Advertisement
trendingNow13233701
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj ka Tarot Rashifal: मकर राशि वालों को मिलेगी गुड न्‍यूज, वृष वाले न करें बेवजह की शॉपिंग, पढ़ें सभी राशियों का टैरो राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal: मकर राशि वालों को मिलेगी गुड न्‍यूज, वृष वाले न करें बेवजह की शॉपिंग, पढ़ें सभी राशियों का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope Hindi: 31 मई 2026, रविवार का दिन खास है. आज फुल मून यानी कि पूर्णिमा है, जिसे ब्‍लू मून कहा जा रहा है. जिसका असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा. यहां पढ़ें सभी राशियों का 31 मई का टैरो राशिफल. 

Written By  Nitisha Malhotra|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 31, 2026, 07:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

31 मई 2026 का टैरो राशिफल.
31 मई 2026 का टैरो राशिफल.

Tarot Rashifal 31 May 2026: मई महीने का आखिरी दिन मकर राशि वालों को करियर में नए मौके दे सकता है. वहीं कन्‍या राशि वालों का टैलेंट आज लोगों के सामने आ सकता है. टैरो कार्ड रीडिंग से जानिए आज का दिन सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा  और आपको क्‍या सावधानी रखनी चाहिए.   

मेष राशि 

The Hermit 

आज का दिन आत्मचिंतन और समझदारी से फैसले लेने का रहेगा. कई मामलों में आपको अकेले बैठकर सोचना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में एक पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा और रुका हुआ काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा. परिवार के लोगों से भावनात्मक समर्थन मिलेगा लेकिन किसी करीबी की बात मन को थोड़ा परेशान कर सकती है. प्रेम जीवन में धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी गलतफहमियां दूरी बढ़ा सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में खर्च सोच-समझकर करें और किसी को उधार देने से बचें स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है.
भाग्य आपका 58% साथ देगा. 
लकी कलर - सफेद 
लकी नंबर - 7 
उपाय - शिवलिंग पर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशि 

Quean of cups 

वृषभ राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ कप्स कार्ड की ऊर्जा आज का दिन भावनात्मक संतुलन और रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और शांत व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. व्यापार में कोई नई योजना लाभ दे सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और साथी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए यह समय रचनात्मक सोच बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.
भाग्य आपका 72% साथ देगा.
लकी कलर - गुलाबी 
लकी नंबर - 2 
उपाय - मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

मिथुन राशि 

Night of swords 

मिथुन राशि वालों के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की ऊर्जा आज का दिन तेज गति और नए अवसरों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी बुद्धिमानी और तेजी लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है. परिवार में किसी सदस्य के साथ छोटी बहस होने की संभावना है इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा और किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है.विद्यार्थियों के लिए समय प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत बढ़ाने का संकेत दे रहा है. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य में सिरदर्द या तनाव महसूस हो सकता हैं.
भाग्य आपका 65% साथ देगा. 
लकी कलर - नीला 
लकी नंबर - 5 
उपाय - भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें.

कर्क राशि 

The star 

कर्क राशि वालों के लिए द स्टार कार्ड की ऊर्जा आज का दिन उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. लंबे समय से रुके कार्यों में धीरे-धीरे सफलता मिलने लगेगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और घर में खुशियों का वातावरण बनेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और समझ बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय नई प्रेरणा देने वाला रहेगा आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव कम महसूस होगा.
भाग्य आपका 78% साथ देगा 
लकी कलर - सिल्वर 
लकी नंबर - 3 
उपाय - मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और जरूरतमंदों को मीठा दान करें.

सिंह राशि 

Six of wends 

सिंह राशि वालों के लिए सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड की ऊर्जा आज का दिन सफलता और सम्मान दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे. नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा. प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.  विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 
भाग्य आपका 80% साथ देगा.
लकी कलर - सुनहरा 
लकी नंबर - 1 
उपाय - सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें

कन्या राशि 

Three of pentacles 

कन्या राशि वालों के लिए थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड की ऊर्जा आज का दिन टीमवर्क और सहयोग से सफलता दिलाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और आपकी प्रतिभा लोगों को प्रभावित करेगी. व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक साबित होगी. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी. प्रेम जीवन में समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत का बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. स्वास्थ्य में खानपान का ध्यान रखना जरूरी होगा.
भाग्य आपका 63% साथ देगा 
लकी कलर - हरा 
लकी नंबर - 4 
उपाय - गाय को हरा चारा खिलाएं और दुर्गा कवच का पाठ करें

(यह भी पढ़ें: इस हफ्ते मिथुन-कुंभ राशि वालों को मिलेगी खुशी की खबर, धनु को मिलेगा पैसा, पढ़ें साप्‍ताहिक टैरो राशिफल

तुला राशि 

The emperor 

तुला राशि वालों के लिए द एम्परर कार्ड की ऊर्जा आज का दिन स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में पुराने संपर्क लाभ दिला सकते हैं. परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और घर के लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. प्रेम जीवन में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.  आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत रहेगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन आराम की कमी महसूस हो सकती है. 
भाग्य आपका 74% साथ देगा.
लकी कलर - क्रीम 
लकी नंबर - 6 
उपाय - भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फल दान मंदिर में जरूरतमंद लोगों को करें .

वृश्चिक राशि 

Five of cups 

वृश्चिक राशि वालों के लिए फाइव ऑफ कप्स कार्ड की ऊर्जा आज का दिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है लेकिन धैर्य बनाए रखने से स्थिति संभल जाएगी. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने मामले को लेकर चिंता रह सकती है लेकिन धीरे-धीरे समाधान मिलेगा. परिवार का सहयोग मानसिक शक्ति देगा. प्रेम जीवन में पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है इसलिए शांत रहना जरूरी होगा.  विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना चाहिए. आर्थिक मामलों में किसी भी बड़े निर्णय में सावधानी रखें. स्वास्थ्य में कमजोरी और थकान महसूस हो सकती हैं. दिन के दूसरे भाग ( मध्य से ) में परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी और मन में राहत महसूस होगी.
भाग्य आपका 52% साथ देगा. 
लकी कलर - नारंगी 
लकी नंबर - 9 
उपाय - हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें.

धनु राशि 

Temprence 

धनु राशि वालों के लिए टेम्परेंस कार्ड की ऊर्जा आज का दिन संतुलन और धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलने लगेगी और आपके प्रयासों की सराहना होगी. व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा प्रेम जीवन में रिश्तों में समझ बढ़ेगी और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा.  आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन भविष्य की योजना लाभदायक साबित होगी. अधिक खर्च से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन खानपान में लापरवाही न करें.
भाग्य आपका 69% साथ देगा.
लकी कलर - पीला 
लकी नंबर - 3 
उपाय - भगवान विष्णु को केले अर्पित करें और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें.

(यह भी पढ़ें: पूर्णिमा पर राहु-शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन बनाएगा सफलता के योग, पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल

मकर राशि 

Ace of wends 

मकर राशि वालों के लिए ऐस ऑफ वैंड्स कार्ड की ऊर्जा आज का दिन नई शुरुआत और उत्साह लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे. व्यापार में किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा. प्रेम जीवन में आकर्षण और नजदीकियां बढ़ेंगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.
भाग्य आपका 83% साथ देगा .
लकी कलर - भूरा 
लकी नंबर - 8 
उपाय - मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें

कुंभ राशि 

Seven of swords 

कुंभ राशि वालों के लिए सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की ऊर्जा आज सावधानी और समझदारी से काम करना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. अपने महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं को गुप्त रखना बेहतर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर संदेह बढ़ सकता है, इसलिए खुलकर बातचीत करें. विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखनी होगी और आलस्य से बचना होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें. स्वास्थ्य में तनाव और नींद की कमी महसूस हो सकती है. 
भाग्य आपका 49% साथ देगा .  
लकी कलर - आसमानी  
लकी नंबर - 7  
उपाय - शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि 

The sun 

मीन राशि वालों के लिए द सन कार्ड की ऊर्जा खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा आएंगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे.  व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं. परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा.  प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे और साथी के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय उपलब्धियां दिलाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. 
भाग्य आपका 88% साथ देगा.  
लकी कलर - बैंगनी  
लकी नंबर - 1  
उपाय - भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें और गणपति मंत्रों का जाप करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Nitisha Malhotra

ज्योतिषाचार्या नितीशा मल्होत्रा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, जिन्हें ज्योतिष, आध्यात्मिक उपचार और ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्...और पढ़ें

TAGS

tarot Rashifal

Trending news

अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...ममता बनर्जी का दावा
Abhishek Banerjee attack
अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...ममता बनर्जी का दावा
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
Himachal Pradesh News
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
Brahmos Missile
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
weather update
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
Cucumber
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
INDI Alliance
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
Brahmos
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
DNA
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
Abhishek Banerjee
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
West Bengal
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा