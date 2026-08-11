पर्स में कभी न रखें ये 5 चीजें! कंगाली का कारण बनती हैं आपकी ये अनजानी गलतियां

हर इंसान चाहता है कि उसकी जेब और पर्स हमेशा पैसों से भरे रहें. लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता. आए दिन फालतू के खर्चे लगे रहते हैं.
वास्तु शास्त्र की मानें तो इसकी एक बड़ी वजह हमारे पर्स में रखी कुछ चीजें हो सकती हैं. हम जाने-अनजाने अपने पर्स में ऐसी चीजें रख लेते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं.
पर्स को मां लक्ष्मी का स्थान माना जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कभी पैसों की कमी न हो, तो आज ही अपने पर्स से इन 5 चीजों को निकाल बाहर फेंकें.
अक्सर लोग सामान खरीदने के बाद रसीद या बिल अपने पर्स में ही छोड़ देते हैं. धीरे-धीरे पर्स में कागजों का ढेर लग जाता है. वास्तु के अनुसार पुराने बिल और फटे-पुराने रसीद पर्स में रखना बेहद अशुभ होता है.
ये कागजात राहु की स्थिति को खराब करते हैं. इससे घर में बेफिजूल के खर्चे बढ़ते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. इसलिए जब भी समय मिले, पर्स की सफाई करें और फालतू के बिल हटा दें.
कई लोगों की आदत होती है कि वे आपातकालीन स्थिति के लिए पर्स में दवाइयां रख लेते हैं. वास्तु शास्त्र और सेहत दोनों के लिहाज से यह गलत है. पर्स में दवा रखने से यह संदेश जाता है कि आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं.
इससे दवाइयों पर होने वाला खर्च बढ़ता ही चला जाता है. साथ ही पर्स में रखी दवाइयों से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है. दवाइयों को हमेशा घर के किसी निश्चित स्थान पर या अलग बैग में रखें.
अगर आपके पास कोई फटा हुआ या टेप लगा नोट आ गया है, तो उसे पर्स में जमा करके न रखें. कटे-फटे नोट दरिद्रता को बढ़ावा देते हैं. इसके अलावा लोग अक्सर घर या गाड़ी की चाबी भी पर्स के अंदर ठूंस देते हैं.
पर्स में लोहे या किसी भी धातु की चाबी रखना सही नहीं माना जाता. चाबी से निकलने वाली ऊर्जा पैसों के प्रवाह को रोकती है. चाबी को हमेशा जेब या की-रिंग होल्डर में रखें.
बहुत से लोग सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए पर्स में भगवान की तस्वीर रखते हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर फोटो पुरानी होकर फट गई है या उसका रंग उड़ गया है, तो उसे तुरंत हटा दें.
फटी हुई धार्मिक फोटो पर्स में रखने से वास्तु दोष लगता है. इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं. अगर आप फोटो रखना ही चाहते हैं, तो उसे लैमिनेट करवाकर साफ-सुथरी स्थिति में ही पर्स में रखें.
कई लोग अपने दिवंगत पूर्वजों या मृत रिश्तेदारों की फोटो याद के तौर पर पर्स में रखते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार मृत लोगों की तस्वीरें पर्स में रखना सही नहीं होता. पर्स पैसों और समृद्धि की जगह है.
पूर्वजों की फोटो को घर की सही दिशा में लगाना शुभ होता है, लेकिन पर्स में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. इससे पैसों की आवक में रुकावट आती है और धन हानि होने लगती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख वास्तु शास्त्र, लोक मान्यताओं और आम धार्मिक परंपराओं पर आधारित है. इसे पाठकों तक सामान्य जानकारी और पर्स के सही रखरखाव के पारंपरिक तरीकों को पहुंचाने के उद्देश्य से सरल भाषा में लिखा गया है.