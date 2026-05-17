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Hindi Newsऐस्ट्रोदिन-रात मेहनत के बाद भी घर में नहीं टिकता है पैसा? आज ही उत्तर दिशा में रख दें ये 2 चीजें; खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि

दिन-रात मेहनत के बाद भी घर में नहीं टिकता है पैसा? आज ही उत्तर दिशा में रख दें ये 2 चीजें; खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि

Vastu Shastra For Wealth: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी, बांस का पौधा, शंख और धातु का कछुआ सही दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. इस खबर में धन को आकर्षित करने और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के बेहद आसान व असरदार वास्तु उपाय बताएंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 17, 2026, 05:39 PM IST
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दिन-रात मेहनत के बाद भी घर में नहीं टिकता है पैसा? आज ही उत्तर दिशा में रख दें ये 2 चीजें; खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि

Vastu Shastra For Wealth: वास्तु शास्त्र में घर की चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि घर में रखी कुछ वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं और सुख-समृद्धि लाने में मदद करती हैं. कई लोग मेहनत करने के बाद भी आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं. ऐसे में वास्तु के कुछ आसान उपाय मददगार माने जाते हैं. कहा जाता है कि अगर घर में सही दिशा और सही चीजों का ध्यान रखा जाए तो धन से जुड़ी रुकावटें कम हो सकती हैं. यही वजह है कि आज भी लोग वास्तु नियमों को काफी महत्व देते हैं.

तुलसी और बांस का पौधा 

वास्तु के मुताबिक घर में तुलसी का पौधा रखना बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर का वातावरण पवित्र बना रहता है. तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है. रोज सुबह-शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. इसके अलावा घर में बांस का पौधा रखना भी अच्छा माना जाता है. लोग मानते हैं कि इससे सुख और समृद्धि आती है. खासकर ड्राइंग रूम या उत्तर दिशा में इसे रखना शुभ बताया जाता है.

शंख और धातु का कछुआ रखना भी शुभ...

घर में शंख रखना भी वास्तु में काफी शुभ माना गया है. मान्यता है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मकता दूर होती है. पूजा घर में शंख रखने से घर का माहौल शांत और सकारात्मक बना रहता है. वहीं धातु का कछुआ भी वास्तु में खास महत्व रखता है. इसे उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है. कई लोग मानते हैं कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में स्थिरता बनी रहती है.

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घर में पानी का फव्वारा...

वास्तु शास्त्र में पानी से जुड़ी चीजों को भी धन आकर्षित करने वाला माना जाता है. घर में छोटा फव्वारा या पानी से भरा सुंदर बर्तन रखना शुभ बताया जाता है. कहा जाता है कि बहता पानी तरक्की और सफलता का प्रतीक होता है. हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि पानी हमेशा साफ रहे. गंदा या रुका हुआ पानी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसलिए घर की सफाई और व्यवस्था का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी माना जाता है.

इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे को साफ और सुंदर रखना भी वास्तु में अहम माना गया है. टूटे सामान, खराब घड़ी या बेकार चीजें घर में रखने से बचने की सलाह दी जाती है. लोग मानते हैं कि साफ-सुथरा घर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. हालांकि वास्तु उपायों के साथ मेहनत और सही सोच भी जरूरी मानी जाती है. यही कारण है कि लोग वास्तु नियमों को सुख-शांति और आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखते हैं.

ये भी पढ़ें: बुध के चाल बदलते ही 4 राशि वालों को फायदा, होगा धन लाभ और तनाव से 

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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