कुंडली में कौनसा ग्रह कमजोर होने पर कौनसी बीमारी होती है? बचाव के उपाय भी जान लें

Medical Astrology : ज्‍योतिष शास्‍त्र में कुंडली के ग्रहों और उनकी स्थिति के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है. इसे हेल्‍थ ऐस्‍ट्रोलॉजी या मेडिकल ऐस्‍ट्रोलॉजी कहते हैं. इसमें बताया गया है कि कुंडली में कौनसा ग्रह कमजोर हो तो जातक को कौनसी बीमारी घेरती है. क्‍योंकि हर ग्रह से कोई न कोई बीमारी जुड़ी होती है. इतना ही नहीं यह बीमारियां यह भी इशारा देती हैं कि उससे संबंधित ग्रह कमजोर हो रहा है, लिहाजा उसे मजबूत करने के उपाय कर लें. वरना कमजोर ग्रह जीवन में कई समस्‍याएं देते हैं.

ग्रह और उनसे जुड़ी बीमारियां

सूर्य ग्रह - कुंडली में सूर्य कमजारे हो तो जातक को सिर, मस्तिष्क, हृदय, आंख, कान से जुड़ी बीमारियां होती हैं. नसों से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं. सूर्य को मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पित करें. साथ ही सूर्य मंत्रों का जाप करें. हर रविवार को सूर्य स्त्रोत पाठ करें.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्र ग्रह - कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर होने पर जातक को नींद ना आना, मानसिक समस्‍याएं, तनाव, पानी से डर, अवसाद जैसी समस्‍याएं होती हैं. ऐसा व्‍यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है. चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को शिवजी की पूजा-अभिषेक करें. साथ ही चावल, दूध, दही, मिश्री, चांदी, मोती आदि सफेद चीजें दान करें.

यह भी पढ़ें: 2025 में शनि की साढ़ेसाती झेल रही राशियों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? आएंगे ऐसे-ऐसे बदलाव

शनि ग्रह - शनि कमजोर होने पर वात, कफ रोग, कैंसर, सांस के रोग, हड्डियों से जुड़ी समस्‍याएं होती हैं. शनि दोष दूर करने के लिए हर शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें. शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

राहु ग्रह - यदि कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में हो तो एलर्जी, इंफेक्‍शन, हृदय रोग, विष जनित रोग, हाथ-पैर में दर्द जैसी बीमारियां होती है. राहु को शांत रखने के लिए राहु के बीज मंत्र 'ॐ रां राहवे नमः' का जाप करें.

​केतु ग्रह - केतु कमजोर होने पर स्किन प्राब्‍लम, पाचन संबंधी समस्‍याएं देता है. केतु को मजबूत करने के लिए कुत्‍ते को रोटी खिलाएं. कालाष्‍टमी पर काल भैरव की पूजा करें और केले के पत्ते पर चावल का भोग लगाएं.

यह भी पढ़ें: गुरु का महागोचर, उलट-पलट हो जाएगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसा और रिश्‍ते...

मंगल ग्रह - मंगल पीडि़त हो तो जातक निस्‍तेज, आलसी और ऊर्जाहीन रहता है. उसे पित्त विकार, त्वचा रोग, टायफाइड और अपेंडिक्स जैसे बीमारियां होती हैं. मंगल को मजबूत करने के लिए मंगलवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंगलवार को गरीब को मसूर की दाल दान करें.

बुध ग्रह - बुध ग्रह का कमजोर होना वात, पित्त और कफ संबंधित बीमारियां, नाक और गले की बीमारियां देते हैं. बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा करें. हर बुधवार गायों को हरी घास खिलाएं.

गुरु ग्रह - गुरु कमजोर होने पर पेट की बीमारियां, गठिया, कमर व जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन, आदि होती है. गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत रखें. भगवान विष्णु की पूजा करें. गुरुवार को पीले रंग के फल, चना, गुड़ और चने की दाल दान करें.

​शुक्र ग्रह - शुक्र ग्रह कमजोर होने पर वात और कफ रोग हो सकते हैं, संतान होने में समस्‍या, गुप्‍त रोग हो सकते हैं. शुक्र को शांत रखने के लिए शुक्रवार को दही, खीर, ज्वार, इत्र, रंग-बिरंगे कपड़े, चांदी, चावल आदि का दान करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)