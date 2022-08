आज का पंचांग: आज सावन पूर्णिमा पर मनेगा रक्षाबंधन, 11 अगस्त को राखी बांधने का ये है शुभ मुहूर्त-राहु काल

11 अगस्त 2022 का पंचांग: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है. साथ ही आज श्रावण महीने की पूर्णिमा भी शुरू होगी. इस कारण आज रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा. सावन मास की पूर्णिमा तिथि सुबह 09:34 पर शुरू होगी. वहीं रखाबंधन के पर्व पर भद्रा का साया भी रहेगा. भद्रा सुबह 10 बजे से ही शुरू होगी और रात 08:30 बजे तक रहेगी. इसके बाद राखी बांधने के लिए रात में 08:51 से रात 09:12 तक शुभ मुहूर्त रहेगा. हालांकि 11 अगस्त को पूंछ भद्रा भी रहेगी. ये शाम 05:17 बजे से शाम 06.18 तक रहेगा. वहीं आज 11 अगस्‍त 2022 को सूर्य कर्क राशि में संचरण करेंगे वहीं चन्द्रमा मकर में संचरण करेंगे.

11 अगस्त 2022, गुरुवार का पंचांग

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - श्रावण

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है. सूर्य कर्क राशि में संचरण करेंगे चन्द्रमा मकर में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा - Aug 10 09:40 AM – Aug 11 06:53 AM

श्रवण - Aug 11 06:53 AM – Aug 12 04:07 AM

धनिष्ठा - Aug 12 04:07 AM – Aug 13 01:35 AM

रक्षा बंधन

आज का दिशाशूल: दक्षिण दिशा

आज का राहुकाल: 2:08 PM – 3:45 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:05 AM

सूर्यास्त - 6:58 PM

चन्द्रोदय - Aug 11 6:50 PM

चन्द्रास्त - Aug 12 5:59 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:06 PM – 12:57 PM

अमृत काल - 06:55 PM – 08:20 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:29 AM – 05:17 AM

योग

आयुष्मान - Aug 10 07:35 PM – Aug 11 03:31 PM

सौभाग्य - Aug 11 03:32 PM – Aug 12 11:33 AM

