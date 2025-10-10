Aaj Ka Panchang: ये है 10 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज करवा चौथ का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 10 October 2025: शुक्रवार का दिन यानी 10 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है, भक्त के सभी धन संबंधी दिक्कतों का नाश होता है. लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन के पैसों के सभी संकटों का नाश होता है, भौतिक सुख और धन की प्राप्ति होती है. कुंडली में कमजोर शुक्र से छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत रखा जाता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो भोतिक सुख और प्रेम के कारक हैं. इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. आइए 10 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

10 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (10 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

10 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात 07:38 बजे तक, इसके बाद पंचमी तिथि.

10 अक्टूबर 2025 को वार शुक्रवार है.

10 अक्टूबर 2025 को कृत्तिका नक्षत्र शाम 05:31 बजे तक और फिर रोहिणी नक्षत्र.

10 अक्टूबर 2025 को योग- सिद्धि शाम 05:41 बजे तक इसके बाद व्यातीपात योग.

10 अक्टूबर 2025 को व्रत त्योहार

10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा.

10 अक्टूबर 2025 को वक्रतुंड संकष्टी का व्रत रखा जाएगा.

10 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

10 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:25 बजे.

10 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:02 बजे.

10 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय रात को 08:33 बजे.

10 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 10:49 बजे.

11 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

10 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मेष राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में पांच से 10 मिनट का अंतर हो सकता है)

10 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:37 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:49 बजे से लेकर सुबह 05:37 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - शाम 03:21 बजे से लेकर शाम 04:47 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

10 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

10 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:13 बजे तक.

10 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 3:07 बजे से लेकर शाम 4:34 बजे तक.

10 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:52 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

10 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से लेकर सुबह 08:12 बजे तक, दोपहर 12:37 बजे से लेकर दोपहर 01:23 बजे तक.

10 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 06:46 बजे से लेकर सुबह 08:12 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

