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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वाले बिजनेस प्लान को रखें गुप्त, जानें सेहत और लव लाइफ का हाल

Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वाले बिजनेस प्लान को रखें गुप्त, जानें सेहत और लव लाइफ का हाल

Aaj Ka Makar Rashifal 31 May 2026: आज मकर राशि वालों का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से साथ करें. कुछ लोग कार्य में अड़चन डाल सकते हैं. बिजनेस में कोई योजना साकार हो सकती है. सामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Last Updated: May 31, 2026, 04:46 AM IST
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Aaj Ka Makar Rashifal: मकर राशि वाले बिजनेस प्लान को रखें गुप्त, जानें सेहत और लव लाइफ का हाल

Daily Horoscope Prediction of 31 May 2026 Capricorn: दैनिक राशिफल के मुताबिक, मकर राशि वालों को आज कुछ मामलों में सतर्क रहना होगा. बिजनेस प्लान को गुप्त रखना होगा. कोई भी निर्णय बहुत सोच-समझकर लेना होगा. जिस काम में रिस्क की संभवना अधिक हो, उसे कुछ समय से लिए टाल दें. लव लाइफ में अहंकार पनपने से पार्टनर के अलगाव हो सकता है. युवा जातकों को अपने प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत अलर्ट रहना होगा. सेहत की बात करें, तो आज थकान की वजह से परेशानी बढ़ सकती है. आगे, आज के लिए पॉजिटिव बातें, नकारात्मक पक्ष, लव लाइफ, सेहत, भाग्यशाली रंग और अंक और विशेष उपाय जानिए.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों, आज अपनी सकारात्मक सोच से दिन की शुरुआत करें, काम अपने आप बनते चले जाएंगे. किसी गलत व्यक्ति की सलाह पर चलकर रिस्क वाले कामों में निवेश न करें. बिजनेस में अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें, कोई लीक कर सकता है. वैवाहिक संबंधों में अहंकार या ईगो को आड़े न आने दें. शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं.

पॉजिटिव: दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें, स्वत: ही आपके कार्य बनते जाएंगे. कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं, परंतु आपकी कार्यप्रणाली पर उसका कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना आपकी योग्यता को और अधिक निखारेगा.

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निगेटिव: समय का उचित प्रतिबंधन बनाए रखने के लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों की उचित रूपरेखा बना ले. किसी की गलत सलाह पर अमल करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा. इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर ले. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा लगाना नुकसान दे सकता है.

व्यवसाय: व्यवसाय में अपनी किसी योजना को साकार करने का अनुकूल समय है. परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी कोई व्यावसायिक कार्य प्रणाली लीक हो सकती है. सरकारी सेवारत लोग पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार की मान-हानि होने की आशंका है.

लव: आपसी संबंधों में अहंकार की भावना पनपने से दूरियां आ सकती हैं. युवा अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर रहेंगे.

स्वास्थ्य: तनाव और थकान की वजह से आत्मबल व ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे. योगा और मेडिटेशन इसका अच्छा इलाज है.

भाग्यशाली रंग: नीला 

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.

यह भी पढ़ें: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, जानें सभी 12 राशियों पर इसका संभावित और सटीक प्रभाव

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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