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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वाले भावनाओं पर रखें काबू, मिल सकता है रुका हुआ पैसा, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वाले भावनाओं पर रखें काबू, मिल सकता है रुका हुआ पैसा, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Meen Rashifal 31 May 2026: मीन राशि वालों को आज भावनाओं अपने वश में रखना होगा. आज का सकारात्मक पक्ष यह है कि किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी. शादीशुदा जातक परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं. 

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Last Updated: May 31, 2026, 04:58 AM IST
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Aaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वाले भावनाओं पर रखें काबू, मिल सकता है रुका हुआ पैसा, पढ़ें राशिफल

Pisces Daily Horoscope 31 May 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कई मायनों में शुभ है. कोई महत्वपूर्ण काम योजनाबद्ध तरीके से सफल होगा. मीन राशि से संबंधित युवा जातकों को प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा. सरकारी सेवा में कार्य कर रहे जातकों को मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा, जिससे मन आनंदित रहेगा. व्यापार करने वाले लोगों को रुका हुआ पैसा मिलेगा. आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी. सामाजिक कार्यों में आपका योगदान अहम रहेगा. सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की संगति दीर्घकालिक लाभ देगी. विशेष लाभ के लिए श्रीसूक्त का पाठ करना अच्छा रहेगा.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों, आज आप खुद के लिए जो नियम बनाएंगे, वे आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे. भावनाओं पर काबू रखें और छोटी बातों से परेशान होने के बजाय समस्या का हल खोजें. व्यापार में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन रुकी हुई पेमेंट वापस आने से आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी. परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा हो सकती है. आज श्री सूक्त का पाठ जरूर सुनें.

पॉजिटिव: आज आप खुद को लेकर कुछ नियम कायदे बनाएंगे और आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा हो जाएगा. इससे आपको काफी हद तक मानसिक सुकून मिलेगा. युवाओं को अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई में मेहनत के अनुसार उचित सफलता मिलेगी.

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नेगेटिव: कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें तथा छोटी-छोटी नकारात्मक बातों से परेशान होने के बजाय समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करें. राजनीतिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें.

व्यवसाय: कारोबार में कुछ ना कुछ चुनौतियां बनी रहेगी, हालांकि आपकी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल हो जाएंगे. कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई मन मुताबिक़ कार्यभार मिलने से प्रसन्नता रहेगी.

लव: घर में व्यवस्थित तथा अनुशासित माहौल रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य: योगा और मेडिटेशन करें. साथ ही, सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया 

भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुने.

यह भी पढ़ें: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, जानें सभी 12 राशियों पर इसका संभावित और सटीक प्रभाव

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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