Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों को बिजनेस से होगा मोटा मुनाफा, उत्साह में आकर ना करें ये भूल, जानें राशिफल

Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि से संबंधित जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है. परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बॉस का सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर होंगे. सेहत के लिहाज से भी आज का दिन विशेष है. शारीरिक ऊर्जा महसूस करेंगे. किसी के बहकावे में आकर नौकरी बदलने का विचार छोड़ना अच्छा रहेगा. दिखावे के चक्कर में धन खर्च होगा.

धनु

धनु राशि वाले लोग स्वभाव से बड़े खुले दिल के, साफ बोलने वाले, खोजी और हमेशा सकारात्मक रहने वाले होते हैं. इस राशि के तहत मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आता है. आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने और अपनी सोच को बड़ा करने का है. आज किस्मत आपका साथ देगी, जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा. हालांकि, साफ बोलने के चक्कर में कभी-कभी आप सामने वाले को कड़वी बात कह जाते हैं, आज इस आदत पर थोड़ा कंट्रोल रखें ताकि कोई आपसे नाराज न हो.

सकारात्मक बातें: अगर आप लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, तो आज उसकी शुरुआत करने का बिल्कुल सही समय है. परिवार के बुजुर्गों का पूरा सपोर्ट और आशीर्वाद आपको मिलेगा. कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर दिखेंगे और उन्हें अच्छे परिणाम भी मिलेंगे.

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नकारात्मक बातें: आज अति-उत्साह में आकर अपनी बजट सीमा को न भूलें. दिखावे के चक्कर में महंगी चीजें खरीदने से आने वाले दिनों में जेब खाली हो सकती है. घर के किसी सदस्य की जिद के आगे आज आपको झुकना पड़ सकता है, जिससे मन थोड़ा खिन्न रहेगा. पुरानी नकारात्मक बातों को सोचकर अपना आज का दिन खराब न करें.

करियर: कामकाज के मामले में आज सितारे बुलंद हैं. बिजनेस में कोई नई डील हाथ लग सकती है जिससे भविष्य में मोटा मुनाफा होगा. नौकरी करने वाले लोगों को आज बॉस से कोई शाबाशी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे.

रिलेशनशिप: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा, पार्टनर की तरफ से कोई खूबसूरत तोहफा या सरप्राइज मिल सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. लेकिन फिर भी, जिन लोगों को घुटनों या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें आज भारी वजन उठाने से बचना चाहिए. सुबह की सैर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी.

सावधानियां

किसी के बहकावे में आकर अपनी नौकरी या काम बदलने का विचार अभी छोड़ दें.

बातचीत के दौरान अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें.

बिना सोचे-समझे किसी भी कागज पर साइन न करें.

उपाय

माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें.

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)