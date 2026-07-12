/Panchang 12 july 2026: आज रवि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत, जानें योग मुहूर्त और सूर्य-चंद्रमा की स्थिति

12 july 2026 ka Panchang: आज रविवार के दिन यानी 12 जुलाई 2026 को रात 10:30 बजे तक आषाढ़ माह की कृष्ण त्रयोदशी तिथि होगी और फिर चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी. रविवार होने के कारण यह दिन सूर्य देव से शुरू होता है. इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. सूर्य देव की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और करियर संबंधी दिक्कतें दूर होती है.
आज यानी 12 जुलाई 2026 को कौन से शुभ योग, शुभ मुहूर्त और व्रत त्योहार पड़ रहे हैं, सूर्य-चंद्रमा की स्थिति क्या है और आज नक्षत्र कौन सा है? ये सभी जानकारियां आइए 12 जुलाई 2026 के पंचांग से जानें.
12 जुलाई 2026 की तिथि- रात 10:30 बजे तक आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि है, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.
12 जुलाई 2026 का वार - रविवार
12 जुलाई 2026 का नक्षत्र - रोहिणी सुबह 08:29 तक इसके बाद म्रृगशीर्षा रहेगा.
12 जुलाई 2026 को योग- रात 08:05 बजे तक वृद्धि योग, इसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा.
12 जुलाई 2026 को करण- गर दोपहर 12:19 बजे तक, इसके बाद वणिज रात 10:30 बजे तक, इसके बाद विष्टि.
12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष का रवि प्रदोष व्रत.
12 जुलाई 2026 को आषाढ़ मासिक शिवरात्रि.
12 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:53 बजे तक
12 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे तक
12 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - प्रात: 03:05 बजे
12 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह- शाम 05:26 बजे
12 जुलाई 2026 को सूर्य का मिथुन राशि में संचरण
12 जुलाई 2026 को शाम के 07:06 बजे कर चंद्रमा का वृषभ राशि में संचरण और फिर मिथुन राशि में गोचर.
(शहर के अनुसार उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
12 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:17 बजे से 05:05 बजे तक
12 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से लेकर दोपहर 12:59 बजे तक
12 जुलाई 2026 को अमृत काल - सुबह 05:36 बजे से सुबह 07:02 बजे तक. रात 09:54 बजे से रात 11:19 बजे तक
12 जुलाई 2026 को वृद्धि योग रात 08:06 मिनट तक होगा और फिर ध्रुव योग शुरू होगा.
12 जुलाई 2026 को राहुकाल - शाम 05:32 बजे से रात 07:11 बजे तक
12 जुलाई 2026 को यम गण्ड - दोपहर 12:32 बजे से दोपहर 02:12 बजे तक
12 जुलाई 2026 को कुलिक - दोपहर 03:52 बजे से शाम 05:32 बजे तक
12 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - शाम 05:25 बजे से शाम 06:18 बजे तक.
12 जुलाई 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 01:26 बजे से दोपहर 02:51 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)