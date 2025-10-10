Advertisement
trendingNow12955049
Hindi Newsऐस्ट्रो

Aaj Ka Panchang: ये है 10 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज करवा चौथ का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 10 October 2025: 10 अक्टूबर का दिन शुक्र देव और लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. 10 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 10 October 2025
Aaj Ka Panchang 10 October 2025

Aaj Ka Panchang 10 October 2025: शुक्रवार का दिन यानी 10 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है, भक्त के सभी धन संबंधी दिक्कतों का नाश होता है. लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन के पैसों के सभी संकटों का नाश होता है, भौतिक सुख और धन की प्राप्ति होती है. कुंडली में कमजोर शुक्र से छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत रखा जाता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो भोतिक सुख और प्रेम के कारक हैं.  इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. आइए 10 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

10 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (10 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
10 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात 07:38 बजे तक, इसके बाद पंचमी तिथि.
10 अक्टूबर 2025 को वार शुक्रवार है.
10 अक्टूबर 2025 को कृत्तिका नक्षत्र शाम 05:31 बजे तक और फिर रोहिणी नक्षत्र.
10 अक्टूबर 2025 को योग- सिद्धि  शाम 05:41 बजे तक इसके बाद व्यातीपात योग.

10 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार
10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा.
10 अक्टूबर 2025 को वक्रतुंड संकष्टी का व्रत रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

10 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
10 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:25 बजे. 
10 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:02 बजे.
10 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 08:33 बजे.
10 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को  10:49 बजे.
11 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
10 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मेष राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में पांच से 10 मिनट का अंतर हो सकता है)

10 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:37 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:49 बजे से लेकर सुबह 05:37 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - शाम 03:21 बजे से लेकर शाम 04:47 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
10 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
10 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:13 बजे तक.
10 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 3:07 बजे से लेकर शाम 4:34 बजे तक.
10 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:52 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
10 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से लेकर सुबह 08:12 बजे तक, दोपहर 12:37 बजे से लेकर दोपहर 01:23 बजे तक.
10 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 06:46 बजे से लेकर सुबह 08:12 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Dhanteras 2025: धनतेरस पर भूलकर भी न दें किसी को उधार में ये चीजें, एक छोटी सी गलती करा सकती है भारी धन हानि!

और पढ़ें- पक्का पता नहीं होगा... करवा चौथ पर शारीरिक संबंध बनाएं या नहीं, जानें व्रत के नियम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग