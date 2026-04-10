Saptahik Rashifal : ग्रह-गोचर के लिहाज से 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 तक का समय बहुत खास है. इन 7 दिनों में 5 बार ग्रहों के ग्रह व नक्षत्र गोचर हो रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को बुध उत्‍तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे. 14 अप्रैल 2026 को सूर्य मेष में गोचर करेंगे. 16 अप्रैल 2026 को शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे. 17 अप्रैल 2026 को शनि उत्‍तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और 19 अप्रैल 2026 को शुक्र का वृषभ राशि में गोचर होगा. इन सभी ग्रह-नक्षत्र गोचर का मेष से मीन राशि वालों के करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत, लव लाइफ और फैमिली लाइफ पर होगा. यहां पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026.

साप्‍ताहिक राशिफल 13 से 19 अप्रैल 2026

मेष (Aries)

करियर : आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ा रहेगा. आप लीडरशिप स्क्लि की दम पर नाम कमाएंगे. कोई नया पद या जिम्‍मेदारी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति : आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है.

सेहत: सेहत अच्‍छी रहेगी.

शुभ रंग

उपाय : हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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वृषभ (Taurus)

करियर : नौकरी में तरक्‍की होगी, कारोबार में तेजी आएगी.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक उन्‍नति होगी. नए स्‍त्रोत से इनकम होगी.

सेहत : सेहत में सुधार आएगा.

शुभ रंग : सफेद, गुलाबी

उपाय: अपनी बातें गुप्‍त रखें. वरना काम बिगड़ सकता है.

मिथुन (Gemini)

करियर : कोई नई स्किल सीखना लाभ देगा. नौकरी-व्‍यापार के लिए समय सकारात्‍मक है.

आर्थिक स्थिति : इनकम अच्‍छी रहेगी, बचत करने में कामयाब रहेंगे.

सेहत : स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी छोटी-मोटी समस्‍या हो सकती है. नींद में कमी हो सकती है.

शुभ रंग : हरा

उपाय: ओवरथिंकिंग से बचें और योग का सहारा लें.

कर्क (Cancer)

करियर : ऑफिस में सभी का सहयोग मिलेगा लेकिन कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें. कारोबारी जातक इस समय नया निवेश करने से बचें.

आर्थिक स्थिति : पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है. आर्थिक स्थिति औसत रहेगी.

सेहत - तनाव हो सकता है.

शुभ रंग - सिल्‍वर और सफेद.

उपाय : शिव चालीसा पढ़ें.

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सिंह (Leo)

करियर - भाग्‍य साथ है इसलिए रुके हुए काम तेजी से निपटा लें. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है.

आर्थिक स्थिति : पैसा आएगा और खर्च भी होगा. तंगी महसूस नहीं होगी.

सेहत : पुरानी बीमारियां दूर होंगी.

शुभ रंग : गोल्‍डन और नारंगी रंग.

उपाय : सूर्य को जल चढ़ाएं.

कन्या (Virgo)

करियर : आप अपनी तार्किक क्षमता की दम पर कठिन समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे.

आर्थिक स्थिति : परिवार में किसी की बीमारी पर खर्च हो सकता है. आप विलासिता की वस्तुओं पर भी खर्च कर सकते हैं.

सेहत : स्किन संबंधी समस्‍या हो सकती है.

शुभ रंग : हल्‍का हरा

उपाय : पक्षियों को दाना डालें.

तुला (Libra)

करियर : लंबे समय से जो काम का बोझ था, अब कम हो सकता है, जिससे आप घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे. आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति : अचानक धन लाभ हो सकता है.

सेहत : सेहत अच्‍छी रहेगी.

शुभ रंग : नीला

उपाय : लक्ष्‍मी जी की पूजा करें, सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

वृश्चिक (Scorpio)

करियर : आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे. लेकिन जल्‍दबाजी के चक्‍कर में लापरवाही न करें. किसी बड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. व्‍यापार का विस्‍तार करने की योजना बना सकते हैं.

आर्थिक स्थिति : आय अच्‍छी बनी रहने से आर्थिक समस्‍या नहीं होगी.

सेहत : मसालेदार भोजन से बचें, लिवर संबंधी परेशानी हो सकती है.

शुभ रंग : लाल, मैरून

उपाय : हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.

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धनु (Sagittarius)

करियर : नौकरी में तरक्‍की मिलने के योग बनेंगे. व्यापारिक विस्तार के लिए समय अच्‍छा है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति : शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहें.

सेहत : सेहत अच्‍छी रहेगी.

शुभ रंग : पीला

उपाय : चंदन-केसर का तिलक लगाएं.

मकर (Capricorn)

करियर : आपकी ईमानदारी के कारण कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा. लोग आपकी तारीफ करेंगे. कारोबार औसत रहेगा.

आर्थिक स्थिति : फिजूलखर्ची हो सकती है.

सेहत : कुछ जातकों के परिवार का कोई सदस्‍य बीमार पड़ सकता है.

शुभ रंग : काला, गहरा नीला

उपाय : शनि देव की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius)

करियर : पार्टन‍रशिप में व्‍यापार या अकेले ही नया काम शुरू करने के लिए समय अच्‍छा है. नौकरी करने वालों का भी पराफॉर्मेंस अच्‍छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति : धन लाभ होगा, आप उससे उत्‍साहित होकर परिवार के साथ बाहर जाने की योजना बना सकते हैं.

सेहत : आंख और पैरों में समस्‍या हो सकती है.

शुभ रंग : आसमानी

उपाय : गरीबों को दान दें.

मीन (Pisces)

करियर : रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. महत्‍वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज की अनदेखी न करें.

आर्थिक स्थिति : पैसों की स्थिति सामान्‍य रहेगी. मित्र से मिलने या सामाजिक कार्यक्रम में हिस्‍सा लेने के लिए बाहर जा सकते हैं.

सेहत : वाहन संभलकर चलाएं.

शुभ रंग : पीला

उपाय : विष्‍णु सहस्‍त्रनाम का पाठ करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)