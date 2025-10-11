Aaj Ka Panchang: ये है 11 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज रोहिणी नक्षत्र, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 11 October 2025: शनिवार का दिन यानी 11 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनि देव और हनुमान जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है, भक्त के सभी तरह के भय का नाश होता है. शनि देव और हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में कमजोर शनि से छुटकारा मिलता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. आइए 11 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

11 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (11 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

11 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि दोपहर 04:43 बजे तक, इसके बाद षष्ठी तिथि.

11 अक्टूबर 2025 को वार शनिवार है.

11 अक्टूबर 2025 को रोहिणी नक्षत्र दोपहर 03:20 बजे तक और फिर रोहिणी नक्षत्र.

11 अक्टूबर 2025 को योग- व्यातीपात दोपहर 02:06 बजे तक इसके बाद वरीयान योग.

11 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

11 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:26 बजे.

11 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त रात को 06:01 बजे.

11 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 09:32 बजे.

11 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 11:55 बजे.

11 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

12 अक्टूबर 2025 दोपहर 02:24 AM तक चंद्रमा का वृषभ राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

11 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:36 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:50 बजे से लेकर सुबह 05:38 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - दोपहर 12:24 बजे से लेकर दोपहर 01:51 बजे तक. सुबह 05:25 बजे से लेकर सुबह 06:54 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

11 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

11 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 9:19 बजे से लेकर दोपहर 10:46 बजे तक.

11 अक्टूबर 2025 को यमगंड- दोपहर 1:40 बजे से लेकर शाम 3:07 बजे तक.

11 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 6:26 बजे से लेकर सुबह 7:52 बजे तक.

11 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:58 बजे से लेकर सुबह 08:45 बजे तक.

11 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 08:03 बजे से लेकर सुबह 09:30 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Dhanteras 2025: धनिया के बीज उगलेंगे सोना, धनतेरस पर खरीदकर घर लाएं और करें ये टोटके!

और पढ़ें- Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न, अथाह धन और सुख प्राप्ति के लिए जानें अचूक और आसान उपाय!

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: सरगी समय से लेकर चंद्रोदय तक... नोट कर लें करवा चौथ की सही डेट और शुभ मुहूर्त!