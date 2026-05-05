Rashifal: अंगारकी चतुर्थी पर शिव योग का महासंयोग, 4 राशियों के खुलेंगे नसीब, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

5th May 2026 Rashifal: आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेगा, साथ ही 5 मई 2026, मंगलवार को ज्‍येष्‍ठ मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं. आज शिवयोग का संयोग भी बन रहा है. आज कुछ राशियों पर गणपति बप्‍पा की विशेष कृपा होने वाली है, जिससे धन लाभ और तरक्‍की के योग बनेंगे.

वहीं धनु राशि के चंद्रमा सकारात्मकता और उत्साह में वृद्धि करेंगे. नए विचार और योजनाएं सामने आएंगी. यात्रा, शिक्षा और ज्ञानवर्धन के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ें सभी राशियों का राशिफल.

दैनिक राशिफल 5 मई 2026

मेष : आज आपके भीतर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जागेगी और आप अपने करियर को नई दिशा देने के बारे में सोच सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, खासकर पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है. प्रेम जीवन में खुलापन और स्पष्टता रिश्तों को मजबूत बनाएगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय नई चीजें सीखने का है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक उत्साह में थकान हो सकती है. लंबी या काम से जुड़ी यात्रा का योग बन सकता है.

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वृष : आज आपको अपने फैसलों में संतुलन और धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा काम सामने आ सकता है, जिसमें गहराई से सोचने की जरूरत होगी. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और निवेश सोच-समझकर करें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव तो रहेगा, लेकिन अंदरूनी असुरक्षा भी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को कठिन विषयों पर अधिक ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य सामान्य है, पर अचानक थकान महसूस हो सकती है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

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मिथुन : आज आपके सामने कई विकल्प आ सकते हैं, जिससे निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो सकता है. कार्यक्षेत्र में साझेदारी या टीमवर्क से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति संतुलित है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं होगा. जब तक काम पूरा न हो तब तक किसी से चर्चा न करें. प्रेम जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा और रिश्तों में उत्साह बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें. यात्रा का योग बन सकता है.

कर्क : आज आपका ध्यान अपने काम और जिम्मेदारियों पर रहेगा, जिससे आप धीरे-धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम भी मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य है, पर खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. छोटी यात्रा संभव है.

सिंह : आज आप अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के दम पर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लाभ के अवसर बनेंगे. प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घूमने-फिरने या मनोरंजन का मौका मिल सकता है.

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कन्या: आज आप अपने भीतर चल रही भावनाओं को लेकर थोड़ा असमंजस में रह सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन आपको फोकस बनाए रखना होगा. आर्थिक मामलों में घर या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, लेकिन स्पष्टता की कमी हो सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. स्वास्थ्य में सुस्ती महसूस हो सकती है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

तुला : आज आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी. करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं. आर्थिक स्थिति संतुलित है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना होगा. प्रेम जीवन में बातचीत से रिश्ते और बेहतर होंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. स्वास्थ्य सामान्य है. छोटी यात्रा या नए संपर्क से लाभ मिल सकता है.

वृश्चिक: आज आपका ध्यान आर्थिक मामलों पर अधिक रहेगा और आप अपनी आय बढ़ाने के नए तरीके सोच सकते हैं. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी होगा. विद्यार्थियों को धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में खानपान का ध्यान रखें. यात्रा सामान्य रहेगी.

धनु: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे, जिससे आप अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे. कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में आकर्षण और उत्साह रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेंगे.

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मकर : आज आपको अपने खर्चों और योजनाओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना जरूरी है, खासकर नए कामों में. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम जीवन में दूरी या गलतफहमी हो सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा. स्वास्थ्य में कमजोरी या नींद की समस्या हो सकती है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

कुंभ: आज आपको अपने मित्रों और नेटवर्क से लाभ मिल सकता है, जिससे करियर में नई दिशा मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सहयोग से सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों के साथ यात्रा या मुलाकात का योग बन सकता है.

मीन: आज करियर को लेकर आपकी गंभीरता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. अपने सहकर्मियों पर आपका विश्वसास बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर थकान रह सकती है. काम से जुड़ी यात्रा संभव है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)