेगी. वाहन सावधनी पूर्वक चलाएं. बेवजह विवाद को बढ़ावा न दें नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती है. प्रेम जीवन में आकर्षण और अधिकार दोनों बढ़ सकते हैं. साथी आपकी चुप्पी को गलत समझ सकता है. परिवार में किसी पुराने विषय पर फिर से चर्चा हो सकती है. शरीर में सुस्ती या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है.
आज आपका मन रोजमर्रा की सीमाओं से बाहर निकलने का करेगा. नई जानकारी, यात्रा या नए लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ेगी. आज के दिन धनहानि होने की संभावना दिख रही है. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. किसी से हंसी-मजाक करने से बचें नहीं तो विवाद हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच लाभ दे सकती है, लेकिन अधूरे काम परेशानी भी बढ़ा सकते हैं. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन उत्तम है. आर्थिक मामलों में घूमने-फिरने, कोर्स या शौक पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में दोस्ती वाला रिश्ता ज्यादा सहज महसूस होगा. परिवार के लोग का सहयोग प्राप्त होगा. कमर या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है.
आज आप केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे जिनका भविष्य में ठोस फायदा दिखाई देता हो. कार्यक्षेत्र में आपका अनुशासन और गंभीर रवैया वरिष्ठों को प्रभावित करेगा. आज के दिन पैसा सुख के साधनों पर खर्च होगा. स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग हैं. प्रॉपर्टी के काम में फायदा मिल सकता है.. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. कार्य के दौरान कोई नई जिम्मेदारी मिल सकता है. आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजना लाभदायक साबित हो सकती है. प्रेम जीवन में भावनाओं से ज्यादा व्यवहारिकता दिखाई देगी, जिससे साथी कभी-कभी दूरी महसूस कर सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. शरीर में जकड़न या थकावट बनी रह सकती है.
आज के दिन आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. मनपसंद भोजन की प्राप्ति होगी. मित्र व संबंधियों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा. कारोबार मनोनुकूल रहेगा. नई तकनीक, नया विचार या अलग तरीका आपको आकर्षित करेगा. कार्यक्षेत्र में डिजिटल माध्यम या ऑनलाइन काम से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधानी रखना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में अचानक हुई बातचीत या मुलाकात रिश्तों में नया मोड़ ला सकती है. मनोरंजक यात्रा की आयोजना बन सकती है. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. आज आपका मन पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहेगा. दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा. लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान या दर्द हो सकता है.
ग्रह गोचर के अनुसार आज का दिन सामान्य शुभ फलकारक रहेगा. अधिक परिश्रम करने से कार्य बनने की संभावना रहेगी. धैर्य पूर्वक अपने कार्यों में लगे रहें. समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें. वाद-विवाद से बचने की कोशिश करें. कोई पुरानी याद या अधूरा सपना मन को बार-बार छू सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच सराहना दिलाएगी, लेकिन व्यावहारिक मामलों में ध्यान भटक सकता है. ध्यान, पूजा या शांत वातावरण मन को राहत देगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक सहारा और अपनापन महसूस होगा. दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें. मौसम परिवर्तन या कमजोरी के कारण स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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