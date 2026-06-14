Morning Lucky Signs: हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में सुबह की शुरुआत को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है. हमारे प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में इस बात को बड़े अच्छे से समझाया गया है कि सुबह सोकर उठते ही हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए. इस पवित्र किताब की मानें तो सुबह जागते ही कुछ बेहद खास और पवित्र चीजों पर नजर पड़ना बहुत ही मंगलकारी होता है.
ऐसा करने से हमारे अंदर एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है और रुकी हुई किस्मत को भी जैसे पंख लग जाते हैं. जब हमारी सुबह इतनी शानदार और सही चीजों के साथ होगी, तो जाहिर है कि पूरा दिन बिना किसी टेंशन और रुकावट के हंसी खुशी बीतेगा.
विष्णु पुराण में साफ लिखा है कि सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुलें, सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर देखना चाहिए. हम सबने बचपन से वह मशहूर श्लोक तो सुना ही है कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती. इसका सीधा और सरल मतलब यही है कि हमारी हथेलियों के आगे वाले हिस्से में धन की देवी मां लक्ष्मी, बीच में ज्ञान की देवी मां सरस्वती और कलाई के पास भगवान विष्णु का वास होता है.
इसलिए सुबह सुबह अपने हाथों को देखने से इन तीनों देवी देवताओं की कृपा एक साथ मिल जाती है. यह छोटी सी आदत हमें अपने कर्म पर भरोसा करना सिखाती है और जीवन से हर तरह की तंगी को दूर रखती है.
हाथों की लकीरों को देखने के बाद, सुबह उठकर अपने माता पिता का चेहरा देखना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है. आखिर माता पिता ही तो इस धरती पर हमारे साक्षात भगवान हैं. सुबह उठते ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना दिल को एक अलग ही सुकून देता है.
जो इंसान रोज ऐसा करता है, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े या क्लेश नहीं होते. माता पिता की सेवा और उनके दिल से निकली दुआओं में इतनी ताकत होती है कि इंसान के बड़े से बड़े संकट और कुंडली के ग्रह दोष भी पल भर में कट जाते हैं.
इसके बाद सुबह के वक्त जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखें, तो अगर आपको गाय माता या चहचहाते हुए पक्षी दिख जाएं, तो समझो आपका दिन बन गया. हमारे धर्म में माना जाता है कि गाय के भीतर ३३ कोटि देवी देवताओं का वास होता है. सुबह सुबह गाय के दर्शन करना या उन्हें प्यार से रोटी खिलाना हमारे सारे पापों को धो देता है.
वहीं दूसरी तरफ, सुबह के शांत माहौल में रंग बिरंगे पक्षियों को देखना और उनका मधुर संगीत सुनना दिमाग के सारे तनाव को छूमंतर कर देता है. यह आदत इंसान के भाग्य को मजबूत बनाती है और उसे मानसिक रूप से एकदम फ्रेश रखती है.
सबसे आखिरी और जरूरी बात, सुबह उठकर उगते हुए सूर्य देव के दर्शन करना और उन्हें जल चढ़ाना सबसे बेस्ट माना जाता है. 'विष्णु पुराण' और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य देव ही हमारे जीवन में सफलता, तरक्की और मान सम्मान लेकर आते हैं.
रोज सुबह उगते हुए सूरज की प्यारी सी लालिमा को देखने से हमारे शरीर में एक नई फुर्ती आती है और सेहत भी बढ़िया रहती है. इससे इंसान का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आता है और समाज में उसका नाम चमकने लगता है. अगर आप भी अपनी रोज की जिंदगी में इन 5 चीजों को देखना शुरू कर दें, तो बंद किस्मत का ताला खुलते देर नहीं लगेगी.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)