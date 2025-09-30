Aaj Ka Panchang: ये है 1 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, महानवमी पर माता सिद्धिदात्रि की आराधना, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 01 October 2025: आज बुधवार के दिन यानी 1 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. बुधवार को गणेश जी की पूजा की जाती है. बुधवार के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं और व्यक्ति के काम में कोई बाधा नहीं आती है. बुधदोष से मुक्ति पाने के लिए बुधवार का व्रत रखा जाता है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है. 1 अक्टूबर को नवरात्रि की नवमी तिथि है. इस दिन देवी मां के स्वरूप माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है. आइए 1 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

1 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (1 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

1 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल नवमी तिथि शाम 07:01 बजे तक, उसके बाद दशमी.

1 अक्टूबर 2025 को वार बुधवार है.

1 अक्टूबर 2025 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र.

1 अक्टूबर 2025 को योग- अतिगण्ड रात 01:02 से 2 अक्टूबर रात 12:33 तक.

1 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार

1 अक्टूबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि. माता सिद्धिदात्रि की आराधना.

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:09 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:07 से शाम 06:31 बजे तक.

निशिता मुहूर्त- रात 11:46 बजे से लेकर 2 अक्टूबर को रात 12:35 बजे तक.

रवि योग- सुबह 08:06 बजे से लेकर 2 अक्टूबर सुबह 06:15 बजे तक.

नवरात्रि प्रातः हवन मुहूर्त 1 अक्टूबर को सुबह 06:14 बजे से लेकर शाम को 06:07 बजे तक.

1 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

1 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:22 बजे.

1 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:10 बजे.

1 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 02:20 बजे.

02 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 01:11 बजे.

1 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

1 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में संचार.

1 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - नहीं है.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:46 बजे से लेकर सुबह 05:34 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - प्रातः 02:30 बजे से लेकर प्रातः 04:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

1 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

1 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:16 बजे से लेकर दोपहर 1:44 बजे तक.

1 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 7:50 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

1 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:47 बजे से लेकर दोपहर 12:16 बजे तक.

1 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:52 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.

1 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 04:28 बजे से लेकर शाम 06:08 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

